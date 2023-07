Stasera in tv: ” Il Corvo – The Crow” con Brandon Lee su 20 Mediaset

Il Corvo – The Crow, su 20 Mediaset il film di Alex Proyas (Io, Robot) basato sul fumetto di culto di James O’Barr che ha segnato tragicamente, con un incidente mortale sul set, l’ultimo ruolo del compianto Brandon Lee.

Il Corvo – Cast e doppiatori

Brandon Lee: Eric Draven

Rochelle Davis: Sarah Mohr

Ernie Hudson: Darryl Albrecht

Michael Wincott: Top Dollar

Bai Ling: Myca

Tony Todd: Grange

David Patrick Kelly: T-Bird

Angel David: Skank

Laurence Mason: Tin Tin

Michael Massee: Funboy

Jon Polito: Gideon

Bill Raymond: Mickey

Marco Rodríguez: Torres

Sofia Shinas: Shelly Webster

Anna Levine: Darla Mohr

Kim Sykes: Annabella

Doppiatori italiani

Luca Ward: Eric Draven

Federica De Bortoli: Sarah Mohr

Pietro Biondi: Darryl Albrecht

Mario Cordova: Top Dollar

Giuppy Izzo: Myca

Maurizio Fardo: Grange

Luciano Roffi: T-Bird

Edoardo Nevola: Skank

Bruno Conti: Tin Tin

Stefano Benassi: Funboy

Eugenio Marinelli: Gideon

Gil Baroni: Mickey

Danilo De Girolamo: Torres

Roberta Paladini: Shelly Webster

Chiara Salerno: Darla Mohr

Claudia Razzi: Annabella

Il Corvo – Trama e trailer

“Il Corvo” nonostante tematiche e ambientazione non è propriamente un horror, ma un film basato su un fumetto di culto e una riflessione dark, gotica e ricca d’azione sulla vendetta, la giustizia, l’amore e l’aldilà, nobilitata dalla performance di un Brandon Lee in stato di grazia, purtroppo tragicamente morto in un incidente sul set. Il film è ricordato per la brillante rappresentazione di Lee dell’eroe del film, il musicista Eric Draven, che ritorna dai morti per avere la sua vendetta sui membri di una gang che hanno assassinato sia lui che la sua fidanzata. Un corvo guida Draven attraverso Detroit durante la “Notte del Diavolo” ad un anno dal crimine per trovare e punire il criminale Top Dollar e i suoi sgherri. Uno ad uno, Eric uccide Tin Tin, Funboy, T-Bird e Skank, finché finalmente si scontra con il capo della gang.

Curiosità sul film

Sebbene non avesse colpe per la morte di Brandon Lee, Michael Massere era così traumatizzato dall’incidente che ha smesso di recitare per un anno. Il suo film successivo è stato un piccolo ruolo in Seven (1995), Fino alla sua morte avvenuta nel 2016, Masser non ha ami voluto vedere il film.

Nel suo commento in bluray, Alex Proyas ha affermato che Brandon Lee non era soddisfatto del modo in cui appariva il suo make-up bianco per il viso quando il reparto trucco gliela applicava prima delle riprese. Lee e Proyas hanno quindi convenuto che sarebbe stato meglio se Lee si fosse applicato il trucco ogni sera prima di andare a letto in modo che quando si svegliava la sua pittura per il viso apparisse naturalmente più consumata.

Il regista Alex Proyas originariamente voleva girare l’intero film in “bianco e nero” più vicino ai fumetti e usando solo il colore nelle scene dei flashback di Draven con un tema ad alto contrasto, ma i dirigenti dello studio non gli hanno permesso di sperimentare l’approccio. Ciò ha portato Proyas a girare gran parte del film con un tema di colori monocromatico mescolato con rosso e grigio scuro.

Nel 2005, 12 anni dopo la sparatoria accidentale di Brandon Lee, Michael Massee (che ha sparato con la pistola) ha affermato di avere ancora incubi per l’incidente

A James O’Barr in principio non piaceva Brandon Lee come protagonista nel ruolo di Eric Draven. A quel tempo lo aveva visto nel film d’azione Resa dei conti a Little Tokyo (1991) e temeva che finisse come un film di kung-fu e finisse per uscire direct-to-video. Ma era elettrizzato quando ha incontrato per la prima volta Brandon sul set con il trucco e il costume del Corvo. È rimasto stupito dal modo in cui Brandon ha interpretato il personaggio quando ha pronunciato le battute esatte dei fumetti.

La dedica “Per Brandon ed Eliza” all’inizio dei titoli di coda era per Brandon Lee, che è stato accidentalmente ucciso durante la produzione di questo film, e la sua fidanzata Eliza Hutton che ha sostenuto la decisione di Alex Proyas di completare il film.

La Paramount Pictures ha inizialmente sviluppato e finanziato questo film, ma dopo la tragica morte di Brandon Lee (che ha causato l’interruzione della produzione con il film incompleto) ha cancellato il progetto. La Entertainment Media Investment Corporation è stata creata con lo scopo di acquistare il film e completarlo utilizzando effetti speciali CGI allora rivoluzionari e controfigure per le scene di Lee. Il film tornerà nelle mani della Paramount nel 2020, dopo che lo studio ha acquistato una quota di minoranza in Miramax, che ha acquisito i diritti di distribuzione dopo che la Paramount è uscita di scena.

