Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso – trailer italiano di Hotel Transylvania 4

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Hotel Transylvania 4 aka Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso, ultimo capitolo della serie di commedie d’animazione lanciata nel 2012 dal regista e animatore Genndy Tartakovsky che uscirà nei cinema italiani il 2 settembre.

La trama ufficiale:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

Selena Gomez è pronta a riprendere il ruolo di Mavis, la figlia di Dracula che invece non avrà la consueta voce di Adam Sandler, sostituito da Brian Hull; nell’edizione italiana le vosi sono di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Il cast include anche Adam Sandberg come Jonathan, marito di Mavis e genero di Dracula, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi e David Spade.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

I primi tre film hanno visto alla regia Genndy Tartakovsky, ma per questo quarto film l’animatore ha passato il testimone e sarà a bordo solo come sceneggiatore e produttore esecutivo. Alla regia di “Hotel Transylvania 4” ci saranno invece Jennifer Kluska (DC Super Hero Girl) e Derek Drymon (CatDog), quest’ultimo sceneggiatore di lunga data del franchise “SpongeBob”.

[Per visionare il corto “Cuccioli mostruosi” clicca sull’immagine in alto]

Prodotto da Columbia Pictures e Sony Pictures Animation e creato dallo sceneggiatore comedy Todd Durham, il franchise di “Hotel Transylvania” ha avuto un enorme successo incassando oltre 1 miliardo e 360 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di produzione combinato di 245 milioni. Visto il gradimento riscosso dai film, nel 2017 è stato prodotto anche uno spinoff di successo per la tv dal titolo Hotel Transylvania: La serie. Al franchise sono collegati anche due cortometraggi (“Goodnight Mr. Foot” e “Puppy!”) e una serie di videogiochi (Hotel Transylvania Social Game, Hotel Transylvania per Nintendo DS, Hotel Transylvania: avventure – Corri e salta! per dispositivi mobili e Hotel Transylvania 3: Mostri in Mare).