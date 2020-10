Army of the Dead: Zack Snyder rivela il cast del prequel

Zack Snyder ha rivelato via Twitter il cast del prequel del suo action horror con zombie Army of the Dead in arrivo nel 2021 e che ha visto Snyder tornare a collaborare con Netflix dopo 6 Underground. Il regista di Batman v Superman e Justice League è tornato al genere zombie dopo aver diretto L’alba dei morti viventi nel 2004, suo film d’esordio nonché remake del cult Zombi di George Romero.

“Army of the Dead” non fruirà solo di un prequel, Netflix e Snyder stanno collaborando per espandere ulteriormente il franchise con una serie anime prequel basata sul personaggio di Dave Bautista, Scott Ward, e un ulteriore film prequel live-action è in lavorazione basato sul personaggio di Matthias Schweighöfer, Ludwig Dieter, con lo stesso Schweighöfer designato alla regia. Per quanto riguarda la serie anime Army of the Dead: Lost Vegas racconterà l’origine del personaggio di Bautista “e la sua squadra di salvataggio durante la caduta iniziale di Las Vegas mentre affrontano la misteriosa fonte dell’epidemia di zombie”.

Snyder dirigerà due episodi della serie e Jay Oliva (Batman: The Dark Knight Returns) sarà lo showrunner e dirigerà due episodi della serie anime. Bautista, De la Reguera, Notaro, Hardwick e Purnell riprenderanno i loro ruoli nell’anime.

Impegnato qui a LA a montare #AOTD. Nel frattempo in Germania / Praga, le riprese del prequel iniziano questa settimana! Nathalie Emmanuel, Stuart Martin, Matthias Schweighöfer, Guz Khan, Ruby O´Fee – e inoltre: Jonathan Cohen, Noémi Nakai, Peter Simonischek.

Il cast del film completo di foto include (da sinistra a destra): Nathalie Emmanuel (Il trono di spade), Stuart Martin (Jamestown), Matthias Schweighöfer Schweighöfer (Resistance – La voce del silenzio), Guz Khan (Quattro matrimoni e un funerale) e Ruby O’Fee (Polar). Il cast include anche Jonathan Cohen, Noémi Nakai e Peter Simonischek.

La trama di “Army of the Dead” segue un gruppo di soldati in missione in una Las Vegas in quarantena a seguito di un’epidemia di zombie con lo scopo di mettere a segno la più grande rapina mai tentata. Il cast del film include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win.