James O’Barr ha dichiarato nel DVD del film che quando ha incontrato i dirigenti del film, inizialmente volevano farne un musical con Michael Jackson. Immediatamente rise in modo incontrollabile pensando che fosse uno scherzo, solo per scoprire che erano piuttosto seri. È stato solo fino a quando Brandon Lee e Alex Proyas non sono entrati a far parte del progetto che il film ha assunto un approccio più serio.

Con i profitti del film, James O’Barr ha comprato a sua madre un’auto e un sistema surround per sé, poi ha donato il resto. “Ero davvero un buon amico di Brandon, quindi mi è sembrato solo un compenso insanguinato”, ha detto ad una convention di fumetti nel 2009. “Non volevo trarre profitto a sue spese. E ho mantenuto quel segreto per tutto il tempo. Non è beneficenza se ti viene riconosciuto il merito.”

In origine Funboy (Michael Massee) non avrebbe dovuto sparare con una pistola al personaggio di Brandon Lee (dinamica che alla fine ha portato alla morte di Lee). La scena è stata cambiata all’ultimo minuto dal regista Alex Proyas.

Mentre la maggior parte delle scene dopo la morte di Brandon Lee sono state composte digitalmente, ma in effetti c’era una maschera che era stata realizzata direttamente da uno stampo del viso di Lee che era stata pensata per essere usata sui suoi controfigure se necessario. Hanno tentato di creare le scene usando questa maschera, tuttavia il cast e la troupe erano troppo turbati dall’oggetto che è stata distrutta e sono stati utilizzati mezzi digitali per colmare le lacune.

Dopo la morte di Brandon Lee, Ed Pressman ha chiamato gli scrittori Walon Green, Terry Hayes, Rene Balcer e Michael S. Chernuchin per riscrivere scene e dialoghi per coprire l’assenza di Brandon Lee. In particolare, sono responsabili della narrazione fuori campo nel film.

La produzione non aveva i soldi, o lo spazio, per girare una sequenza di inseguimento in macchina, quindi è stata realizzata con delle miniature.

Alcuni credono che a causa della tragica morte di Brandon Lee, questo film sia responsabile del cambiamento degli standard di sicurezza delle armi nel film (ad esempio, nelle scene d’azione, la pistola viene tenuta di lato e vengono utilizzate angolazioni di ripresa complicate quando l’arma è puntata contro un personaggio per evitare mancate accensioni o altri orribili incidenti). In realtà il recente incidente sul set del western Rust che ha visto coinvolto l’attore Alec Baldwin, in seguito è stato prosciolto da ogni accusa, ha riportato al centro del dibattito i problemi di sicurezza sul set riguardo alle armi da fuoco, reali e di scena.

(A circa 26 minuti del film) Secondo Jon Polito, Brandon Lee si è tagliato quando ha rotto il vetro nel negozio di Gideon. Il vetro era a strappo ed è molto raro che qualcuno possa subire dei tagli. Polito ha detto di aver detto a Lee che temeva che l’attore sarebbe morto in un incidente sul set come accadde a Vic Morrow durante le riprese di Ai confini della realtà (1983). Sfortunatamente, la nefasta previsione di Polito si è rivelata veritiera. Morrow morì insieme a due attori bambini, My-Ca Dinh Le (di 7 anni) e Renee Shin-Yi Chen (di 6 anni), durante le riprese di una sequenza ambientata in Vietnam: un elicottero, a causa di un susseguirsi di esplosioni pirotecniche, perse il controllo per poi schiantarsi contro un albero. Morrow e Dinh furono decapitati entrambi dalle pale dell’elicottero, la piccola Chen riportò ferite mortali, mentre l’equipaggio dell’elicottero riportò ferite non gravi.

Secondo Empire Magazine, l’abuso di cocaina era dilagante sul set, con gli operatori di ripresa che sparavano mentre erano ubriachi, la troupe andava nei bagni a sniffare tra una ripresa e l’altra e la gente si fermava. Un membro della troupe ricorda di aver sentito un giorno il suono di uno starnuto sul set e un infastidito Brandon Lee che scherzando affermava: “qualcuno ha appena perso 50 dollari”.

La produzione è stata così travagliata che una delle produzioni vicine negli studi EUE ha iniziato a scommettere sulle disavventure… fino a quando un incendio ha distrutto anche molti dei loro set.

Brandon Lee ha perso 10 chili per il ruolo.

(A circa 1 ora e 12 minuti del film) La frase “Vedo che hai preso la tua decisione. Ora vediamo se riesci a imporal”, è tratta da una dichiarazione rilasciata dal presidente Andrew Jackson in merito alla sentenza della Corte Suprema secondo cui l’Indian Removal Act era illegale. La frase è stata modificata da “Questa è la decisione di John Marshall; ora vediamolo applicarla”, per usarla nel film.

Anche se il film, basato sul fumetto, si intitola “Il corvo”, nessuno degli uccelli usati nel film era in realtà un corvo. Erano tutti in realtà cornacchie, che sono molto più grandi dei corvi e hanno un becco più lungo e imponente.

