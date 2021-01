Stasera in tv: “Il disertore” su Rai 3

Cast e personaggi

Jannis Niewöhner: Walter Proska

Malgorzata Mikolajczak: Wanda Zielinski

Sebastian Urzendowsky: Wolfgang Kürschner

Rainer Bock: Sergente Willi Stehauf

Bjarne Mädel: Ferdinand Baffi Ellerbrok

Katharina Schüttler: Maria Rogalski

Leonie Benesch: Hildegard Roth

Marek Solek: Jegerow

Shenja Lacher: Kurt Rogalski

Florian Lukas: Paul Zacharias

Mathias Herrmann: Helmut Poppek

Adam Venhaus: Zwiczosbirski

Alexander Beyer: Martin Kunkel

Ulrich Tukur: Ernst Menzel

Jochen Nickel: Bauer

La trama ufficiale

Diretto dal premio Oscar Florian Gallenberger dal bestseller internazionale di Sigefried Lenz, “Il disertore” è ambientato nell’estate del 1944. Il soldato tedesco Walter Proska sta per tornare sul fronte orientale quando il suo treno viene fatto saltare in aria dal suo interesse amoroso, la partigiana Wanda. Insieme ad un gruppo sparso di commilitoni, tagliato fuori dal fronte, attende la morte certa mentre il suo ufficiale in comando, Willi Stehauf, impartisce ordini sempre più insensati e disumani. L’incontro di Proska con una giovane donna polacca che combatte come partigiana e la sua amicizia con il suo compagno Kürschner lo fanno dubitare sempre più del suo giuramento di fedeltà. Mentre l’Armata Rossa si avvicina, Proska diventa prigioniero di guerra e l’unico modo in cui può salvarsi è disertare per il nemico.

Curiosità

“Il disertore” è tratto dal bestseller internazionale “Der Überläufer” di Sigefried Lenz che scrisse il libro nel 1951 ma l’editore si rifiutò di pubblicarlo perché la storia era troppo controversa. Nel 2016, due anni dopo la sua morte, il libro è stato finalmente pubblicato.

Siegfried Lenz, l’autore del libro, ha basato la storia sulle proprie esperienze. Ma non era sul fronte est. Ha abbandonato la marina tedesca in Danimarca nella piccola città di Næstved.

“Il disertore” è diretto dal regista tedesco Florian Gallenberger, premiato con un Oscar nel 2000 per il corto live-action “Quiero ser (I want to be…)”. Gallenberger ha diretto anche la commedia romantica Honolulu (2001), il dramma storico John Rabe (2009) e il dramma biografico Colonia (2015) con Emma Watson e Daniel Brühl.

I crediti dell’attore tedesco Jannis Niewöhner (Walter Proska) includono ruoli in Narciso e Boccadoro, Il caso Collini, Windstorm 3 – Ritorno alle origini, High Society – Quando gli opposti si attraggono, Ruby Red III – Verde smeraldo.

Le musiche originali del film sono del polacco Antoni Lazarkiewicz (Charlatan, Adventures of a Mathematician, Mr. Jones, The Glass Room).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]