IF – Gli Amici Immaginari: La colonna sonora del film con Ryan Reynolds (Al cinema)

Dal 16 maggio 2024 nei cinema italiani con Paramount Pictures Italia e Eagle Pictures IF – Gli Amici Immaginari, la commedia fantasy scritta e diretta da John Krasinski, che è anche coprotagonista al fianco di Ryan Reynolds.

“IF – Gli amici immaginari” è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

“IF – Gli Amici Immaginari” è interpretato da Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Steve Carell (Blue), Phoebe Waller-Bridge (Blossom), Louis Gossett Jr. (Orso), Emily Blunt (Unicorso), Matt Damon: (Fiore) Maya Rudolph (Ally), Jon Stewart (Robot), Sam Rockwell (SDog), Sebastian Maniscalco (Topo magico), Christopher Meloni (Cosmo), Richard Jenkins (Maestro D’Arte), Awkwafina (Bubble), Vince Vaughn (Drago), Keegan-Michael Key (Slime), Blake Lively (Gatto polpo), George Clooney (Astronauta), Matthew Rhys (Fantasma), Bradley Cooper (Ice), Amy Schumer (Orsa Gommosa) Brad Pitt (Keith).

IF Gli Amici Immaginari – La colonna sonora

Milan Records/Sony Classical hanno pubblicato la colonna sonora ufficiale dell’avventura fantasy per famiglie di John Krasinski. L’album contiene la musica originale del film composta dal premio Oscar Michael Giacchino.

Compositore e regista Michael Giacchino ha crediti cinematografici che includono alcuni dei progetti più famosi e acclamati della storia recente, tra cui Gli Incredibili, Coco, Jojo Rabbit, Ratatouille, Star Trek, Jurassic World, Rogue One: A Star Wars Story, Spider-Man: No Way Home, The War – Il pianeta delle scimmie e The Batman. La colonna sonora del 2009 di Giacchino per il successo della Pixar Up gli è valsa un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA, il Broadcast Film Critics’ Choice Award e due GRAMMY Awards. Dopo quasi vent’anni di colonne sonore, Giacchino ha diretto la primissima presentazione speciale della Marvel, Licantropus (Werewolf By Night) nel 2022. Giacchino ha studiato cinema alla School of Visual Arts di New York. Dopo il college, ha ottenuto un lavoro nel marketing presso la Disney e ha iniziato gli studi di composizione musicale, prima alla Juilliard e poi alla UCLA. È passato dal marketing alla produzione nella neonata Disney Interactive Division, dove ha avuto l’opportunità di scrivere musica per videogiochi. Dopo essere passato alla DreamWorks Interactive, gli è stato chiesto di scrivere la colonna sonora temporanea per l’adattamento del videogioco The Lost World: Jurassic Park. Successivamente, Steven Spielberg lo assunse come compositore e divenne il primo gioco per PlayStation ad avere una partitura orchestrale dal vivo, registrata con i membri della Seattle Symphony. Giacchino ha continuato a realizzare le colonne sonore di numerosi videogiochi, tra cui la serie di Spielberg Medal of Honor. Il lavoro di Giacchino nei videogiochi ha suscitato l’interesse di J.J. Abrams, e così iniziò la loro relazione di lunga data che avrebbe portato alla realizzazione delle colonne sonore per la serie televisiva di successo! Alias e Lost, e i lungometraggi Mission Impossible III, i tre film di Star Trek e Super 8. Altri progetti includono collaborazioni con Disney Imagineering sulla musica per Space Mountain, Star Tours (con John Williams), l’attrazione su Ratatouille a Disneyland Paris e l’Incredicoaster sul Pixar Pier al California Adventure. Nel giugno 2018, Giacchino ha presentato in anteprima il suo primo lavoro per orchestra sinfonica, Voyage, commissionato dalla National Symphony Orchestra e dalla Cincinnati Pops Orchestra, il pezzo celebra il 60° anniversario della fondazione della NASA. Nel luglio 2019 è stato aggiunto un terzo movimento, Advent, per il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Nel 2019, il primo LP di musica originale di Giacchino, Travelogue Vol 1, con la sua orchestra Nouvelle Modernica, descritto come una storia in canzone, è stato pubblicato su Mondo Records. La canzone natalizia Christmas Number One, scritta con Elyssa Samsel e Kate Anderson, è stata registrata ed eseguita dalla band britannica Itchy Teeth e pubblicata come singolo speciale con la Death Waltz Records. Licantropus (Werewolf By Night( ha segnato il debutto alla regia di Giacchino dopo aver diretto il cortometraggio di Star Trek “Ephraim and Dot” e il suo cortometraggio comico, “Monster Challenge”. I progetti più recenti includono le colonne sonore per la commedia sportiva di Taika Waititi “Chi segna vince ” e La Società della Neve di J.A. Bayona. [Fonte michaelgiacchino.com]

1. The IF Suite (7:21)

2. A Blaze of Stories (3:07)

3. Trepidation Down Memory Lane (1:34)

4. One Man’s Hospital is Another Girl’s Pain (1:41)

5. Stairing Down Your Fears (1:52)

6. Don’t Get Imaginaried Away (2:53)

7. Bide and Reminisce (0:50)

8. A Room with a Blue (3:21)

9. An Imaginary Home Companion (2:52)

10. The Balance of Flower (1:10)

11. One Blue Over the Cuckoo’s Nest (1:32)

12. Advanced Placement Therapy (2:28)

13. Magical M-IF-tery Tour (6:09)

14. Flowers for Benjamin (1:16)

15. Brief Interviews with Fastidious Friends (6:44)

16. Remembrance of Things Outcast (2:22)

17. Granny Get Your Fun (2:26)

18. Blue-min’ Human (1:41)

19. He Totally Blue It (2:58)

20. Croissants and Croissants-ability (2:56)

21. IF-Win Statement (1:33)

22. The Lost City of Bea (6:30)

23. Calvin and Jobs (4:36)

24. The ALTERNATIVE IF Suite (6:40)

La colonna sonora di “IF – Gli Amici Immaginari” è disponibile su Amazon.