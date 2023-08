Il giuramento di Pamfir: trailer italiano e anticipazioni del dramma ucraino applaudito a Cannes (Al cinema dal 10 agosto)

Dal 10 agosto nei cinema italiani con Movies Inspired Il giuramento di Pamfir, dramma del regista ucraino Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk che racconta le vicissitudini di un bravo padre di famiglia costretto dalle circostanze a rinunciare ad un onesto sostentamento per aiutare la sua famiglia.

Il giuramento di Pamfir – Trama e cast

La trama ufficiale: Ucraina occidentale, alla vigilia di un tradizionale carnevale. Pamfir (Oleksandr Yatsentyuk) torna dalla sua famiglia dopo mesi di assenza. Il loro amore è così incondizionato che quando il suo unico figlio Nazar (Stanislav Potyak) appicca un incendio nella casa di preghiera, Pamfir non ha altra scelta che riconnettersi con il suo passato travagliato per riparare alla colpa del figlio. Sarà così costretto ad intraprendere un percorso rischioso con conseguenze irreversibili. Un film prezioso ed interessante che ci immerge in atmosfere e culture che paiono magiche e intrise di mistero. Una storia di contrabbandieri di confine immersa dentro gli usi ed i costumi di una società ancorata alle antiche suggestioni di un passato in cui religione ed eresia sapevano fondersi in modo inestricabile.

Il cast include anche Solomiya Kyrylova (Olena), Olena Khokhlatkina (Madre), Myroslav Makoviychuk (Padre), Ivan Sharan (Fratello), Ivan Sharan (Victor), Oleksandr Yarema (Morda), Andrii Kyrylchuk (Bobul), Igor Danchuk (Pastore Andrii), Petro Chychuk (Guardaboschi Vasyl), Vitaliy Boyuk & Oleksandr Boyuk (Gemelli Kolya & Tolya), Kateryna Tysiak (Anhelina), Viktor Baranovskiy (Rat), Oleksii Leibiuk (Akela).

Il giuramento di Pamfir – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è coproduzione Ucraina-Francia-Polonia-Cile-Lussemburgo

Il film è stato salvato dai bombardamenti russi. Quando il 24 febbraio 2022 iniziò l’invasione russa, il film non era del tutto finito. Durante i primi giorni dell’invasione russa su vasta scala, il sound designer Oleksandr Verhovynets è riuscito a raggiungere lo studio di registrazione e a trasferire tutto il materiale all’estero, dove è proseguito il lavoro sul film.

Tutti gli attori del cast principale provengono dalle regioni occidentali dell’Ucraina, ad eccezione di Olena Khokhlatkina che proviene dalla regione di Kherson.

Per nove mesi gli attori hanno dovuto vivere come una vera famiglia Hutsul e persino riferirsi l’un l’altro con i nomi dei loro personaggi nel film.

Il film ha ricevuto una standing ovation di 6 minuti dopo la sua prima al Festiva di Cannes nella sezione parallela Quinzaine des Realisateurs.

A nessuno degli attori è stata data una sceneggiatura completa. Quello che ne sapeva di più era Oleksandr Yatsentyuk, che aveva letto tutta la trama tranne 12 scene rimanenti.

Debutto nel lungometraggio di finzione di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (escluso il lungometraggio documentario “Krasna Malanka” del 2013 che raramente è stato proiettato per intero).

All’inizio non c’erano nomi per i personaggi della madre e del padre di Pamfir. Gli attori Miroslav Makoviychuk e Olena Khokhlatkina hanno dovuto trovare da soli nomi che meglio corrispondessero ai personaggi.

Il cast tecnico: Fotografia di Nikita Kuzmenko / Montaggio di Nikodem Chabior / Scenografia Ivan Mykhailov / Suono di Serhiy Stepanskyy / Sound Mixer Matthieu Deniau.

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk – Note biografiche

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk è uno sceneggiatore e regista ucraino, diplomato alla Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University. Partecipante alla Berlinale Talents, Locarno Film Academy, è fondatore della piattaforma di sceneggiatura Terrarium. È stato notato per la prima volta con il suo cortometraggio Weighlifter, un concorrente EFA, vincitore del premio per il miglior cortometraggio ad Angers. Il suo primo lungometraggio, “Il giuramento di Pamfir”, è stato sostenuto da TorinoFilmLab, MIDPOINT e Cinéfondation di Cannes.

Intervista al regista

Qual è l’origine di Pamfir?