Uno dei film preferiti di Brandon Lee era I guerrieri della notte (1979), in cui aveva recitato l’attore di formazione classica David Patrick Kelly (T-Bird). Quindi, naturalmente, Lee era felicissimo di avere un grande caratterista, noto per i suoi ruoli da cattivo, come protagonista nel suo film.

(A circa 47 minuti del film) L’ultima parte della scena nell’appartamento di Albrecht è stata improvvisata da Brandon Lee ed Ernie Hudson. La battuta su Shelley (“Credimi, niente è insignificante”) non era nella sceneggiatura.

C’erano molti costi e scorciatoie adottate sul set. Uno della troupe ha ricordato che “stavano cercando di realizzare un film da 30 milioni di dollari per 18 milioni di dollari”. Il film è stato girato a Wilmington, nella Carolina del Nord, perché la Carolina del Nord era uno stato che applicava maglie molto larghe ai diritti sul lavoro. Ciò ha permesso ai produttori di farla franca con la retribuzione, le condizioni e, soprattutto, i programmi di produzione che sarebbero stati annullati dalla Hollywood sindacalizzata. Hanno iniziato le riprese di notte all’aperto, ma un uragano ha distrutto i set, quindi hanno spostato la produzione all’interno, senza modificare il programma, poiché il passaggio di una produzione dalle notti ai giorni richiede un tempo di applicazione di 24 ore, tempo che il team di produzione preoccupato non ha avuto. Inoltre faceva così freddo che i binari della macchina da presa dovevano essere sbrinati durante le riprese da attrezzisti con torce ossidriche nascosti fuori dall’inquadratura.

La frase “non può piovere per sempre” è ispirata a un incontro che lo scrittore James O’Barr ha avuto da adolescente. Mentre viveva a Shephard, Minnesota, prima di arruolarsi nei Marines, O’Barr, con pochi soldi in tasca, si ritrovò nell’impossibilità di pagare l’intera spesa al supermercato. Frustrato decise di comprare solo il riso; la situazione fu notata dall’uomo in fila dietro di lui alla cassa che disse: “non puoi mangiare riso per sempre”, mentre questi pagava la spesa di O’Barr. L’uomo si è rivelato essere Lee Coughlin, lo stesso sindaco di Shephard, ed è anche la base per il personaggio di Albrecht.

Brandon Lee ha chiesto che un personaggio asiatico del fumetto che cerca di rubare i poteri di Eric fosse rimosso dalla sceneggiatura, poiché riteneva che fosse uno stereotipo.

Brandon ha festeggiato il suo 28esimo compleanno sul set del film, per l’occasione gli sono stati offerti una torta e del gelato che non ha potuto mangiare poiché era nel mezzo di una dieta rigorosa per il suo ruolo.

Per la sequenza di apertura, che mostra una città in fiamme, la produzione ha utilizzato miniature e tecnologia di proiezione.

Prima delle riprese, Brandon Lee aveva un fascino morboso per la morte, spesso andava in giro con un carro funebre di sua proprietà, visitava tombe famose e ascoltava i Doors.

Ci sono stati diversi incidenti che hanno colpito la troupe di produzione, portando alla convinzione diffusa che il film fosse maledetto. Un falegname ha subito gravi ustioni alla parte superiore del corpo durante il primo giorno di riprese quando la sua gru ha colpito le linee elettriche; un operaio si è ritrovato un cacciavite conficcato in una mano; un camion di attrezzature ha preso fuoco; uno stuntman si è rotto diverse costole dopo essere caduto da un tetto; un attrezzista è stato orribilmente fulminato; uno scultore scontento è impazzito e ha guidato la sua macchina attraverso il magazzino degli oggetti di scena distruggendolo; e un uragano ha distrutto molti dei set.

Dariusz Wolski ha ottenuto il look del film filmando con un filtro seppia e poi stampando aggiungendo molto blu per eliminare il marrone. Ciò significava che lo scenografo Alex McDowell e gli art director John Marshall e Simon Murton dovevano tralasciare qualsiasi istanza del colore blu perché sarebbe stato apertamente saturo. Dovevano essere così rigidi che alcune macchine del fumo dovevano essere rimosse perché il fumo prodotto conteneva elementi di blu. Il blu è stato utilizzato solo nei flashback.

Il costume di pelle nera indossato dal compianto Brandon Lee nel film è stato battuto ad un’asta online all’esorbitante cifra di 25.000$.

Linda Lee Cadwell, la vedova di Bruce Lee e madre di Brandon Lee, ha intentato una causa per negligenza contro il produttore Edward R. Pressman, l’attore Michael Massee e altri 12 imputati per la morte di suo figlio sul set. Ha risolto in via extragiudiziale per un importo di 3 milioni di dollari.

Top Dollar, Myca e Grange non vengono mai citati per nome nel film.

River Phoenix e Christian Slater hanno rifiutato il ruolo di Eric Draven.

James O’Barr ha modellato il volto di Eric su un amalgama di Ian Curtis e Daniel Ash. Iggy Pop è servito come modello per il corpo di Eric e, cosa più importante, per l’aspetto e l’atteggiamento generale di Funboy. Iggy avrebbe dovuto recitare nel ruolo di Funboy nel film, tuttavia è stato costretto a rifiutare il ruolo a causa di conflitti tra tour e registrazioni. Per rimediare alla cancellazione accettò di recitare ne Il corvo 2 (1996).

