Con il franchise “Animali Fantastici” in stand-by, Warner Bros torna a parlare della saga di Harry Potter e di potenziali nuovi film ambientati nell’iconico “Wizarding World” di J.K. Rowling. Il sito Variety riferisce che in una recente “call” di investitori, David Zaslav CEO di Warner Bros. Discovery ha annunciato che lo studio vuole produrre altri film di Harry Potter. Zaslav ha dichiarato anche lo studio d’ora in poi “si concentrerà con particolare attenzione sui franchise”.

Zaslav in un’intervista con Deadline ha affermato: “Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non facciamo un Harry Potter da 15 anni. I film DC e i film di Harry Potter hanno fornito molti profitti per la Warner Bros. negli ultimi 25 anni”. Zaslav ha continuato: “Al di fuori degli Stati Uniti, la maggior più nel complesso, Europa, America Latina, Asia, ha il 40% delle sale che abbiamo qui negli Stati Uniti e c’è contenuto locale. E quindi quando hai un film in franchising, puoi spesso guadagnare da due a tre volte la quantità di denaro che guadagni negli Stati Uniti, perché ottieni uno spazio. Bisogna concentrarsi sui grandi film che sono amati, che sono dei colossal, che le persone non vedono l’ora di andare vedere – e ne abbiamo molti. Batman, Superman, Aquaman, se possiamo fare qualcosa con JK per portare avanti “Harry Potter”, “Il Signore degli Anelli”, cosa stiamo facendo con “Il Trono di Spade”? Cosa stiamo facendo con molti dei grandi franchise che abbiamo? Restiamo concentrati sui franchising”. Zaslav è convinto che l’unico modo in cui lo studio riuscirebbe ad espandere ulteriormente il franchise cinematografico Wizarding World è con il coinvolgimento attivo di J.K. Rowling. Ma secondo la fonte al momento non ci sono “discussioni in atto” tra Rowling e lo studio sull’espansione del franchise.

Zaslav ha ricevuto pesanti critiche per la decisione presa ad agosto 2022 di ridurre drasticamente la quantità di contenuti originali sul servizio di streaming HBO Max, da utilizzare come detrazioni fiscali, per concentrarsi su produzioni cinematografiche più grandi. La perdita totale contabilizzata è stata di quasi 25 miliardi di dollari rispetto alla capitalizzazione di mercato dell’azienda. Alcuni di questi progetti erano praticamente completati o nelle ultime fasi della post-produzione, inclusi Batgirl e il film d’animazione Scoob! Holiday Haunt. Zaslav ha anche ricevuto contraccolpi da parte della comunità dell’animazione per la rimozione di molti dei programmi animati della Warner Bros dalle piattaforme di streaming e per aver ritirato la maggior parte dei contenuti del servizio in generale, inclusi Final Space, Infinity Train, Summer Camp Island, Mao Mao: Heroes of Pure Heart, The Not-Too-Late Show with Elmo e diverse centinaia di episodi di Sesamo Apriti.

Hogwarts Legacy – Il nuovo videogioco di Harry Potter

Nel frattempo sono state divulgate nuove immagini dell’imminente videogioco Hogwarts Legacy sviluppato con l’etichetta ufficiale Portkey Games, fondata sotto la Warner Brothers per aiutare a dare vita al franchise di giochi di Harry Potter.

“Hogwarts Legacy” è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Vivi a Hogwarts nel 1800 e il tuo personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Prendi il controllo dell’azione e crea un’avventura tutta tua. L’eredità che lascerai dipende solo da te.

Esplora un mondo esteso: Il mondo magico ti attende. Esplora liberamente Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e il Mondo Esterno circostante. Diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato

Diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato: Impara incantesimi, distilla pozioni, coltiva piante e prenditi cura di animali magici mentre intraprendi un’incredibile avventura. Scegli la tua Casa, stringi amicizie e padroneggia le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Vivi una nuova avventura nel mondo magico: Vivi nel mondo magico in un’epoca remota e svela una verità segreta del suo passato. Combatti contro Troll, Maghi Oscuri, Goblin e molto altro mentre affronti un pericoloso nemico che minaccia il fato del mondo magico.

Nel gioco di ruolo, i giocatori avranno la possibilità di viaggiare attraverso luoghi nuovi e familiari e potranno anche personalizzare i propri personaggi. Il gioco sarà pieno di attività magiche come lanciare incantesimi e creare pozioni. C’è anche un sistema di abilità che si lega alle meccaniche dei giochi di ruolo e consentirà ai giocatori di personalizzare e aggiornare i propri personaggi maghi.

Il gioco di Avalanche Software e Warner Bros. in uscita il 10 febbraio 2023 sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.