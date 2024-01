Stasera in tv: “I bambini della speranza” su Rete 4

I bambini della speranza (The Windermere Children), su Rete 4 la prima drammatizzazione di una straordinaria storia vera sulla speranza all’indomani dell’Olocausto, basata sulla potente testimonianza in prima persona dei sopravvissuti che iniziarono le loro nuove vite nel Regno Unito.

I bambini della speranza – Cast e personaggi

Oscar – Thomas Kretschmann

Marie Paneth – Romola Garai

Jock Lawrence – Iain Glen

Leonard Montefiore – Tim McInnerny

Rabbi Weiss – Konstantin Frank

Berish – Marcel Sabat

George Lauer – Philipp Christopher

Edith Lauer – Anna Schumacher

Dr Willenshaw BJ Hogg

Mrs Walker – Ali White

Chiel Falinower – Thomas Finnegan

Ben Helfgott – Pascal Fischer

Sam Laskier – Marek Wroblewski

Sala – Anna Maciejewska

Arek Tomasz Studzinski

Ike Alterman – Jakub Sprenger

Chaim Olmer – Kacper Swietek

Yvonne – Tara Cush

Salek -Jakub Jankiewicz

Sevek/Juliusz – Lukasz Zieba

Malcolm – Cal O’driscoll

Bela – Alicia Pokladecka

I bambini della speranza – Trama e trailer

Agosto 1945. Un pullman carico di bambini arriva alla tenuta di Calgarth vicino al lago Windermere. Sono bambini sopravvissuti all’Olocausto nazista che ha devastato la popolazione ebraica europea. Portando con sé solo i vestiti che indossano e pochi magri beni, portano le cicatrici emotive e fisiche di tutto ciò che hanno sofferto.

Incaricato di prendersi cura di loro è Oscar Friedmann (Thomas Kretschmann), uno psicologo infantile di origine tedesca. Lui e il suo team di consulenti hanno solo quattro mesi per aiutare i bambini a riprendersi la vita. In riva al lago, sotto il sole e la pioggia, i bambini mangiano, imparano l’inglese, giocano a calcio e vanno in bicicletta. Desiderano ogni giorno notizie dei loro cari e nel frattempo sono invitati a esprimere il loro trauma attraverso la pittura. Alcuni locali li scherniscono ma vengono abbracciati da altri. Molti dei bambini più grandi rubano e sono perseguitati dagli incubi. Tuttavia, è in questo ambiente che iniziano a guarire.

Alla fine arrivano lettere della Croce Rossa con la terribile conferma che per quasi tutti i bambini i fratelli e i genitori sono stati assassinati. Un bambino, però, è convinto che suo fratello sia sopravvissuto.

“I bambini della speranza” è la storia cruda, commovente e in definitiva redentrice dei legami che stringono tra loro e di come le amicizie forgiate a Windermere diventano un’ancora di salvezza per un futuro fruttuoso. In assenza di parenti, trovano famiglia l’uno nell’altro.

Curiosità sul film

Il film è scritto dallo sceneggiatore candidato ai Bafta Simon Block e diretto dal regista premio Bafta e Emmy Michael Samuels.

Il film è noto anche con il titolo “I ragazzi di Windermere”.

Il dramma è guidato da un cast stellare che include Thomas Kretschmann (Il pianista), Romola Garai (Il miniaturista), Tim McInnerny (Strangers) e Iain Glen (Il Trono di Spade).

La serie di documentari tedesca ZDF History ha ritratto molti dei bambini di un tempo. Uno di loro è Bela, il “capo” del gruppo di bambini di tre anni arrivati a Windermere completamente disorientati e totalmente senza parole.

“I bambini della speranza” (The Windermere Children) era stato precedentemente annunciato con il titolo “The Children”.

Le riprese si sono svolte in Irlanda del Nord.

I consulenti del film includono Trevor Avery e Rose Smith del Lake District Holocaust Museum e della 45 Aid Society.

