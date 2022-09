Stasera in tv: “Il colpo del leone” su Rai 3

Cast e personaggi

Dany Boon: Léo Milan

Philippe Katerine: Romain Martin

Anne Serra: Louise

Samuel Jouy: Swanney

Sophie Verbeeck: Aki

Carole Brana: Anna

Benoît Pétré: Parrucchiere

Aksel Ustun: Mark

Mathieu Lardot: Tommy

Olivier Sa: Simon

Julien Prévost: Infermiere

Antoine Mathieu: Ispettore di polizia

David Ban: Fioraio

Stan: Poliziotto

Guillaume Clémencin: guida alla Banque de France

Benoit Joubert: Sottotenente di Commissariato

Alexandre Marouani: Addetta alla cucina della Banque de France

Stana Roumillac: Poliziotta del commissariato

Vladimir Houbart: Addetto al guardarobe della Banque de France

Christian Diaz: Gendarme

Ophélia Kolb: Kelly

Nicolas Briançon: Paul

La trama

Léonard Legrand alias Leo Milan soprannominato “Il Leone” (Dany Boon) cerca a tutti i costi di trovare la fidanzata del suo medico Romain che è stata rapita. Per aiutarlo, Romain (Philippe Katerine), il suo medico in un ospedale psichiatrico, non ha altra scelta che tirarlo fuori dalla struttura. Ma Romain non è sicuro di aver fatto la scelta giusta: Leo è davvero un agente segreto o inganna tutti con le sue bugie?

Curiosità

Il film è diretto da Ludovic Colbeau-Justin (C’est tout pour moi), un direttore della fotografia passato dietro la macchina da presa. Colbeau-Justin dirige “Il colpo del leone” da una sceneggiatura di Alexandre Coquelle & Matthieu Le Naour che insieme hanno scritto anche le commedie In fuga col cretino e Il club dei divorziati.

La sceneggiatura de “Il colpo del leone” ha subito molte modifiche. Romain (Philippe Katerine), la cui fidanzata viene rapita, in origine era un giovane medico che girava con una BMX. Divenne poi “Antoine”, un vedovo la cui figlia è stata rapita, prima di tornare ad un “Romain” più anziano che cerca ancora una volta la sua fidanzata.

Con meno di 500.000 spettatori registrati nei cinema francesi, “Il colpo del leone” è risultato uno dei maggiori flop per l’attore e comico Dany Boon.

La colonna sonora