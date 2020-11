Adam Sandler festeggia la sua più recente collaborazione con Netflix, il colosso streaming ha annunciato che Hubie Halloween negli Stati Uniti è ufficialmente il film più popolare di Netflix del 2020. Secondo quanto riferito dal sito Variety, il film di Sandler si piazza in testa per popolarità nei punteggi che vanno da aprile 2020 ad ottobre 2020 per quanto riguarda il territorio americano.

L’unico film che è riuscito a superare “Hubie Halloween” è stato il dramma polacco 365 giorni che non è una produzione originale Netflix ed è andato incontro ad una controversia riguardo la violenza sulle donne e la sua rappresentazione nel film. La commedia di Sandler è uscita giusto in tempo per un Halloween afflitto dal COVID-19 portando un po’ di spensieratezza e intrattenimento duro e puro come è quello di Sandler, che naturalmente è andato incontro alla consueta e prevedibile stroncatura della critica.

Il fatto che Sandler si sia dimostrato capace di recitare in ruoli “seri” come quello in Diamanti Grezzi premiato con uno Spirit Award viene utilizzato dai detrattori di Sandler per accusarlo di sprecare un talento drammatico per film “sciocchi”; il solito irritante snobbismo di taluni che se ne avessero il potere, e per fortuna non ce l’hanno, uniformerebbero il panorama cinematografico in nome di una “cultura” a senso unico che fa venire i brividi, altro che gli sciocchi film di Sandler.

Detto ciò la partnership tra Sandler e Netflix prosegue con l’attore che sta attualmente girando la commedia sportiva Hustle al fianco di Ben Foster, Robert Duvall e Queen Latifah e ha già scelto la sua prossima collaborazione con con il colosso streaming come protagonista nei panni di un astronauta nell’adattamento del romanzo “The Spaceman of Bohemia” di Jaroslav Kalfar di Johan Renck, regista dell’acclamata miniserie tv Chernobyl.