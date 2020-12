Hiroyuki Sanada nel cast del thriller d’azione Bullet Train

Casting news per il film Bullet Train di Sony Pictures. Il sito Deadline riporta che l’attore giapponese Hiroyuki Sanada si è ufficialmente unito al cast di questo thriller d’azione guidato da Brad Pitt, che include anche Michael Shannon, Mas Oka, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz e Lady Gaga, quest’ultima al suo primo film d’azione pratica diverse arti marziali tra cui Jeet Kune Do, Shaolin Kung Fu e Krav Maga.

Il film basato sul romanzo giapponese “Maria Beetle” dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka in cui un treno ad alta velocità in corsa da Tokyo a Morioka diventa il campo di battaglia di alcuni killer che scopriranno che le rispettive missioni sono in qualche modo collegate.

David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda) dirige da una sceneggiatura di Zak Olkewitz che ha scritto anche The Last Voyage of Demeter, un nuovo horror basato sul “Dracula” di Bram Stoker. Il regista David Leitch e Brad Pitt hanno collaborato spesso prima di “Bullet Train”. Leitch ha lavorato come controfigura di Brad Pitt in diversi film tra cui Fight Club, Ocean’s Eleven, Troy e Mr. & Mrs. Smith. Pitt ha anche fatto un cameo in Deadpool 2, seconda regia di Leitch.

David Leitch e Kelly McCormick produrranno “Bullet Train” attraverso la loro società di produzione 87North. Il team di produzione include anche Antoine Fuqua di Fuqua Films e Brittany Morrissey di Sony che supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Sanada ha recentemente recitato in Army of the Dead di Zack Snyder per Netflix e lo vedremo nei panni di Scorpion nel reboot Mortal Kombat e anche nel biopic Minamata con Johnny Depp entrambi inn uscita nel 2021. Altri crediti di Isada includono le serie tv The Last Ship e Westworld e Sanada ha recitato nel thriller fantascientifico Life: Non oltrepassare il limite, nel film Marvel Avengers: Endgame.