Erano necessari tra i 35 minuti e un’ora per applicare il trucco di Brandon Lee, che poteva rimanere in posizione per ore; L’artista degli effetti speciali Lance Anderson ha creato una maschera di gomma con delle fessure, in modo che il motivo delle linee intorno agli occhi e alla bocca fosse coerente.

David Patrick Kelly ha portato sul set una copia antica di “Paradiso perduto” in modo da poterla usare quando il suo personaggio cita la storia.

Il film si svolge a Detroit durante la “Notte del Diavolo”, che è la notte prima di Halloween. Mentre la Detroit che vediamo nel film è fittizia, quel che concerne la Notte del diavolo è invece reale. Il concetto di “Devil’s Night” a Detroit risale agli anni ’40, ma ha avuto il suo apice negli anni ’70 dilagando fino agli anni ’90. Mentre atti criminali e vandalismo si svolgono in tutti gli States durante la famigerata “Mischief Night”, la Notte del diavolo è generalmente associata alla Città dei Motori, dove centinaia di incendi vengono appiccati in tutta la città. Anni dopo Il Corvo, il gruppo Hip-hop di Detroit D-12, noto per aver avuto tra i suoi membri il rapper Eminem, ha pubblicato un brano chiamato “Devil’s Night”. Dopo una particolarissima Notte del diavolo nel 1994, la città organizzò un un nuovo evento ufficiale chiamato “Notte dell’Angelo”, dove la comunità lavora per prevenire la violenza. Dall’avvento della Notte dell’Angelo, la notte prima di Halloween ha cambiato volto..

James O’Barr voleva che Johnny Depp interpretasse Eric Draven.

Alla fine degli anni ’90, i produttori stavano sviluppando un sequel / reboot dal titolo The Crow 2037. Come suggerisce il titolo, The Crow 2037 sarebbe stato ambientato nel futuro. The Crow 2037, sottotitolato “A New Age of Gods and Monsters” (Una Nuova Era di Dei e Mostri), doveva essere diretto da Rob Zombie. Il progetto venne poi annullato, ma la sceneggiatura di Zombie negli anni successivi è trapelata online.

Primo lungometraggio cinematogarfico diretto da Alex Proyas.

Il nightclub di Top Dollar è stato filmato nella fabbrica di cemento abbandonata chiamata Ideal Cement Factory a Castle Hayne, nella Carolina del Nord. È stato anche utilizzato come location per le riprese di Shredder e il nascondiglio del Clan del Piede in Tartarughe Ninja alla riscossa (1990) e Super Mario Bros. (1993).

Uno dei corvi usati in questo film, Magic, è stato usato in tutti i film successivi.

Il personaggio di Ernie Hudson, l’agente Albrecht, prende il nome dal membro dei Joy Division Bernard Sumner. Mentre scriveva il fumetto su cui è basato il film, l’artista/scrittore James O’Barr si è ispirato alla musica della band così come a quella dei Cure e Iggy Pop. Nei primi giorni dei “Joy Division”, Sumner aveva preso il cognome di Albrecht senza una ragione apparente.

Laurence Mason ha lavorato con il coordinatore degli stuntman Jeff Imada per imparare le mosse di combattimento con veri coltelli per interpretare Tin Tin.

La maglietta di Eric è tagliata sulla schiena quando emerge per la prima volta dalla tomba. Questa è una pratica comune nelle pompe funebri in quanto rende più facile vestire i morti.

Il trucco di Heath Ledger per il suo ruolo di Joker ne Il cavaliere oscuro (2008) è stato ispirato dal trucco del Corvo di Brandon Lee di questo film.

(A circa 26 minuti del film) La poesia che Eric Draven cita erroneamente quando irrompe nel negozio di Gideon è “Il Corvo” di Edgar Allan Poe. Draven dice “All’improvviso sentii un rumore…”, mentre la poesia di Poe in realtà recita “Fui destato all’improvviso da un rumore alla mia porta”.

Secondo lo sceneggiatore David J. Schow, che è uscito con Brandon Lee prima e durante le riprese, Brandon pensava che Sir Peter Ustinov fosse perfetto per interpretare Gideon, un’idea che gli è venuta dopo aver visto Spartacus (1960) a tarda notte.

“Il corvo” si è classificato al 37 ° posto nella classifica dei 100 migliori eroi dei fumetti di IGN. Nel 2005, il creatore James O’Barr ha affermato che Il Corvo era la graghic-novel indipendente in bianco e nero più venduta di tutti i tempi. Tradotto in quasi una dozzina di lingue e ha venduto oltre un quarto di milione di copie in tutto il mondo. Il secondo fumetto americano a ricevere dal suo autore il “Storyteller Award” dall’Angoulême International Comics Festival che si tiene ogni anno ad Angoulême, in Francia.

La canzone “A Grave Mistake” della band metal americana Ice Nine Kills è basata sulla storia di questo film. La canzone è tratta da “The Silver Scream”, il quinto album della band. Ogni canzone del disco proviene da un diverso film horror o franchising.

