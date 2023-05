Dal 1° novembre 2023 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Dune – Parte Due, il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna alla regia del secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert con un cast ancora più ricco di star internazionali. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “Dune”, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar.

Dune Parte Due – Trama e cast

La trama ufficiale: “Dune – Parte Due” riporta in sala l’acclamato bestseller di Frank Herbert. “Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Gli amati protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali, tra queste: il candidato all’Oscar, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Avengers: Endgame”, “Milk”), il candidato all’Oscar Austin Butler (“Elvis”, “C’era una volta… a Hollywood”), la candidata all’Oscar Florence Pugh (“Black Widow”, “Piccole donne”), Dave Bautista (i film “Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), il Premio Oscar Christopher Walken (“Il cacciatore”, “Hairspray – Grasso è bello”), Stephen McKinley Henderson (“Barriere”, “Lady Bird”), Léa Seydoux (la saga “James Bond” e “Crimes of the Future”), con Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!” i film, “Avengers: Age of Ultron”), la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 anni”, “Assassin’s Creed”) e il vincitore dell’Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “A proposito dei Ricardo”).

Dune Parte Due – Trailer e video

Lunga vita ai combattenti. #DuneParteDue dal 1 novembre solo al cinema https://t.co/LGIuefsB6K pic.twitter.com/6q4AzQ3MP2 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) May 3, 2023

Curiosità sul film

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il team di filmmakers di “Dune” composto da Greig Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar, Patrice Vermette, scenografa premiata con l’Oscar, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar e Jacqueline West, costumista nominata all’Oscar.

La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer.

“Dune – Parte Due” è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia.

Il sequel ha avuto il via libera dopo che Dune – Parte Uno ha debuttato in vetta al botteghino statunitense nel suo weekend di apertura: realizzando il miglior incassi della carriera per Villeneuve e l’apertura più performante della Warner del 2021.

Secondo l’editorialista del New York Times Kyle Buchanan al momento in cui Austin Butler è stato annunciato come il favorito per interpretare Feyd-Rautha, anche Tye Sheridan e Harry Styles si sono rivelati seri contendenti per il ruolo.

Il film riunisce Timothée Chalamet e Florence Pugh dopo Piccole donne (2019).

Nel maggio 2022, è stato annunciato che Christopher Walken si sarebbe unito al cast nei panni dell’imperatore Shaddam IV. Alcuni fan hanno sottolineato una coincidenza poiché Walken ha recitato nel video musicale del 2001 per la canzone di Fatboy Slim “Weapon of Choice”, che include la strofa Walk without rhythm, it won’t attract the worm (“Cammina senza ritmo. E non attirerà il verme”), una citazione da “Dune”.

Bill Skarsgård e Barry Keoghan sono stati presi in considerazione per il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen prima prima che venisse scelto Austin Butler.

Molti fan si sono opposti all’attore bianco Christopher Walken che interpreta un ruolo precedentemente interpretato da un attore ispanico (Jose Ferrer) e da un attore italiano (Giancarlo Giannini). Tuttavia, nonostante il nome del personaggio, i romanzi non lo identificano come ispanico, italiano o mediorientale. Il cognome Corrino fu adottato da un membro della Casa Butler per collegare la sua dinastia alla Battaglia di Corrin.

A Emma Roberts è stato offerto il ruolo della principessa Irulan, ma i conflitti di programmazione le hanno impedito di assumere il ruolo.

Anya Taylor-Joy, Freya Allan, Jodie Comer, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Lily James, Kathryn Newton, Elle Fanning, Maya Hawke, Josephine Langford, Ana de Armas, Saoirse Ronan, Clara Rosager, Samara Weaving, Teresa Palmer, Kristine Froseth , AnnaSophia Robb, Persia Numan, Olivia Cooke, Ella-Rae Smith, Simone Ashley, Ellie Bamber, Alexandra Daddario, Olivia Scott Welch, Eleanor Tomlinson, Charlotte Hope, Medalion Rahimi, Naomi Scott, Anya Chalotra, Kate Beckinsale, Roxane Duran, Sandra Guldberg Kampp, Amy Jane Dowdle, Laura Harrier, Jodelle Ferland, Emma Watson e Letitia Wright sono state prese in considerazione per il ruolo della principessa Irulan prima che venisse scelta Florence Pugh.

