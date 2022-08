Idris Elba e David Leitch portano su Netflix il fumetto “Bang!” di Dark Horse

Beast: trailer italiano e anticipazioni del survival-thriller con Idris Elba

Netflix e Dark Horse hanno siglato un accordo pluriennale che porterà al cinema il fumetto Bang!, un crime fantascientifico basato sull’omonima serie a fumetti di Matt Kindt e Wilfredo Torres. La storia segue “un culto terroristico si propone di dare inizio all’apocalisse con una serie di romanzi destinati a fare il lavaggio del cervello ai propri lettori, con la spia più celebre del mondo che viene quindi inviata per rintracciare e uccidere l’autore responsabile”.

Idris Elba (Fast & Furious – Hobbs & Shaw, The Suicide Squad – Missione suicida) sarà il protagonista del film, scritto a quattro mani da Matt Kindt e Zak Olkewicz e diretto dal David Leitch di Hobbs & Shaw, Deadpool 2, Atomica bionda e l’imminente Bullet Train che debutterà nei cinema italiani il 25 agosto. Kindt autore del fumetto originale ha anche scritto Ninjak vs the Valiant Universe, un film originariamente concepito come serie tv, basato su personaggi della Valiant Comics di “Bloodshoot“, e sta attualmente lavorando su BRZRKR, adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato e scritto da Keanu Reeves e Kindt e illustrato da Ron Garney. Per quanto riguarda Olkewicz, che con “Bang!” farà di nuovo squadra con il regista David Leich dopo aver collaborato per “Bullet Train”, ha scritto l’horror Fear Street Parte 2: 1978 per Netflix e Last Voyage of the Demeter, un nuovo horror in arrivo ispirato al “Dracula” di Bram Stoker ambientato sul veliero che nel libro trasporta l’iconico vampiro in Inghilterra.

Il migliore agente segreto con ricordi che non potrebbe possedere, una scrittrice di gialli sulla ottantina che trascorre la pensione risolvendo crimini, un uomo d’azione con misteriose droghe che lo tengono davanti a una serie costante di disastri mirati, un’organizzazione terroristica apparentemente onnipotente che potrebbe essere dietro a tutto…E sono tutti collegati a un uomo: un autore di fantascienza con più informazioni di quanto sembri possibile, i cui libri potrebbero contenere la chiave per salvare la realtà o distruggerla.

La partnership Netflix/Dark Horse include anche l’adattamento in una serie tv di Mind MGMT, altro fumetto scritto da Kindt in cui “una giovane donna si imbatte nel programma top-secret Mind Management. Il suo viaggio successivo coinvolge sensitivi armati, pubblicità ipnotica, delfini parlanti e inseguitori apparentemente immortali, mentre tenta di trovare l’uomo che è stato il più grande successo di MIND MGMT – e il suo fallimento più devastante. Ma in un mondo in cui le persone possono riscrivere la realtà stessa, può fidarsi di tutto ciò che vede?

Curtis Gwinn, lo sceneggiatore-produttore nominato agli Emmy e noto per il suo lavoro nelle serie tv Stranger Things, The Walking Dead e Narcos sarà il produttore esecutivo della nuova serie tv, insieme a Richardson e Goldberg di Dark Horse.

Netflix e Dark Horse Comics hanno recentemente collaborato per la terza stagione di The Umbrella Academy e in arrivo ci sono altri due progetti: Revenge Inc., serie tv incentrata su una società clandestina specializzata in vendetta e Lady Killer, un film d’azione basato sull’omonima serie a fumetti di Joelle Jones e Jamie S. Rich che segue le avventure di una casalinga degli anni ’50, interpretata da Blake Lively anche produttrice del progetto. che conduce una vita segreta come killer altamente qualificata.

MIND MGMT è: narrazione strana, strabiliante e paranoica. È il primo fumetto in assoluto di Flux House, la nuovissima serie di Matt Kindt che presenta storie di criminalità, fantascienza e umorismo, tutte raccontate in modi sorprendenti e non tradizionali. In precedenza in MIND MGMT: un’agenzia governativa segreta di super-spie con poteri psichici è caduta nell’oblio dopo che uno dei loro migliori agenti ha tradito. Quella che sembrava la fine era solo l’inizio quando un ex leader di MIND MGMT esplora le parti più oscure del mondo e recluta una squadra di agenti dimenticati per ricostruire l’organizzazione, piegare la realtà e entrare in guerra con un’agenzia concorrente.

