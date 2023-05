Stasera in tv: “Greta” con Chloe Grace Moretz su Rai 2

Greta, su Rai 2 il thriller del Premio Oscar Neil Jordan (La moglie del soldato, Intervista col vampiro), con la nominata al Premio Oscar Isabelle Huppert e le giovani star Chloe Grace Moretz (Suspiria) e Maika Monroe (It follows).

Greta – Cast e personaggi

Isabelle Huppert: Greta Hideg

Chloë Grace Moretz: Frances McCullen

Maika Monroe: Erica Penn

Colm Feore: Chris McCullen

Stephen Rea: Brian Cody

Zawe Ashton: Alexa Hammond

Doppiatori italiani

Angiola Baggi: Greta Hideg

Emanuela Ionica: Frances McCullen

Jessica Bologna: Erica Penn

Teo Bellia: Chris McCullen

Mino Caprio: Brian Cody

Gianna Gesualdo: Alexa Hammond

Greta – Trama e trailer

La giovane Frances, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco stimolante, si rende conto che la vita a New York non è quella che sognava. Caduta in una profonda solitudine e in difficoltà economiche, un giorno la ragazza trova una borsa su un sedile della metropolitana e decide di rintracciare la proprietaria. La borsetta appartiene a Greta, una ricca vedova solitaria. Tra le due donne si instaura sin da subito un forte legame e in breve tempo la loro amicizia si trasforma in un rapporto morboso, dai risvolti pericolosi e inquietanti che sconvolgeranno la vita di Frances.

Curioisità sul film

Neil Jordan dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Ray Wright (Case 39, La città verrà distrutta all’alba).

Il cognome di Greta, “Hideg”, è la parola ungherese per “freddo”.

Il film è ambientato a New York, ma in realtà è stato girato in Irlanda. Tuttavia, le scene della stazione della metropolitana in cui i treni entrano nella stazione sono state girate a Toronto.

Il titolo del film era originariamente “The Widow”.

I diritti di distribuzione del film sono stati acquistati al Toronto International Film Festival da Focus Features per 6 milioni di dollari.

Le scene del ristorante sono state girate nell’arco di una settimana. Entro la fine della settimana, l’odore del pesce sul set era così cattivo che costringeva le persone ad andarsene prima.

Questa è la seconda volta che Isabelle Huppert interpreta una insegnante di pianoforte in un thriller psicologico, dopo averne interpretato una anche nel thriller La pianista (2001).

Chloe Grace Moretz e Maika Monroe hanno già lavorato insieme al film YA The 5th Wave (2016).

Il film segna il debutto cinematografico di Dominique Franceschi.

Greta – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Javier Navarrete (Riflessi di paura, The Hole in 3D, Antlers, La furia dei Titani) che ha musicato per Guillermo del Toro La spina del diavolo e Il labirinto del fauno che gli è valso una candidatura all’Oscar. Navarrete è alla seconda collaborazione con il regista Neil Jordan dopo Byzantium (2012).

La colonna sonora include i brani "Where Are You" di Julie London , "Let's Reggae All Night" di CSS , "The Strangers" di St. Vincen t, "Salt" di SELK , "Float" di Jude Shuma , "Sous les Ponts de Paris" di Lucienne Delyle , "Cult of Love" di Dum Dum Girls , "Like Never Before" di Artificial Pleasure , "Wyoming" di Heather W. Broderick , "Greta" di Banan Alice .

, “Let’s Reggae All Night” di , “The Strangers” di t, “Salt” di , “Float” di , “Sous les Ponts de Paris” di , “Cult of Love” di , “Like Never Before” di , “Wyoming” di , “Greta” di . La colonna sonora include pezzi di musica classica: “Le Quattro Stagioni, Concerto in Fa Minore, Op. 8, No. 4” di Antonio Vivaldi interpretato da The Orchestra of Ireland, Le Quattro Stagioni, Concerto in Fa Minore, Op. 8, No. 4 di Antonio Vivaldi interpretato da Béla Bánfalvi, “Rapsodia Ungherese No. 2 in Do Diesis Minore” di Franz Liszt interpretato da Earl Wild, “Op. 64: No. 1 in Re Bemolle Maggiore (Minute Waltz) di Frédéric Chopin interpretato da Henrik Mawe, “Liebestraum No. 3” di Franz Liszt interpretato da Anthony Byrne, “Liebestraum No. 3 / The Park” di Franz Liszt interpretato da Brian Connor, “Op. 64: No. 1 in Re Bemolle Maggiore” (Minute Waltz) di Frédéric Chopin interpretata da Henrik Mawe, “Liebestraum No. 3” di Franz Liszt interpretata da Anthony Byrne, “Liebestraum No. 3 / The Park” di Franz Liszt interpretata da Brian Connor, “Sonata per pianoforte No. 14 in Do Minore” di Wolfgang Amadeus Mozart interpretato da Jenõ Jandó, Liebestraum No. 3″ di Franz Liszt interpretato da Brian Connor “Sonata per violoncello No. 4 in Do Maggiore, Op.102, No. 1” di Ludwig van Beethoven interpretato da Antony Cooke, Jenõ Jand & Csaba Onczay.

1. Titles (0:51)

2. Where Are You – Julie London (2:35)

3. Sous les ponts de Paris – Lucienne Delyle (2:55)

4. Liebestraum (1:00)

5. Taking You Home (0:52)

6. Greta (1:17)

7. Bags (0:44)

8. Sick (1:39)

9. Chewing Gum (3:08)

10. Bus (1:50)

11. Research (2:18)

12. Pictures (3:38)

13. I Deserve Better (1:28)

14. It’s Not Goodbye (1:41)

15. Poison (1:40)

16. Kidnapping (2:28)

17. Elevator (1:55)

18. Trunk (1:18)

19. The Secret Room (2:08)

20. Finger (1:46)

21. Naturalized Citizen (1:16)

22. Liberation (4:00)

23. Liebestraume (1:21)

24. Hungarian Rhapsody (2:14)

25. Wyoming – Heather Woods Broderick (3:39)

26. Salt – Selk (2:56)

27. The Strangers – St. Vincent (4:04)

La colonna sonora di “Greta” è disponibile su Amazon.