Il cast del film comprende due premi Oscar: Javier Bardem e Christopher Walken; e cinque candidati all’Oscar: Timothée Chalamet, Charlotte Rampling, Austin Butler, Florence Pugh e Josh Brolin.

Elizabeth Debicki, Eva Green, Amy Adams, Natalie Dormer, Olivia Taylor Dudley e Gwyneth Paltrow sono state prese in considerazione per il ruolo di Lady Margot Fenring prima che venisse scelta Léa Seydoux.

Christopher Walken apparirà in questo film nei panni dell’imperatore Shaddam IV. Walken è già apparso con l’attore di Dune (1984) Brad Dourif ne I cancelli del cielo (1981) di Michael Cimino. Dourif ha affermato che il film del 1984 è “la risposta della fantascienza a I cancelli del cielo”.

Il film riunisce diversi attori della serie cinematografica di James Bond: Christopher Walken è apparso nei panni del cattivo Max Zorin in 007 – Bersaglio mobile (1985); Javier Bardem ha interpretato Silva in Skyfall; e Léa Seydoux è apparsa in Spectre (2015) e No Time to Die (2021).

Christopher Walken (Imperatore Shaddam IV) è apparso in Sentinel (1977) con José Ferrer, che interpretava l’Imperatore nel “Dune” del 1984, e in Celluloide (1996) e Man on Fire – Il fuoco della vendetta (2004) con Giancarlo Giannini, che ha interpretato l’Imperatore nella miniserie tv Dune – Il destino dell’universo (2000).

L’imperatore Shaddam IV, la principessa Irulan, Alia Atreides e Feyd Rautha Harkonnen appariranno in questo sequel per la prima volta.

Dune – Parte Uno

“Dune – Parte Uno” di Denis Villeneuve (anche co-autore della sceneggiatura Jon Spaihts ed Eric Roth) è il primo di un adattamento in due parti dell’omonimo romanzo del 1965 di Frank Herbert. Ambientato in un lontano futuro, il film segue Paul Atreides mentre la sua famiglia, la nobile casata Atreides, viene spinta in una guerra per il micidiale e inospitale pianeta desertico Arrakis. Il cast comprende Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Il film è il terzo adattamento di “Dune” dopo il film di David Lynch del 1984 e la miniserie televisiva di John Harrison del 2000. Dopo un tentativo fallito da parte della Paramount Pictures di produrre un nuovo adattamento, Legendary Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici e televisivi di Dune nel 2016, con Villeneuve che ha firmato come regista nel febbraio 2017. I contratti di produzione sono stati assicurati solo per il primo film, facendo affidamento sul suo successo prima dell’eventuale approvazione di un sequel. Le riprese principali si sono svolte da marzo a luglio 2019 in località come Budapest, Giordania, Norvegia e Abu Dhabi.

Il film è stato presentato in anteprima alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 3 settembre 2021, prima della sua uscita internazionale il 15 settembre; è stato poi distribuito nelle sale degli Stati Uniti e in streaming su HBO Max il 22 ottobre. Dune è stato un successo al botteghino con un incasso di 402 milioni da un budget di 165 milioni. È stato ben accolto dalla critica e dal pubblico, con elogi per la regia e la sceneggiatura di Villeneuve, gli aspetti tecnici e la colonna sonora di Hans Zimmer; il National Board of Review e l’American Film Institute hanno nominato Dune tra i primi 10 migliori film del 2021. Tra i suoi numerosi premi e nomination, ha ricevuto dieci nomination agli Oscar 2022 tra cui Miglior film, e ha vinto il maggior numero di premi della cerimonia con sei statuette: miglior sonoro, colonna sonora, montaggio, scenografia, effetti speciali e fotografia.

Dune Parte 2 – Foto e poster