La sceneggiatura di Pamfir è il risultato di un’evoluzione professionale. Il mio film di laurea, Krasna Malanka, seguiva coloro che stavano preparando il carnevale di Malanka. In seguito, ho realizzato un cortometraggio documentario, Intersection, in coproduzione con la Romania. Questi due film sono stati girati in una zona di confine tra Ucraina e Romania. Molte cose continuano ad essere «anormali» lì. In particolare, la pratica del contrabbando, di cui ho raccolto molte testimonianze fuori campo, durante le conversazioni con giovani e meno giovani coinvolti nel contrabbando. Attraverso la storia di Pamfir, ho voluto sollevare la questione dell’emigrazione ucraina e l’abisso che separa l’Ucraina dall’Unione europea. Tuttavia, allo stesso tempo, ho voluto raccontare la storia di un uomo comune ridotto alla disperazione. Un uomo che, cercando di preservare il suo mondo ideale, trasgredisce tutta una serie di norme etiche e leggi umane per offrire – a tutti i costi – un futuro migliore a suo figlio. È la storia di un uomo onesto che diventa una bestia. Ma è anche una storia sull’amore che può essere gentile e crudele allo stesso tempo.

Paragonerebbe il suo film a una tragedia greca sullo sfondo dell’entroterra ucraino?

Pamfir è un dramma che ripropone il mito biblico di Abramo secondo i canoni della tragedia greca sullo sfondo del famoso carnevale ucraino di Malanka. È guidato da sei personaggi principali. Pamfir è la figura centrale. È lui che dà inizio alla catena degli eventi. Inoltre, la storia si concentra principalmente sulla relazione di Pamfir con sua moglie Olena e suo figlio Nazar, nonché sulla sua relazione con sua madre e suo fratello Viktor. E, soprattutto, il suo conflitto con suo padre. Come in un romanzo poliziesco, ogni scena rivela le ragioni di questo conflitto e dipana le relazioni familiari intrecciate. L’attività di contrabbando fa da sfondo alle vicende incorniciate dalla vita del villaggio e il carnevale di Malanka. Per me, riprodurre una singola realtà sullo schermo è della massima importanza. Il mio compito come regista è realizzare un film basato sulle azioni, con un minimo di dialoghi, basato su una storia universale, comprensibile e commovente per lo spettatore di qualsiasi paese. Si tratta di incarnare la psicologia di personaggi complessi e multipli, con atti e situazioni paradossali.

Puoi dirci di più su Malanka e perché hai scelto di includerlo la pellicola?

Malanka è una festa tradizionale ucraina. Lo chiamano anche carnevale o baccanale. È una festa antica che si addentra nella cultura carnevalesca descritta da Rabelais. Ogni partecipante prova una maschera speciale, un diverso ruolo sociale. Nell’Ucraina occidentale, celebriamo Malanka per tutta la notte del 13 gennaio. In alcuni villaggi Malanka è o uno dei personaggi del carnevale o il carnevale stesso. Entra in ogni casa di un villaggio. Le persone recitano una scena o cantano canti natalizi. Bevono, vagano, ballano. Culmina in una grande festa: celebrazione o combattimento scenico. In molti villaggi misurano un anno con la festività di Malanka, invece che Capodanno o Natale. La preparazione richiede molto tempo. Ognuno sceglie un costume in base alla sua proiezione. È qui che l’intera faccenda diventa interessante per me, perché ognuno sceglie un costume che riflette la propria visione di se stesso, e questa scelta è deliberata. Malanka è tradizionalmente associata alla morte, ma dopo la morte arriva la resurrezione. Il culto stesso si basa non solo su modelli pagani ma anche cristiani. Ma ciò che mi interessa di più è questo rilascio di energia, sia collettiva che individuale. Ho viaggiato per diversi anni e ho incontrato molte persone durante le riprese del mio documentario “Krasna Malanka”. Volevo riflettere su quell’esperienza in un film di finzione. Ecco perché Malanka è diventata un fattore chiave, un punto di partenza nella gerarchia delle comunità dei villaggi di confine che seguono questa tradizione. Mentre osserviamo Victor o Nazar che scelgono i loro ruoli, capiamo che sta succedendo qualcosa. Il mio obiettivo è guidare il pubblico come un osservatore silenzioso.

Il film è ambientato nella regione multietnica di Chernivtsi da cui provieni. Può spiegare la specificità di quest’area?

