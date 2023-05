Halloween: in arrivo il primo gioco da tavolo ispirato al cult horror di John Carpenter

Halloween – La notte delle streghe, 45 anni portati benissimo dal cult horror di John Carpenter che rilanciò il genere “slasher” e diede vita ad una delle icone mascherate più popolari del genere, l’inarrestabile serial-killer Michael Myers.

Carpenter con un budget ai minimi termini fa di creatività virtù e trasforma una notte di Halloween in un lungo e terrificante incubo in cui zucche luminose ghignano nell’oscurità e il mostro che si annida sotto i letti dei bambini e negli armadi della camerette è a piede libero. L’Ombra è la fuori pronta a ghermire la sua preda nell’oscurità, brandisce un coltello e ha il volto nascosto sotto una maschera pallida e senza lineamenti, che lo trasforma in uno degli errabondi e tormentati fantasmi che affollano quel limbo che è la notte delle streghe.

Il film di Carpenter dopo il successo subì la consueta “lettura” intellettualoide da parte di critici che volevano nobilitarne a forza i contenuti, sia mai che un horror duro e puro possa piacere ai cinefili. “Halloween” venne anche attaccato dalle femministe dell’epoca che invece di cogliere la figura di un’eroina nella Laurie Strode di Jamie Lee Curtis, videro invece la figura di una donna degradata paragonando lo sfruttamento del personaggio alla stregua della pornografia. Fortuna vuole che c’erano anche femministe non obnubilate dalla retorica e dall’ideologia che sottolinearono invece la nascita di una figura tipica del genere slasher, quella della “Final Girl” che Laurie Strode incarnava alla perfezione.

Ora dopo 13 film, di cui 10 sequel, inclusa la nuova trilogia di David Gordon Green. e due remake ad opera di Rob Zombie, a cjui si aggiungono romanzi, videogiochi, fumetti e tonnellate di merchandise (action figures, bambole, statue, maschere e abbigliamento vario), il cult di Carpenter viene adattato per la prima volta in un gioco da tavolo creato dal popolare game designer Emerson Matsuuchi, creatore di Century, serie di giochi che esplorano la storia di ogni secolo attraverso il commercio e altri 30 titoli tra cui Crossfire, Foundations of Rome e Metal Gear Solid: The Board Game ispirato all’omonimo videogioco di culto.

Era la notte in cui è tornato a casa…e un giocatore deve assumere il ruolo di Michael Myers! Gli altri controlleranno Laurie e i suoi amici mentre si affrettano a trovare armi, bambini e una via di fuga. Il loro compito sarà reso più difficile perché Myers può essere visto solo quando te lo trovi fronte! Questo gioco 1 contro molti del famoso designer Emerson Matsuuchi rappresenta la prima volta che il film originale di Halloween è stato trasformato in un vero e proprio gioco da tavolo. Numero di giocatori: 3-4

Tempo di gioco: 60 min

Il gioco da tavolo ufficiale di “Halloween” è disponibile in pre-ordine sul sito Trick or Treat Studios con consegne previste per agosto 2023.

Fonte: Bloody Disgusting