Hogwarts Legacy: l’arte e making of del videogioco in un volume edito da Panini Comics

Hogwarts Legacy, l’atteso nuovo videogioco ispirato alla saga di Harry Potter e ambientato nel Wizarding World di J.K. Rowling è disponibile da oggi 10 febbraio, e sembra che con questo nuovo titolo si sia riusciti a creare il perfetto mix di atmosfera e interattività in grado di soddisfare i fan della saga, ma anche i giocatori più esigenti.

Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d’azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni. Vivi a Hogwarts nel 1800 e il tuo personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Prendi il controllo dell’azione e crea un’avventura tutta tua. L’eredità che lascerai dipende solo da te. Hogwarts Legacy per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC è disponibile da oggi, mentre arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile su Nintendo Switch il 25 luglio.

Esplora un mondo esteso: Il mondo magico ti attende. Esplora liberamente Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e il Mondo Esterno circostante. Diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato

Diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato: Impara incantesimi, distilla pozioni, coltiva piante e prenditi cura di animali magici mentre intraprendi un’incredibile avventura. Scegli la tua Casa, stringi amicizie e padroneggia le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Vivi una nuova avventura nel mondo magico: Vivi nel mondo magico in un’epoca remota e svela una verità segreta del suo passato. Combatti contro Troll, Maghi Oscuri, Goblin e molto altro mentre affronti un pericoloso nemico che minaccia il fato del mondo magico.

Nel gioco di ruolo, i giocatori avranno la possibilità di viaggiare attraverso luoghi nuovi e familiari e potranno anche personalizzare i propri personaggi. Il gioco sarà pieno di attività magiche come lanciare incantesimi e creare pozioni. C’è anche un sistema di abilità che si lega alle meccaniche dei giochi di ruolo e consentirà ai giocatori di personalizzare e aggiornare i propri personaggi maghi.

In un’intervista con il sito Screenrant è stato chiesto agli sviluppatori del gioco, il lead Game Designer di Avalanche Studios, Alan Tew, e il senior della grafica degli ambienti Boston Madsen, in quale percentuale libri e film sono stati integrati nel gioco.

Boston Madsen: Il più possibile. E poi stiamo facendo un gioco. Non stiamo ricreando cose. Non abbiamo fatto cose del genere: stiamo puntando a realizzare un buon gioco.

Alan Tew: Sappiamo che ci saranno un sacco di cose che sono proprio in quel modo – vuoi che sia abbastanza familiare, giusto? È come, okay, è come la cosa che ho visto nei film, riconosco questa torre, quell’altra torre, riconosco questa sala comune. Quindi vogliamo che l’ambientazione sia riconoscibile. Ma vogliamo anche che sia davvero divertente da giocare. E sembra che un sacco di volte, ciò che era in grado di riconciliare questi argomenti fossero i libri, perché le descrizioni scritte ci davano un po’ di spazio di manovra, dove potevamo finire per essere più autentici seguendo i libri, o raggiungere un obiettivo di gioco. Speriamo alla fine, però, che anche l’esperienza di Harry in cui entra – non conosce il castello, non sa esattamente come funziona, e anche tu lo vedi con occhi nuovi per la prima volta. Penso che speriamo che attraverso tutte queste transizioni, risolvendo tutte queste cose, finiamo con abbastanza differenze da avere la stessa esperienza in cui tutto sembra fresco, non sai esattamente dove sia tutto, ma sai che sei in un posto autentico e nel posto giusto.

Boston Madsen: Beh, voglio dire, c’è anche più spazio in un gioco che in un film. Come ha detto Alan nella sua introduzione, in realtà otteniamo un collegamento.In un film hai questi set disparati. Sono separati. Ma in un gioco, possiamo collegarli insieme. E in realtà metti insieme il puzzle. Ed è qui che possiamo fare affidamento sui libri.