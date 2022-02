Goya 2022: tutti i vincitori e la dedica di Javier Bardem a Penelope Cruz (video)

Trionfa ai Goya 2022 la commedia Il capo perfetto di Fernando León de Aranoa con protagonista Javier Bardem. Sei i premi vinti da “Il capo perfetto” inclusi miglior film e miglior attore a Bardem, con l’attore che colleziona il suo sesto Goya.

Altri vincitori ai Goya 2022 hanno incluso Blance Portillo che ha vinto come migliore attrice per Maixabel, con quel film che ha anche vinto come attore non protagonista per Urko Olazabal e miglior attrice esordiente per Maria Cerezuela.

Cate Blanchett ha ricevuto l’International Goya Award di quest’anno. Un ulteriore premio onorario è andato all’attore spagnolo José Sacristán.

A seguire trovate la lista completa con tutti i vincitori dei Goya 2022.

Miglior film

Il capo perfetto

Miglior regista

Fernando León de Aranoa, Il capo perfetto

Miglior attore protagonista

Javier Bradem, Il capo perfetto

Migliore attrice protagonista

Blanca Portillo, Maixabel

Miglior attore non protagonista

Urko Olazabal, Maixabel

Migliore attrice non protagonista

Nora Navas, Libertad

Miglior attore rivelazione

Chechu Salgado, The Laws of the Border

Migliore attrice rivelazione

María Cerezuela, Maixabel

International Goya Award

Cate Blanchett

Miglior regista esordiente

Clara Roquet, Libertad

Migliore sceneggiatura originale

Fernando León de Aranoa, Il capo perfetto

Migliore sceneggiatura non originale

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, The Laws of the Border

Miglior produzione

Albert Espel, Kostas Sfakianakis (Open Arms – La legge del mare)

Miglior fotografia

Kiko de la Rica, Open Arms – La legge del mare

Miglior montaggio

Vanessa Marimbert, The Good Boss

Miglior colonna sonora

Zeltia Montes, Il capo perfetto

Miglior canzone

Te espera el mar, (María José Llergo per Open Arms – La legge del mare)

Miglior scenografia

Balter Gallart (The Laws of the Border)

Migliori costumi

Vinyet Escobar (The Laws of the Border)

Miglior trucco e acconciatura

Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez, Nacho Díaz (The Laws of the Border)

Miglior sonoro

Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech, Marc Orts (Tres)

Migliori effetti speciali

Pau Costa, Laura Pedro (Way Down)

Miglior film d’animazione

Valentina (Chelo Loureiro)

Miglior documentario

Who’s Stopping Us, (Jonás Trueba)

Miglior film europeo

Un altro giro (Thomas Vinterberg, Danimarca)

Miglior film straniero in lingua spagnola

La cordillera de los sueños, (Patricio Guzmán, Cile)

Miglior cortometraggio di finzione

Verónica Echegui (Tótem loba)

Miglior cortometraggio documentario

Mamá, (Pablo de la Chica)

Miglior cortometraggio d’animazione

The Monkey, (Lorenzo Degl’Innocenti, Xosé Zapata)

Premio Goya alla carriera

José Sacristán

Fonte: Goya Awards