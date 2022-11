Harry Potter: Tom Felton si racconta nel libro autobiografico “Senza la bacchetta” disponibile in libreria

Tom Felton, l’attore britannico meglio noto per il ruolo di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, si racconta in Senza la bacchetta – Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, Il primo e unico libro che racconta in prima persona cosa vuol dire essere un mago nel mondo fantastico più amato di sempre.

Pagine: 304 | Prezzo: 16,90 euro

Ci fecero mettere in fila, eravamo in trenta. Uno degli adulti – scoprii poi che si trattava di Chris Columbus, il regista – ci passò in rassegna chiedendo a ognuno quale parte del libro fosse impaziente di vedere nel film. Non mi sembrava una grande domanda. Mentre gli altri davano risposte secche e convinte (Hagrid! Thor! Il Quidditch!), io mi chiedevo solo se sarei riuscito a tornarmene a casa a breve. Poi, quando arrivò il turno del ragazzino al mio fianco, mi resi conto che non solo non avevo dedicato neanche mezzo secondo alla risposta, ma che non avevo la più pallida idea di cosa gli altri stessero dicendo. Chi era Hagrid? Cos’era un Quidditch? Il mio vicino disse che lui voleva vedere la Gringott, e io pensai: Cosa diavolo sarà la Gringott? Tipo un animale volante?

Non ci fu tempo per scoprirlo, toccava a me. «E tu, cosa sei impaziente di vedere, Tom?», mi chiese Chris Columbus.

Andai in palla. Nella sala audizioni calò un silenzio imbarazzato. Sfoggiai il mio sorriso più smagliante e indicai il ragazzino della Gringott. «Come lui!» risposi. Agitai leggermente le braccia a mo’ di ali. «Sono curiosissimo di vedere la Gringott!»

Ci fu una lunga pausa.

«Cioè, non stai nella pelle di vedere la Gringott, la banca?», disse Columbus.

«Esatto» mi affrettai a replicare. «La banca! Non vedo l’ora!»