Stasera in tv: “Hello Again – Un giorno per sempre” su Rai 1

Hello Again – Un giorno per sempre, su Rai 1 la commedia romantica di produzione tedesca diretta dalla sceneggiatrice e regista Maggie Peren, descritta come un mix selvaggio di Ricomincio da capo e Il matrimonio del mio migliore amico.

Hello Again – Cast e personaggi

Alicia von Rittberg: Zazie

Tim Oliver Schultz: Philipp

Emilia Schuele: Franziska

Jonas Albrecht: Phillip (a 8 anni)

Vilmar Bieri: Sig. Richard (vicino di casa)

Marion Breckwoldt: Hera (addetta ai bagni)

Claudia Brosch: Angelika (la madre di Phillip)

Harald Burmeister: Rettore

Folkert Dücker: Padre di Anton

Massimiliano Gehrlinger: Felix

Nina Gummich: Mala

Edin Hasanovic: Anton

Lene Löwe: Franziska (a 11 anni)

Annette Mayer: Infermiera (collega di Zazie)

Amelie Plaas Link: Leonie

Jule Ronstedt : Ute

Tina Rother: Cugina di Phillip

Sebastian Rudolph: Andreas

Antonia Scharl: Amy

Samuel Schneider: Patrick

Philine Steuer; Zazie (a 8 anni)

Annika Vieider: Mala (a 11 anni)

Alexandra von Hörsten: Melanie

Michael von Rospatt: Nonno di Franziska

Elias Wolf: Anton (a 2 anni)

Hello Again – Trama e trailer

Zazie (Alicia von Rittberg) vive con le sue due amiche più care in un appartamento condiviso per chi non riesce a relazionarsi. E poiché le notti sono lunghe ma la vita è troppo breve, è meglio evitare subito i fastidi dell’amore. Ma l’invito al matrimonio del suo migliore amico Philipp (Tim Oliver Schultz) e della sua rivale Franziska (Emilia Schuele) non solo fa traboccare la cassetta della posta nell’appartamento, ma Zazie deve salvare il suo vecchio amico dal commettere l’errore della sua vita! Il suo tentativo di sabotare il matrimonio non solo fallisce miseramente, ma continua anche a fallire a causa di una distorsione temporale! Una storia d’amore di tipo diverso porta Zazie in un valzer nuziale senza fine, che non solo sconvolge completamente il suo atteggiamento nei confronti dell’amore.

Curiosità sul film

Cast tecnico: Fotografia di Marc Achenbach / Montaggio di Robert Sterna / Casting di Daniela Tolkien / Costumi di Diana Dietrich / Trucco & acconciatura Julia Böhm & Maike Heinlein.

Il film è prodotto da Steffi Ackermann, Sophie Cocco, Jochen Laube e Fabian Maubach.

Maggie Peren – Note biografiche

Maggie Peren è nata a Heidelberg nel 1974 e ha studiato letteratura alla LMU di Monaco. La sua prima sceneggiatura commerciale, Ragazze pom pom al top (2001), ha attirato quasi 2 milioni di spettatori. Questo è stato seguito dal dramma di guerra I ragazzi del Reich (2004), che ha scritto insieme a Dennis Gansel, e che ha vinto il German Film Prize nella categoria “Miglior Sceneggiatura”. Nel 2007 ha diretto il suo primo lungometraggio (Position Change), nel 2011 ha presentato il suo secondo lavoro da regista The Color of the Ocean. Nel 2014, il suo thriller Nocebo, diretto da Lennart Ruff, ha vinto l’Oscar studentesco per il miglior film straniero. Ha anche contribuito alla sceneggiatura del film This Bummy Heart (2017) di Marc Rothemund.