C’erano piani per un remake con Jason Momoa, ma a maggio 2018 Momoa ha lasciato il progetto e così anche Luke Evans. Evans non voleva rovinare il ruolo iconico di Brandon e si sentiva non all’altezza.

Eric Mabius, protagonista de Il corvo 3 – Salvation (2000), fece un provino per il ruolo di Funboy.

Oltre al suo cameo nella sparatoria nella sala riunioni, lo sceneggiatore David J. Schow è stato spesso controfigura per molti degli attori (i piedi di T-Bird in una scena e così via).

(A circa 31 minuti del film) Per la scena in cui Eric scarica un mucchio di anelli nella canna di un fucile e li spara, Alex Proyas ha tagliato alcuni anelli sovradimensionati che vengono fatti cadere verso la telecamera attraverso uno sbuffo di fumo.

A Cameron Diaz è stato offerto il ruolo di Shelly, ma ha rifiutato perché non le piaceva la sceneggiatura.

Le riprese del set e dell’esterno dell’edificio utilizzate durante le scene dell’appartamento, in particolare l’iconica finestra, sono state riutilizzate per il nascondiglio dei rapitori in Baby Birba – Un giorno in libertà (1994). Inoltre, Anna Thomson ha un piccolo ruolo come la signora McCray in quel film.

Il corvo di fuoco disegnato nel terreno con la benzina da Eric Draven dopo la morte di T-Bird si è trasformato in un’icona popolare. Gli è stato reso omaggio in diversi film di eroi/supereroi, disegnandone a fuoco i loghi: una “Z” gigante ne La maschera di Zorro (1998), due “D” superiori intrecciate in Daredevil (2003), un teschio gigante in The Punisher ( 2004), una “V” superiore dentro un cerchio in V per Vendetta (2005) e un pipistrello gigante in Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012).

Il film ha segnato il debutto cinematografico di Rochelle Davis (Sarah).

Nonostante James O’Barr abbia modellato il volto di Eric Draven su un amalgama di Ian Curtis e Daniel Ash nel fumetto originale, nel film il volto di Draven dopo essersi truccato è stato modellato su Robert Smith, cantante dei The Cure, nel video musicale The Cure: Lullaby (1989) (l’unica differenza tra i due trucchi è nelle labbra; rosse in Smith e nere in Brandon Lee). Per coincidenza la band ha eseguito una canzone per la colonna sonora originale, “Burn”.

Nel folklore, il corvo è associato alla morte e al cambiamento.

All’inizio del film, Eric recita la frase “Mentre annuivo, quasi sonnecchiando, improvvisamente ci fu un colpetto. Come di qualcuno che picchia dolcemente, bussando alla porta della mia camera”. Dalla poesia “Il corvo” di Edgar Allan Poe.

Primo film tratto da un fumetto vietato ai minori.

Un bossolo può essere visto nei capelli di Eric durante la scena della chiesa verso la fine.

Sul set durante le riprese Brandon Lee è stato ucciso accidentalmente quando una pistola di scena gli ha sparato all’addome. Due decenni prima, il personaggio di Bruce Lee (non lo stesso Bruce Lee) fu colpito da una pistola di scena da Stick l’assassino (Mel Novak), durante una ripresa de L’ultimo combattimento di Chen (1978).

Uno dei cattivi in questo film si chiama Skank. Anche Il replicante (1986), un altro film su un vendicatore tornato dalla morte, ha un cattivo di nome Skank.

I primi testi di My Life With The Thrill Kill Kult nella canzone “After the Flesh” sono: “I am the new way to go; I am the way of the future”. Queste sono le esatte parole pronunciate dal “guru” spacciatore di droga in The Prophet (1968).

(A circa 42 minuti del film) La frase “Madre è l’altro nome di Dio sulle labbra e sui cuori di tutti i nostri figli, pronunciata da Eric mentre prosciuga la morfina dal braccio di Darla, è una citazione da Vanity Fair di William Makepeace Thackeray.

Sebbene il tono del film sia molto simile a quello del fumetto, ci sono stati molti cambiamenti. Nei fumetti, Top Dollar è un membro della banda di T-Bird invece di capeggiare il crimine in città. Anche Myca e Grange non erano presenti nel fumetto e non è mai stato menzionato il fatto che il corvo fosse una fonte di energia. Anche nel fumetto, Skank non è stato coinvolto negli omicidi di Eric e Shelly, invece lo era un personaggio di nome Tom-Tom. Sarah ha anche svolto un ruolo minore, incontrando per la prima volta Eric dopo la sua morte e Albrecht mentre appare nel film è una combinazione di un agente di strada di nome Albrecht nei fumetti e il capitano della polizia Hook. Un altro grande cambiamento è che Eric è un meccanico nel fumetto e il suo cognome non è mai stato menzionato. È stato cambiato in un musicista in omaggio a tutti i riferimenti musicali che James O’Barr ha inserito nel fumetto. Nel fumetto, gli omicidi sono in realtà un colpo di sfortuna con la banda di T-Bird alterata dagli stupefacenti tende un’imboscata ad Eric e Shelly quando la loro macchina si guasta. Infine nel fumetto Eric è in realtà quello che resiste per trenta ore di terapia intensiva con la maggior parte degli eventi impliciti che possono far pensare ad fantasia di vendetta sognata mentre giace in coma.

