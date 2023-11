Heartless – Senza Cuore: trailer italiano del film di Nara Normande e Tião (Al cinema dal 23 novembre)

Dopo la presentazione a Venezia 80, nella sezione Orizzonti, dal 23 novembre arriva nei cinema Heartless – Senza Cuore, debutto nel lungometraggio del duo brasiliano composto dalla regista Nara Normande e dal regista Tião. Il film è una coproduzione Brasile-Francia-Italia che coinvolge anche la casa di produzione Nefertiti Film, che solo un anno fa si è aggiudicata il David di Donatello per il miglior esordio alla regia con Piccolo Corpo di Laura Samani.

Heartless – Trama e cast

La trama ufficiale: Siamo nell’estate del 1996 a nord-est del Brasile. Tamara (Maya de Vicq) si gode le ultime vacanze prima di trasferirsi nella capitale per gli studi. Un giorno sente parlare di una ragazza soprannominata “Sem Coração” (Eduarda Samara). Durante l’estate, Tamara prova un’attrazione crescente per questa ragazza misteriosa.

Il cast include anche Ian Boechat, Kaique Brito, Erom Cordeiro, Lucas da Silva, Alaylson Emanuel, Ivana Iza, Maeve Jinkings, Elany Santos.

Heartless – Il trailer italiano ufficiale

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia Evgenia Alexandrova / Montaggio Juliana Munhoz, Eduardo Serrano & Isabelle Manquillet / Scenografia Thales Junqueira / Costumi Preta Marques / Musica Tratenwald / Suono Lucas Caminha, Riccardo Spagnol & Gianluca Gasparrini / Effetti Visivi Xavier Piveteau-Guyomarc’h & Alain Carsoux

Note di regia

Il viaggio di Tamara si rifà all’esperienza di Nara, che è cresciuta a Guaxuma, una spiaggia in Alagoas, uno degli stati più poveri del Brasile. Dopo aver girato un cortometraggio in quel luogo, abbiamo sentito l’impulso di approfondire quell’universo, un luogo in cui la violenza contrasta con la bellezza. Negli anni si è sviluppato un bel rapporto con Eduarda Samara, che interpreta Heartless e ha partecipato alla sceneggiatura. Sem Coração è un film in cui elementi fantastici si integrano a un contesto ben documentato che, riteniamo, ritrae aspetti radicati della società brasiliana e al contempo invita lo spettatore a immergersi in un’esperienza d’amore, mistero, violenza e bellezza. [Nara Normande & Tião]

Nara Normande & Tião

Nara Normande è nata a Guaxuma, piccola località balneare del Nordest del Brasile, per poi trasferirsi a Recife, dove una nuova generazione di registi brasiliani stava emergendo. Nel 2014 co-dirige con Tião un cortometraggio, Sem Coração, che ha ricevuto il Premio Illy per il miglior cortometraggio alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Nel 2018, il suo nuovo cortometraggio Guaxuma, che mescola diverse tecniche di animazione legate alla sabbia, è stato selezionato ad Annecy, Toronto e IDFA, e ha vinto il premio per il miglior cortometraggio d’animazione al SXSW.

Tião è nato a Recife, in Brasile. Il suo corto Muro è stato selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 2008 ricevendo il premio “Un Regard Neuf” per il miglior cortometraggio. L’anno successivo, Tião partecipa al Berlinale Talent Campus. Nel 2014 dirige Sem Coração con Nara. Animal Político, il suo primo lungometraggio, è stato presentato in anteprima nel 2016 al Rotterdam International Film Festival, e selezionato a Torino IFF, Jeonju IFF, Durban IFF e Transilvania IFF; ha inoltre ricevuto la menzione speciale della giuria al FIFIB di Bordeaux.

Heartless – Il poster ufficiale