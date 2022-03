Festival e rassegne SAG Awards 2022, vincitori cinema: Will Smith miglior attore per King Richard, I segni del cuore miglior cast

La Hollywood Critics Association ha annunciato la lista dei suoi premiati dell’anno in una cerimonia tenutasi all’Avalon Hollywood di Los Angeles, in California.

CODA – I segni del cuore di Siân Heder si aggiudica il premio per il miglior film, con Heder che vince anche per la sceneggiatura non originale e Troy Kotsur come attore non protagonista. Premiato anche il Belfast di Kenenth Branagh (Miglior cast), mentre Dune ha guidato la serata con quattro premi: migliore colonna sonora per Hans Zimmer, migliore fotografia per Greig Fraser e i migliori effetti speciali per Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Tristan Myles.

Tra gli altri premiati agli Hollywood Critics Association Awards 2022 segnaliamo anche Ariana DeBose migliore attrice non protagonista per West Side Story, premio che si aggiunge al Golden Globe e al SAG Award già conquistati dall’attrice che si piazza in pole position agli Oscar 2022. Kristen Stewart è stata premiata per al sua Lady D. ritratta in Spencer e un sempre più eclettico Andrew Garfield si aggiudica la categoria miglior attore per il musical biografico Tick, Tick … Boom!.

Il 2021 è stato un anno pieno di cambiamenti nel mondo del cinema, con un numero limitato di film in uscita nelle sale e un cambiamento sismico nel panorama cinematografico, che ha creato un’opportunità per molti film di essere visti dal pubblico di tutto il mondo”, ha affermato Scott, fondatore della HCA Menzel. “L’Hollywood Critics Association è onorata di conferire i premi di quest’anno ad alcuni dei migliori filmmaker mentre speriamo di andare avanti con una nuova normalità e possiamo continuare a celebrare l’esperienza di visione del film nei cinema e a casa. Congratulazioni a tutti i vincitori e grazie per la magia che ci avete regalato quest’anno”.

A seguire trovate la lista completa dei premiati agli “Hollywood Critics Association Awards 2022”.

Miglior film – “CODA – I segni del cuore”

Miglior attore – Andrew Garfield, “Tick, Tick … Boom!”

Miglior attrice – Kristen Stewart, “Spencer”

Miglior attore non protagonista – Troy Kotsur, “CODA – I segni del cuore”

Miglior attrice non protagonista – Ariana DeBose, “West Side Story”

Miglior cast – “Belfast”

Miglior regista *ex aequo* – Denis Villeneuve, “Dune” & Jane Campion, “Il potere del cane”

Miglior sceneggiatura originale – Fran Kranz, “Mass”

Miglior sceneggiatura non originale – Siân Heder, “CODA -I segni del cuore”

Miglior film animato o performance con effetti speciali – Stephanie Beatriz, “Encanto”

Miglior film d’azione – “The Harder They Fall”

Miglior film d’animazione – “I Mitchell contro le macchine”

Miglior commedia o musical – “Tick, Tick … Boom!”

Miglior documentario – “Summer of Soul”

Miglior horror – “Last Night in Soho”

Miglior film indipendente – “Pig”

Miglior film internazionale – “Drive My Car”

Miglior opera prima – Lin-Manuel Miranda, “Tick, Tick … Boom!”

Miglior cortometraggio – “Us Again”

Migliore colonna sonora – Hans Zimmer, “Dune”

Migliore canzone originale – “Be Alive,” “Una famiglia vincente – King Richard”

Miglior fotografia – Greig Fraser, “Dune”

Migliori scenografie – Tamara Deverell, “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”

Miglior montaggio – Paul Machliss, “Last Night in Soho”

Miglior scene di stunt – “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”

Migliori costumi – Jenny Beavan, “Crudelia”

Miglior trucco e acconciatura – Justin Raleigh, Linda Dowds, and Stephanie Ingram, “Gli occhi di Tammy Faye”

Miglior effetti speciali – Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, and Tristan Myles, “Dune”

PREMI ALLA CARRIERA

Acting Achievement Award – Nicolas Cage

Artisan Achievement Award – Greig Fraser

Artisan on the Rise – Alice Brooks

Excellence in Artistry – Kenneth Branagh

Filmmaker on the Rise – Natalie Morales

Filmmaking Achievement Award – Guillermo del Toro

Game Changer Award – Simu Liu

Inspire Award – Aunjanue Ellis

International Icon Award – Javier Bardem

Newcomer Award – Jude Hill

Spotlight Award – Il Cast di “CODA – I segni del cuore”

Star on the Rise – Saniyya Sidney

Fonte: Just Jared