(A circa 58 minuti del film) Il dispositivo incendiario che Eric lascia cadere in grembo a T-Bird è una granata al fosforo bianco. Quando esplode brucia a 2500 gradi Fahrenheit.

Durante la sparatoria nella sala riunioni, Brandon Lee rotola sulla schiena per calciare un tiratore attraverso una finestra prima di rimettersi in piedi con un solo movimento. Questa è una mossa simile a quella eseguita ne I 3 dell’Operazione Drago (1973) dal padre di Brandon, Bruce Lee, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.

(A circa 1 ora e 27 minuti del film) Per una scena in cui il corvo attacca Myca, Lance Anderson ha costruito un uccello meccanico per attaccare; aveva controlli separati per le ali e gli artigli.

Lo scontro finale sul tetto tra Eric e Top Dollar è stato girato non sul tetto di una chiesa, ma su pezzi modulari, poggiati sul pavimento del set, che sono stati fatti sembrare una cattedrale gotica.

Funboy usa un revolver Smith & Wesson modello 629 .44 Magnum come arma per tutto il film, che usa per uccidere Eric Draven nel suo appartamento. Dopo che Eric ha ucciso Funboy, prende la 629 per sé e la si vede usarla in diverse scene (in particolare la sparatoria nel club, dove brandisce questa pistola “sui fianchi” con la Taurus PT92 di T-Bird). Questa è molto probabilmente la pistola che ha ucciso l’attore Brandon Lee sul set.

Nel film c’è un’ossessione permanente per gli occhi: in tutto il film ci sono diversi primi piani degli occhi di Eric Draven e anche degli occhi del corvo, dopodiché Draven può vedere attraverso gli occhi di un uccello. Allo stesso modo, Myca estrae gli occhi della ragazza che lei e Top Dollar uccidono all’inizio del film e li brucia come rituale per predire il futuro. Alla fine, l’ossessione di Myca si rivolta contro di lei: dopo che nella cattedrale ha intrappolato il corvo per uccidere Draven, il corvo la lascia cieca dopo averle beccato gli occhi.

Tutte le persone uccise da Eric sono morte come punizione per i propri peccati: Tin Tin viene pugnalato con i suoi stessi coltelli; Funboy per overdose di droga con le sue siringhe perché è un drogato; T-Bird quando la sua macchina è esplosa con lui dentro come le esplosioni che ha provocato; Skank, lanciato fuori dalla finestra (come Eric morto lanciato attraverso una finestra); Myca dopo che il corvo le ha strappato gli occhi, quando ha strappato gli occhi alle persone che ha ucciso; e Top Dollar a causa di tutte le sofferenze che ha causato, restituitegli da Eric. Stranamente Gideon, che è un chiacchierone, muore quando Top Dollar gli attraversa la gola con una spada (e ucciso con una pistola dopo che stava morendo troppo lentamente). L’unica eccezione è Grange, ucciso non da Eric ma da Albrecht, che gli spara in chiesa.

Molti personaggi nel film usano pistole Taurus PT92, in particolare T-Bird, il capo della banda che uccide Eric Draven e la sua fidanzata. Lo stesso Eric in seguito brandisce il PT92 di T-Bird in una sparatoria al club di Top Dollar. Anche alcuni dei gangster del club le usano, ed Eric usa molte altre PT92 (a volte in coppia) nel corso della sparatoria. Lo stesso Top Dollar usa anche quelle che sembrano essere un paio di PT92 inossidabili durante la sparatoria culminante nella chiesa. Non vengono mai mostrate molto chiaramente, ma una manciata di brevi scorci delle pistole rivela che si tratta di PT92.

Eric usa un fucile Mossberg 500 Cruiser con finitura Mariner. Accende la benzina versata nel banco dei pegni sparando con il fucile contro la finestra principale, dopo aver versato nella canna tutti i gioielli rubati del proprietario del negozio.

(A circa 43 minuti del film) Quando Gideon è seduto al bar dopo che il suo negozio è stato fatto saltare in aria, può essere visto bere Crown Royal, un whisky canadese.

Il fumettista James O’Barr appare in un cameo (a circa 32 minuti del film) mentre ruba un televisore dopo che il negozio di Gideon è stato fatto saltare in aria. Anche lo sceenggiatore David J. Schow: (a circa 1 ora e 13 minuti del film appare in un cameo: è uno dei primi uomini ad essere ucciso durante la sparatoria in sala riunioni. Lo si vede cadere e poi scomparire bruscamente sotto il tavolo.

Brandon Lee morì il 31 marzo 1993 a Wilmington (Carolina del Nord), quando mancavano tre giorni alla fine delle riprese del film, ucciso da una pistola che doveva essere caricata a salve. Lee aveva completato quasi tutte le battute e lo staff decise di lasciare alla fine le scene dei flashback di Eric e Shelly, in modo che l’attore completasse il film senza il make up.