Gli eventi storici

Nell’anno che segna il 75° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e dell’Olocausto, questo potente dramma rivela la storia poco conosciuta di 300 giovani rifugiati ebrei orfani che iniziarono una nuova vita nel Lake District inglese nell’estate del 1945. Quell’estate l’Europa era in rovina. Sei milioni di ebrei furono assassinati dai nazisti, ma nei campi di concentramento liberati ci furono dei sopravvissuti. Tra loro c’erano molti bambini ebrei, a lungo separati dalle loro famiglie, che in qualche modo erano sopravvissuti ai campi, alle fabbriche di lavoro forzato e alle marce della morte. Senza case o famiglie a cui tornare, erano soli al mondo. Il 14 agosto 1945, solo pochi mesi dopo la liberazione dei campi, 10 aerei bombardieri Stirling della RAF dismessi lasciarono l’aeroporto di Praga diretti a Crosby-on-Eden vicino a Carlisle. A bordo c’erano 300 giovani provenienti da contesti diversi: Polonia rurale, Varsavia metropolitana, Cecoslovacchia, Berlino – alcuni erano cresciuti nella povertà, altri nell’agiatezza della classe media. C’erano più di 40 ragazze, ma la maggior parte del gruppo erano ragazzi. Tutto era stato organizzato dal Central British Fund (CBF). Leonard Montefiore, un eminente filantropo ebreo, utilizzò la sua esperienza prebellica con il Kindertransport e fece pressioni con successo sul governo britannico affinché accettasse di consentire l’ingresso in Gran Bretagna fino a 1.000 giovani ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento. Fu deciso che i primi 300 bambini sarebbero stati portati in Gran Bretagna dal campo liberato di Theresienstadt. E per caso, sulle rive del lago Windermere fu trovata una sistemazione vuota in una fabbrica dismessa. Durante la guerra aveva costruito idrovolanti, ma dopo il D-Day la fabbrica fu chiusa e gli alloggi dei lavoratori rimasero vuoti. Con spazio per ospitarli e in un ambiente davvero splendido, doveva rivelarsi il luogo perfetto per questi bambini traumatizzati. Nonostante il governo del Regno Unito inizialmente offrisse solo visti temporanei di due anni, con rigide politiche di immigrazione applicate in altri paesi e senza famiglie a cui tornare, divenne presto chiaro che non c’era nessun altro posto dove andare per la maggior parte dei bambini. E così, alla fine, molti dei 300 rimasero nel Regno Unito per tutta la vita, diventando cittadini britannici e allevando figli britannici. Ora, 75 anni dopo, le strette amicizie forgiate a Windermere permangono e molti si considerano come una famiglia.

I bambini della speranza – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alex Baranowski (Nureyev, Burial, The Kitchen, The Teacher, Locked In).

(Nureyev, Burial, The Kitchen, The Teacher, Locked In). Baranowski è stato nominato per un Tony Award nel 2014 per il suo lavoro in The Cripple of Inishmaan di Martin McDonagh a Broadway. La sua colonna sonora per il documentario McCullin ha vinto un Music + Sound Award a Cannes nel 2014 per la migliore composizione originale: colonna sonora di un lungometraggio.

1. A New Beginning (3:10)

2. Salek’s Theme (1:04)

3. Inseparable (2:23)

4. Escape to the Woods (1:16)

5. Stolen Bikes (1:00)

6. A Family Lost (0:51)

7. Bad Dreams (2:26)

8. Painting Pictures (1:13)

9. Haunted By the Past (1:43)

10. Letters from the Red Cross (2:23)

11. Prayer for the Dead (1:16)

12. Thoughts of Home (1:12)

13. Sala Paints (1:11)

14. Rozhinkes mit Mandlen (2:03)

15. Arriving for the Game (1:03)

16. England Is Very Green (1:10)

17. A Brother Returns (1:26)

18. The Windermere Children (5:04)

19. A Life Lived (1:26)

La colonna sonora de “I bambini della speranza” è disponibile su Amazon.