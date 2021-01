Goya 2021, nomination: guida il dramma Adú di Netflix con 14 candidature

Annunciate le candidature per la 35/a edizione dei premi Goya, gli Oscar spagnoli quest’anno vedono svettare il dramma Netflix Adú, secondo lungometraggio del regista Salvador Calvo che si aggiudica ben 14 nomination, tra cui miglior film, regista, attore non protagonista (Álvaro Cervantes) e attore rivelazione (Adam Nourou).

I candidati al miglior film per i Goya 2021 includono i drammi Ane Is Missing di David Pérez Sañudo e The Girls di Pilar Palomero e le commedie La boda de Rosa di Icíar Bollaín, anche candidato nella categoria miglior regista e The People Upstairs aka Sentimental, del regista Cesc Gay.

In lizza per il miglior film ispano-americano dei Goya 2021 troviamo il documentario cileno The Mole Agent, Forgotten We’ll Be del regista colombiano Fernando Trueba, il film horror guatemalteco The Curse of la Llorona e il dramma messicano I’m No Longer Here di Fernando Frias

In lizza per il miglior film europeo ai Goya 2021 ci sono Polonia (Corpus Christi di Jan Komasa), Regno Unito (The Father di Florian Zeller), Regno Unito (Falling esordio alla regia di Viggo Mortensen) e Francia (L’ufficiale e la spia di Roman Polanski).

La scorsa edizione il premio è stato dominato da Pedro Almodóvar che con il suo Pain and Glory si è aggiudicato sette categorie tra cui miglior film, regista, sceneggiatura originale e miglior attore (Antonio Banderas).

I Goya Awards 2021 saranno presentati dall’attore Antonio Banderas con la giornalista spagnola María Casado e si terranno in una cerimonia in diretta streaming dal Teatro del Soho CaixaBank di Malaga sabato 6 marzo.

A seguire trovate l’elenco completo delle nomination per la 35/a edizione dei Premi Goya.

MIGLIOR FILM

Adú

Ane Is Missing

La boda de Rosa

The Girls

The People Upstairs

MIGLIOR REGISTA

Salvador Calvo for Adú

Juanma Bajo Ulloa for Bafrom

Icíar Bollain for La boda de Rosa

Isabel Coixet for It Snows in Benidorm

MIGLIOR ADATTAMENTO DA UN ROMANZO

Pilar Palomero for The Girls

David Pérez Sañudo for Ane is Missing

Bernabé Rico for El inconvenient

Núria Giménez Lorang for My Mexican Bretzel

MIGLIORE ATTRICE

Amaia Aberasturi for Coven

Andrea Fandós for The Girls

Patricia López Arnaiz for Ane is Missing

Candela Peña for La boda de Rosa

MIGLIOR ATTORE

Mario Casas for Cross the Line

Javier Cámara for The People Upstairs

Ernesto Alterio for A Normal World

David Verdaguer for One for All

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Juana Acosta for El inconvenient

Verónica Echegui for My Heart Goes Boom!

Natalia de Molina for The Girls

Nathalie Poza for La boda de Rosa

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Sergi López for La boda de Rosa

Juan Diego Botto for The Europeans

Alberto San Juan for The People Upstairs

Álvaro Cervantes for Adú

MIGLIORE ATTRICE RIVELAZIONE

Jone Laspiur for Ane is Missing

Paula Usero for La boda de Rosa

Milena Smith for Cross the Line

Griselda Siciliani for The People Upstairs

MIGLIORE ATTORE RIVELAZIONE

Adam Nourou – Adú

Chema del Barco – The Plan

Janick – Historias lamentables

Fernando Valdivielso – Cross the Line

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Adù

La boda de Rosa

Historias lamentables

The Girls

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

The People Upstairs

Ane is Missing

The Europeans

Unknown Origins

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

La gallina Turuleca

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Anatomía de un dandy

Drowning Letters

The Year of the Discovery

My Mexican Bretzel

MIGLIOR FILM EUROPEO

Corpus Christi from Poland

The Father from the United Kingdom

An Officer and A Spy from France

Falling from the United Kingdom

MIGLIOR FILM ISPANO-AMERICANO

El agente topo from Chile

El olvido que seremos from Colombia

La llorona from Guatemala

Ya no estoy aquí from México

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Adú

Coven

Black Beach

The Girls

MIGLIOR PRODUZIONE

Adú

Coven

Black Beach

It Snows in Benidorm

MIGLIORE COLONNA SONORA

Adú

Coven

Baby

El verano que vivimos

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Adú

El verano que vivimos

La boda de Rosa

The Girls

MIGLIOR MONTAGGIO

Adú

Black Beach

The Year of the Discovery

The Girls

MIGLIOR SONORO

Adú

Coven

Black Beach

The Plan

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Adú

Coven

Black Beach

The Girls

MIGLIORI COSTUMI

Coven

My Heart Goes Boom!

The Girls

The Europeans

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Adú

Coven

My Heart Goes Boom!

Unknown Origins

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Coven

Adú

Black Beach

Origini Segrete

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DI FICTION



16 de decembro

A la cara

Beef

Gastos incluidos

Lo efímero

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO

Biografía del cadáver de una mujer

Paraíso

Paraíso en llamas

Sólo son peces

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE

Blue & Malone: Casos Imposibles

Homeless Home

Metamorphosis

Vuela

Fonte: Premio Goya / El Mundo