Le parole del regista Alex Proyas: “Lo vidi crollare a terra, con un lamento. Il foro del proiettile mi parve perfettamente simulato e il sangue era forse fin troppo abbondante, ma nel complesso la scena era riuscita a meraviglia e dopo aver gridato “stop” dissi che ne avremmo girata un’altra, più che altro per sicurezza. Sul set tutti si mossero per rigirare la scena e Brandon Lee rimase disteso al suolo, immobile. Visto che non si muoveva, mi avvicinai a lui e notai che la macchia di sangue continuava ad allargarsi. Mi chinai, toccai con il dito quel liquido. Era tiepido e denso, come sangue vero e sul set cadde un silenzio di morte. La prima persona a capire fu Eliza Hutton, fidanzata di Brandon, che faceva parte del cast come assistente alla produzione. Lanciò un urlo e si precipitò verso Brandon, mentre io mi rendevo conto che respirava debolmente e che le sue condizioni dovevano essere gravi. Brandon venne trasportato d’urgenza al più vicino ospedale. I dottori trovarono un corpo metallico nello stomaco che gli provocò la ferita mortale”.

Le scene completate dopo la morte di Brandon Lee

Le seguenti scene sono state completate dopo la morte di Brandon Lee:

Draven entra per la prima volta nell’appartamento dopo essere uscito dalla tomba: il filmato di Lee che cammina in un vicolo sotto la pioggia è stato composto digitalmente nella scena in cui varca la porta. La tecnologia informatica ha aggiunto gocce d’acqua al telaio della porta per non far sembrare fuori posto l’acqua sulla schiena.

L’inquadratura di Draven che cade dalla finestra è stata realizzata componendo digitalmente il volto di Lee (completo di sangue simulato) su una controfigura.

La scena in cui Draven si trucca è stata girata usando una controfigura. La faccia nello specchio rotto era quella di Lee, modificata dal computer per adattarsi ai frammenti. L’immagine di Draven che cammina verso la finestra con il corvo sulla spalla era una controfigura con il volto di Lee aggiunto durante i lampi. Quando Sarah visita l’appartamento, non vediamo mai la faccia di Draven poiché è una controfigura.

la prematura scomparsa di Brandon Lee portò il franchise in un’altra direzione, Vincent Perez ha così interpretato il sequel Il corvo 2 – La città degli angeli (1996) in cui vestiva i panni del nuovo Corvo di nome Ashe Corven. Sono seguiti altri due sequel: Il Corvo 3: Salvation del 2000 con Eric Mabius e Kirsten Dunst e Il Corvo – Preghiera maledetta del 2005 con Edward Furlong. The Crow: Stairway to Heaven è stata invece una serie televisiva di breve durata interpretata da Mark Dacascos. Dove i tre sequel avevano inventato nuovi personaggi con nuove tragedie da vendicare nei panni del Corvo, la serie tv riprendeva invece il personaggio di Eric Draven, con la stessa idea originariamente destinata ad un proseguo film prima della tragica e prematura morte di Lee.

Le scene cancellate dello Skull Cowboy

Prima che Brandon Lee morisse, erano state girate più scene che coinvolgevano un personaggio chiamato “The Skull Cowboy” (che doveva essere interpretato da Michael Berryman). Il retroscena del cowboy è che una volta si trovava in una posizione simile al personaggio di Brandon (Eric Draven) ad un certo punto nel tempo, ma che al momento era “bloccato” nella terra dei vivi per tutta l’eternità (o, almeno per tutti gli eventi di questo film). Non è noto se ciò significhi che il cowboy era qualcuno che non è riuscito a ottenere la propria vendetta o qualcuno che non è riuscito a tornare nella tomba dopo aver ottenuto tale vendetta. Ma questa trama originariamente lo aveva impostato come un tipo di guida per altre anime da cui imparare in modo che non finissero per essere intrappolate nel limbo come lui. Per Eric Draven, il cowboy appariva spesso e lo avvertiva delle regole di vendetta che dovevano essere seguite se Eric voleva riunirsi con la sua fidanzata (Shelly) nell’aldilà dove avrebbero potuto riposare in pace insieme.

In varie scene cancellate, il cowboy spiegherebbe ripetutamente la regola di base secondo cui se Eric avesse fatto qualcosa che non fosse legato alla ricerca di vendetta contro i suoi assassini, avrebbe perso i suoi poteri e sarebbe stato anche bloccato nella terra dei vivi. Una di queste scene cancellate arriva dopo il momento in cui Eric ha usato le sue abilità speciali per rimuovere la morfina dalle vene di una donna. In questa scena Eric perde immediatamente i suoi poteri per aver compiuto un atto del genere mentre veniva attaccato da dietro con un rasoio. Eric avrebbe vinto il combattimento, ma non era in gradp guarire le sue ferite come poteva fare prima. si possono ancora vedere le conseguenze di questo attacco immutate per tutto il resto del film mentre Eric ha improvvisamente del nastro isolante nero fasciato intorno alle braccia e alla parte superiore del corpo per coprire i tagli che ha subito. Ma ancora di più, queste scene cancellate hanno creato una narrazione diversa che avrebbe spiegato chiaramente le vulnerabilità di Eric nell’ultimo combattimento in chiesa…

