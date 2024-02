How To Have Sex: la colonna sonora del film di Molly Manning Walker premiato a Cannes (Al cinema dal 1° febbraio)

Dal 1° febbraio 2024 nei cinema italiani con MUBI e Teodora Film l’acclamato debutto alla regia di Molly Manning Walker, How To Have Sex, vincitore di “Un Certain Regard” a Cannes 2023 e Miglior film rivelazione agli EFA.

Tre adolescenti britanniche vanno in vacanza a Creta per abbandonarsi a un divertimento senza limiti, tra alcool, locali notturni e nuove amicizie. In quella che dovrebbe essere la più bella estate della loro vita scopriranno che sesso, consenso e consapevolezza di sé seguono percorsi più complessi di quanto immaginavano. Molly Manning Walker esplora senza filtri il mondo dei giovanissimi, raccontandone gli eccessi ma anche la fragilità e le insicurezze, in un ritratto generazionale destinato a far discutere.

Le musiche originali del film sono del produttore musicale, DJ, cantautore e compositore Jakwob (alias James Jacob) che con How To Have Sex ha fatto il suo debutto come compositore di musica per film.

La colonna sonora include i brani: Head And Heart di Joel Corry (2020) / House Every Weekend di David Zowie (2015) / The One And Only di Nick Kershaw (1991) / Light It Up di Major Lazer, Nyla & Fuse ODG (2015) / You And Me – Flume Remix di Disclosure & Eliza Doolittle (2013) / Breaking Me di Topic feat. A7S (2019) / Cola – Radio Edit di Camel Phat B Elderbrook (2017) / Rover – Joel Corry Remix di Simba / DTG di Joel Corry (2021) / Who Are You di Linas Gaudutis & Gaullin (2021) / Here Kitty di Chris Lorenzo ft Dances with White Girls (2019) / Fight And Fuck di BigKlit (2020) / Set My Mind Free di Matt Guy (2021) / Forgive Me di Essel (2021) / Reckless di Cadre Cola (2020) / Escapism di Raye & 070 Shake (2020) / Strong di Romy & Fred Again (2021)

1. Best holiday ever (0:52)

2. Are chips vegetables? (3:16)

3. I thought you were the fun one? (2:03)

4. Are you on your ones? (2:37)

5. TARA TARA TARA (0:34)

6. Two coats any bags? Yeah that’s 4 pounds (1:56)

7. I’m asleep (0:58)

8. F**k the beach (2:04)

9. He lives on my street (1:06)

10. Oh ah malia (2:40)

11. We got this (2:24)

