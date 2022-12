Stasera in tv: “Il giardino segreto” con Colin Firth su Canale 5

Il giardino segreto, su Canale 5 il nuovo adattamento cinematografico con Colin Firth e Julie Walters del classico letterario per ragazzi di Frances Hodgson Burnett prodotto da David Heyman, l’uomo dietro ai film della saga di Harry Potter e ai film dell’orsetto Paddington.

Il giardino segreto – Cast e doppiatori

Dixie Egerickx: Mary Lennox

Colin Firth: Lord Archibald Craven

Julie Walters: signora Medlock

Edan Hayhurst: Colin Craven

Amir Wilson: Dickon Sowerby

Jemma Powell: Grace Craven

Isis Davis: Martha Sowerby

Maeve Dermody: Alice Lennox

Rupert Young: Marcus Lennox

Tommy Gene Surridge: Bill

David Verrey: Jeremy

Anne Lacey: signora Pitcher

Doppiatori italiani

Vittoria Bartolomei: Mary Lennox

Luca Biagini: Lord Archibald Craven

Melina Martello: signora Medlock

Luca Tesei: Colin Craven

Alex Polidori: Dickon Sowerby

Emanuela Damasio: Martha Sowerby

Mariagrazia Cerullo: Alice Lennox

Gabriele Sabatini: Marcus Lennox

Mattia Moresco: Bill

Andrea Devenuti: Jeremy

Monica Migliori: signora Pitcher

Il giardino segreto – Trama e trailer

“Il giardino segreto” racconta la storia di Mary Lennox (Dixie Egerickx, Genius), una bambina di 10 anni scontrosa e non amata, nata in India da ricchi genitori britannici. Quando i genitori di Mary improvvisamente muoiono, lei viene rimandata in Inghilterra per vivere con suo zio, Archibald Craven (Colin Firth – Il discorso del re) nella sua remota tenuta di campagna nelle brughiere dello Yorkshire. Lì, Mary inizia a scoprire molti segreti di famiglia, in particolare dopo aver incontrato il cugino malato Colin (Edan Hayhurst, Genius), che è stato rinchiuso in un’ala della casa. Insieme questi due bambini traumatizzati e leggermente disadattati si guariscono a vicenda attraverso la scoperta di un meraviglioso giardino segreto, perduto nel parco del Misselthwaite Manor. Un luogo magico di avventura che cambierà per sempre la loro vita.

Curiosità sul film

Marc Munden (Utopia, Black Sails) dirige questa versione da una sceneggiatura di Jack Thorne (Wonder, Harry Potter e la maledizione dell’erede). In questo nuovo film Dixie Egerickx interpreta la giovane orfana Mary Lennox, Colin Firth interpreta suo zio, il tormentato Archibald Craven, Julie Walters è la pungente signora Medlock mentre Edan Hayhurst interpreta Colin, il cugino malato di Mary.

Quello di Munden è il quarto adattamento cinematografico del romanzo dell’autore Frances Hodgson Burnett del 1911 dopo il film muto del 1919, il film del 1949 diretto da Fred M. Wilcox e l’adattamento del 1993 diretto da Agnieszka Holland. Il film ha inoltre fruito di due film tv, uno del 1987 che ha visto nel cast Colin Firth e uno del 2001 dal titolo Ritorno al giardino segreto. E’ stata inoltre prodotta da una serie animata giapponese dal titolo Mary e il giardino dei misteri del 1991.

Il film è uscito due anni dopo essere stato completato. La data di uscita è stata posticipata a causa della pandemia di COVID-19. Alla fine il film è stato rilasciato in digitale il 22 settembre 2020 e su Blu-ray e DVD il 6 ottobre 2020.

Nel romanzo originale di Frances Hodgson Burnett, il padre di Mary e la madre di Colin erano fratello e sorella. La modifica di avere le madri di Mary e Colin come gemelle identiche, e la somiglianza di Mary con sua madre che ricorda quindi ad Archie Craven la sua defunta moglie, è stata utilizzata per la prima volta ne Il giardino segreto del 1993 e riproposta poi con questo film.

La signora Medlock è interpretata da Julie Walters in questo film e da Maggie Smith nella versione del 1993. Entrambe le attrici sono nella saga di Harry Potter.

Oltre a recitare in Mamma Mia! insieme, sia Colin Firth che Julie Waters hanno recitato in Il ritorno di Mary Poppins.

Colin Firth (Lord Archibald Craven) ha precedentemente interpretato un adulto Colin Craven nel film tv “Il giardino segreto” del 1987.

La sinossi ufficiale del romanzo: Protagonista del Giardino segreto è la piccola Mary Lennox, una bambina di nove anni che, orfana di entrambi i genitori, viene affidata a uno zio, il nobile gobbo lord Archibald Craven che vive in un tetro castello sperduto nella brughiera. Qui Mary scopre che la natura malinconica dello zio è dovuta alla morte della moglie Lilias avvenuta nel loro giardino personale. A causa della disperazione, lo zio Archibald aveva chiuso quel giardino e fatto sotterrare la chiave, così che nessuno potesse mettere piede in quel luogo “sacro”. Mary, con l’aiuto del pettirosso del giardiniere, trova la chiave che le occorre per aprire quel misterioso giardino e riesce a penetrarvi. Ma ben presto la piccola orfana si troverà alle prese con un altro insospettato segreto. Con una particolare attenzione al mondo interiore dei personaggi e ai rapporti con la natura Frances Hodgson Burnett, nonostante abbia scritto una tenera e appassionata favola, ha lasciato che la vita vera e reale emergesse da ogni pagina.

Il romanzo “Il giardino segreto” è disponibile su Amazon anche in una rivisitazione completamente illustrata di Alessandro Casini.

Il giardino segreto – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar Dario Marianelli (Espiazione, Orgoglio e pregiudizio, L’ora più buia, Kubo e la spada magica, V per vendetta, Paddington 2, Anna Karenina).

(Espiazione, Orgoglio e pregiudizio, L’ora più buia, Kubo e la spada magica, V per vendetta, Paddington 2, Anna Karenina). La colonna sonora include il brano originale che accompagna i titoli di coda “The Secret Garden” di AURORA.

TRACK LISTINGS:

1. A Lost Girl (0:49)

2. Mary Ditches Her Doll (2:31)

3. Arrival At The Estate (1:09)

4. A Walk In The Night (1:26)

5. Skipping Rope (2:02)

6. Dog Happiness (2:25)

7. Climbing The Wall (1:01)

8. The Garden (3:47)

9. The Locked Room (2:37)

10. Colin Gets Up (2:26)

11. Dickon (1:11)

12. Kidnapping Colin (2:47)

13. Mary Gets Caught (1:10)

14. The Hidden Letters (2:44)

15. Colin’s Baptism (2:33)

16. The Garden Wilts (2:54)

17. Uncle Lights The Candle (1:41)

18. The Fire (5:21)

19. Healing (5:28)

20. Garden Lullaby (1:17)

21. The Secret Garden – AURORA (4:05)

La colonna sonora de “Il giardino segreto” è disponibile su Amazon.