Dopo che tutti i suoi assassini erano già stati eliminati, Eric avrebbe deciso con aria di sfida di salvare una bambina che il malvagio capo della banda (Top Dollar) aveva rapito nel tentativo di attirarlo in una trappola. Ciò ha portato a un’ultima scena cancellata in cui il cowboy avrebbe fatto un’ultima supplica a Eric di tornare alla sua tomba e di non preoccuparsi di cose non legate al suo omicidio. Ma Eric avrebbe ignorato l’avvertimento ed sarebbe entrato nell’edificio della chiesa sapendo di non essere più immortale. E sebbene non siano state apportate molte modifiche all’ultimo combattimento come è accaduto nel montaggio finale del film, la spiegazione originale dei poteri di Eric che tornavano inspiegabilmente a lui alla fine era che Top Dollar ha rivelato che era stato lui a ordinare che Eric e Shelly fossero assassinati a caso – il che a sua volta ha reso Top Dollar un altro dei loro assassini su cui vendicarsi. L’idea che la forza di Eric fosse a sua disposizione solo in base alla salute del suo corvo compagno è stata decisa come un semplice concetto sostitutivo per l’intera trama di Skull Cowboy dopo che tutte le scene del cowboy erano già state girate ma lasciate sul pavimento della sala di montaggio.

Nel suo commento su Blu-ray, il regista Alex Proyas ha affermato che questa trama è stata abbandonata che Brandon morisse, mentre sui libri che parlano del making of del film (in particolare di Jeff Conner e Robert Zuckerman) affermano che è stata abbandonata dopo la morte di Brandon.

Il corvo – La colonna sonora

Ad ottobre del 2021 è stata pubblicata da Varese Sarabande una deluxe edition della colonna sonora de “Il Corvo – The Crow” con le musiche originali composte da Graeme Revell (Daredevil, Lara Croft: Tomb Raider, La bambola assassina 2, giovani streghe, dal tramonto all’alba, Il santo). In questa edizione speciale sono inclusi 30 minuti di musica inedita e la canzone dei titoli di coda di Revell “It Can’t Rain All the Time” eseguita da Jane Siberry .

(Daredevil, Lara Croft: Tomb Raider, La bambola assassina 2, giovani streghe, dal tramonto all’alba, Il santo). In questa edizione speciale sono inclusi 30 minuti di musica inedita e la canzone dei titoli di coda di Revell “It Can’t Rain All the Time” eseguita da . James O’Barr ha costantemente ascoltato le canzoni di Joy Division e The Cure mentre dava forma e creava il fumetto su cui è basato questo film. È stato felicissimo quando Robert Smith dei Cure ha accettato di scrivere una canzone originale per il film. Sebbene sia una canzone estremamente popolare, che introduce legioni di nuovi fan ai The Cure, hanno suonato “Burn” dal vivo solo una volta, diciannove anni dopo l’uscita del film (anche se è stato spesso richiesto). Quando un fan ha chiesto se avrebbero suonato la canzone a un concerto, il bassista Simon Gallup ha risposto: “L’abbiamo fatta per una colonna sonora? Non me la ricordo”. Da allora i Cure hanno suonato il brano nel loro tour nordamericano del 2016.

L’auto di T-Bird è una Ford Thunderbird del 1973. La canzone trasmessa alla radio, “Big Empty” degli Stone Temple Pilots, è apparsa per la prima volta nella colonna sonora del film.

La canzone “A Grave Mistake” della band metal americana Ice Nine Kills è basata sulla storia di questo film. La canzone è tratta da “The Silver Scream”, il quinto album della band. Ogni canzone del disco proviene da un diverso film horror o franchise.

La colonna sonora incude i brani: Burn di The Cure, Golgotha Tenement Blues di Machines of Loving Grace, Big Empty di Stone Temple Pilots, Color Me Once di Violent Femmes, Dead Souls di Nine Inch Nails, Darkness di Rage Against the Machine, Snakedriver di The Jesus & Mary Chain, Time Baby II di Medicine, AFTER THE FLESH di My Life With The Thrill Kill Kult, Milktoast di Helmet, Ghostrider di Rollins Band, Slip Slide Melting di For Love Not Lisa, The Badge di Pantera, Alright e Untied di 9 aka Patrick Disanto.

Side 1:

1. Birth Of The Legend (6:21)

2. Absolution Accepted (2:28)

3. Resurrection (2:11)

4. Inertia (1:50)

5. The Crow Descends (2:33)

6. Remembrance (2:57)

Side 2:

7. Rain Forever (2:36)

8. Shattered In The Head (0:46)

9. Her Eyes…So Innocent (2:47)

10. Tracking The Prey (3:37)

11. Elegy (0:34)

12. The Tides Of Sin (2:09)

13. Pain And Retribution (2:36)

14. Angels All Fire (1:18)

15. Believe In Angels (3:34)

Side 3:

1. Captive Child (2:36)

2. Devil’s Night (2:32)

3. Innocent Lovers (2:16)

4. On Hallowed Ground (2:44)

5. Inferno (5:05)

6. Irony (1:16)

7. Legacy Of Brutality (1:51)

8. Watching You Forever… (2:30)

Side 4:

9. Angel From Hell (4:07)

10. Praying For Rain (0:49)

11. Return To Grave (3:48)

12. Last Rites (3:56)

13. Destroy Myself (1:48)

14. End Titles: It Can’t Rain All The Time – Jane Siberry (4:06)

La colonna sonora “The Crow – Deluxe Edition” è disponibile su Amazon.