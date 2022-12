Il console onorario di Venezia, annunciato un progetto che il regista e produttore Luciano Silighini Garagnani sta preparando e che fruirà di un cast internazionale. Non sarà un remake del successo anni ’80 con Richard Gere, ”Il console onorario” diretto da John Mackenzie, ma un progetto tutto nuovo che si girerà in estate tra Veneto e Stati Uniti con il patrocinio ufficiale di Confindustria.

Il film dal titolo “Il Console onorario di Venezia” nato da un’idea originale di Mattia Carlin, vice presidente dei Consoli onorari in Italia, avrà principalmente attori americani e toccherà anche il mondo del “sottosopra” raccontato dalla saga Stranger Things, campione di ascolti e acclamata in tutto il mondo. Proprio per questo il regista Silighini ha avuto alcuni incontri col colosso Netflix e in questi giorni ha incontrato alcuni volti della serie. Tra questi c’è stato un siparietto simpatico con l’attore Jamie Campbell Bower che si è intrattenuto a lungo con Silighini insieme alla figlia Alice discutendo del rinomato “Disaronno originale”, liquore amato sia da Bower che da Joseph Quinn che nel frattempo si è unito alla discussione. “Ho spiegato che Saronno, città dove vivo, è una bellissima città con opere artistiche uniche e una grande storia” racconta Silighini “e come mi è capitato più volte ad Hollywood tutti conoscono l’amaretto di Saronno ma spesso ignorano che esista la città..di Saronno. Mi auguro che la stessa azienda rafforzi il proprio legame con la nostra bella città in modo che anche il marketing territoriale cittadino abbia vantaggio dal grande successo che ha l’amaretto”.

La piccola Alice, figlia del regista Silighini e dell’attrice ex volto di Disney Channel ed MTV Francesca La Gala, dopo essere stata paparazzata a Venezia con Timothee Chalamet anche questa volta è stata ritratta con molti artisti di Stranger Things come Priah Ferguson, Gabriella Pizzolo, oltre ai già citati Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower.