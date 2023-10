I Marvel Studios hanno pubblicato un trailer di Werewolf by Night in Color. Si tratta della versione a colori dello speciale horror del Marvel Cinematic Universe dell’anno scorso in arrivo su Disney Plus dal 20 ottobre.

Parlando in precedenza della versione a colori del film, il regista e compositore Michael Giacchino ha spiegato il desiderio di rendere omaggio ai film horror della iconica Hammer. Ha detto: “Abbiamo trascorso molto tempo a lavorare su questa versione a colori. Volevamo rendere omaggio all’incredibile colore vibrante dei film horror come quelli realizzati da Hammer”.

In una notte buia e cupa, una cabala segreta di cacciatori di mostri emerge dall’ombra e si riunisce nell’inquietante Tempio di Bloodstone dopo la morte del loro leader”, si legge nella sinossi dello speciale. “In uno strano e macabro memoriale della vita del leader, i partecipanti sono coinvolti in una competizione misteriosa e mortale per una potente reliquia, una caccia che alla fine li porterà faccia a faccia con un mostro pericoloso. Ispirato ai film horror degli anni ’30 e ’40, questo speciale agghiacciante mira a evocare un senso di terrore e macabro, con molta suspense e paura lungo il percorso mentre esploriamo un nuovo angolo dell’universo cinematografico Marvel.

Werewolf by Night – Il fumetto originale

Il Il mediometraggio “Werewolf by Night” della durata di 60 minuti introduce un nuovo personaggio Marvel noto come Licantropus, il cui vero nome è Jack Russell, lupo mannaro e antieroe creato da Gerry Conway (testi) e Mike Ploog (disegni) nel febbraio del 1972 e pubblicato per la prima volta da Marvel Comics all’interno della testata “Marvel Spotlight (prima serie) n. 2”.

Prima della formazione della Comics Code Authority nel 1954, il predecessore della Marvel, Atlas Comics pubblicò un racconto di cinque pagine intitolato “Werewolf by Night!” incluso nell’albo “Marvel Tales # 116 (luglio 1953)”. Con l’allentamento delle regole della censura nel 1971, è diventato possibile per la prima volta pubblicare fumetti con i lupi mannari approvati dal codice. Il nome della serie è stato suggerito da Stan Lee e il team creativo iniziale era Gerry Conway e Mike Ploog, che hanno lavorato a una trama di Roy e Jeanie Thomas per il primo numero. I lettori hanno spesso sottolineato che anche il nome del protagonista, Jack Russell, è una razza di cane. Conway ha detto che mentre non riesce a ricordare come abbia inventato il nome, è improbabile che stesse facendo consapevolmente questo riferimento canino, dal momento che non possedeva un cane e non ne aveva mai posseduto uno. Il numero 32 (agosto 1975) contiene la prima apparizione d Moon Knight. Jack Russell è apparso insieme a Tigra in “Giant-Size Creatures # 1 (luglio 1974)”, che è stata la prima apparizione di Greer Grant Nelson come Tigra invece che come Donna Gatto. Jack Russell è apparso anche in vari numeri di Spider-Woman, West Coast Avengers e Doctor Strange: Sorcerer Supreme e come membro del cast di supporto nelle pagine di Morbius: Il vampiro vivente dal 1993 al 1995.

Protagonista dello speciale di Halloween l’attore Gael García Bernal noto per aver interpretato Ernesto “Che” Guevara nel film I diari della motocicletta e visto di recente nel thriller-horror Old di M. Night Shyamalan. Bernal interpreta questo supereroe licantropo che combatte il crimine usando le abilità scaturite da una maledizione che affligge la sua stirpe. Il cast comprende anche Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant e Kirk R. Thatcher.

Per quanto riguarda la regia, al timone di “Licantropus” c’è il pluripremiato compositore di colonne sonore Michael Giacchino premio Oscar per il film d’animazione Up. Giacchino debutta nel lungometraggio dopo aver diretto due cortometraggi: Monster Challenge con protagonista Patton Oswalt e un episodio della serie Star Trek: Short Treks collegata alla serie tv Star Trek Discovery. Il musicista statunitense, di origine e cittadinanza italiana, ha recentemente musicato Thor: Love and Thunder, Lightyear – La vera storia di Buzz, The Batman, Jurassic World – Il dominio e Spider-Man: No Way Home.

Werewolf by Night in Color – Il poster ufficiale