La regione di Chernivtsi è un incrocio di tutte le culture che si possono trovare solo in una zona di confine. Vi abitano rumeni, ebrei, moldavi, armeni e molte altre nazionalità. È una specie di crogiolo. È tipico delle zone di confine: mescolanza di culture, intersezione di nazionalità, dualismo religioso. È comune per le regioni di montagna: le persone credono in Dio e nella chiesa trinitaria e, d’altra parte, seguono riti pagani e visitano gli indovini. Questo dualismo era radicato nella mia routine da bambino: quando ero malato, mi portavano non solo da un dottore, ma anche da un indovino. Ho avuto un enorme impatto sulla mia personalità, così come sulla scelta del soggetto e dell’ambientazione del mio film e sull’origine del personaggio principale.

Anche il film stesso interseca generi diversi. Ci sono alcuni elementi del western e del film noir. Quali erano i tuoi riferimenti?

Con il direttore della fotografia [Nikita Kuzmenko] non avevamo un solo riferimento. Gli ho solo chiesto di guardare i dipinti di Caravaggio e tenerli a mente. Gli ho anche detto di essere audace con i colori. Avevamo il nostro concetto di colore. Pamfir è una storia di famiglia: è multicolore, estremamente calda e ricca. Mentre scrivevo la sceneggiatura, ho incorporato alcuni elementi di genere. Ad esempio, il ritorno del personaggio in un luogo che non vedeva da molto tempo e a cui non appartiene più è un elemento classico del western. Ho visto i generi mescolarsi, ma siccome non avevo paura di sperimentarli, non avevo limiti. Ho usato questo labirinto di generi sia nella sceneggiatura che sullo schermo per concentrarmi sul significato piuttosto che sulla forma. Mentre lavoravo sulla parte visiva, mi sono reso conto che avevo bisogno di creare una mitologia, e può essere creata con l’aiuto dei generi. Miscelare i generi è stata una ricerca interessante e non volevo attenermi a nessun riferimento. Tuttavia, posso menzionare alcune analogie. Malanka è un’analogia del Paesaggio di Bruegel con la caduta di Icaro, che in realtà è un’illustrazione del proverbio “nessun aratro si ferma perché muore un uomo”. In primo piano possiamo vedere la continuità della vita, mentre sullo sfondo osserviamo una tragedia, ma diventa secondaria in questo ciclo.

Lavori a “Il giuramento di Pamfir” da molti anni, ma come ti senti a pubblicare il tuo primo lungometraggio ambientato in un villaggio di confine, mentre l’Ucraina difende i suoi confini?

Credo che durante gli ultimi 30 anni di indipendenza ucraina, abbiamo acquisito le aspirazioni delle generazioni precedenti: vogliamo separarci dall’influenza imperiale sovietica. Aspiriamo a entrare a far parte della grande comunità democratica dell’UE. Dal 2014, questa volontà di separarsi il più possibile da qualsiasi presenza russa sta diventando sempre più evidente. Pamfir è un padre che augura il meglio a suo fratello e fa tutto il possibile e l’impossibile per ottenerlo. In realtà sacrifica se stesso e le sue convinzioni per far vivere a suo figlio una vita migliore. Più riflettiamo su chi siamo e perché siamo su questa strada di guerra, più ci renderemo conto che le basi di questa lotta per la libertà non sono state poste negli ultimi 10 o 30 anni, ma nel corso dei secoli. Mi sembra che Pamfir sia un tipico ucraino che lotta per il suo futuro avendo avuto un passato difficile. L’Ucraina è la sua identificazione assoluta. Il suo aspetto è in realtà un aspetto modernizzato di un cosacco zaporogo.

Il giuramento di Pamfir – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Laetitia Pansanel-Garric (Everest Green, Leonardo Da Vinci – Il ritratto ritrovato, Nova).

(Everest Green, Leonardo Da Vinci – Il ritratto ritrovato, Nova). Laetitia Pansanel-Garric ha esordito componendo la colonna sonora di un noto videogame acclamato dalla critica dal titolo Beyond Good & Evil, un’avventura d’azione del 2003 pubblicata da Ubisoft per PlayStation 2, Xbox, GameCube e Microsoft Windows.

1. Pamfir – End Title 04:06

2. Congratulations program on Ukrainian TV 01:26

3 The New Church Music Box 02:17

4. Priest’s speech on TV 03:35

5. Malanka Festival 02:54

6. Oreste the good man 01:14

La colonna sonora de “Il giuramento di Pamfir” è disponibile su Amazon.

Il giuramento di Pamfir – Foto e poster