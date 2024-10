Il Gladiatore 2: la featurette in italiano “Making of an Epic” e Ridley Scott sta scrivendo “Il Gladiatore 3”

Dal 14 novembre 2024 nei cinema italiani con Paramount Pictures e Eagle Pictures Il Gladiatore 2. Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, il sequel continua a raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma.

Il Gladiatore 2 – Trama e cast

Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

Il film vede protagonista Paul Mescal nel ruolo di Lucio Vero, Connie Nielsen nei panni di Augusta Lucilla, Denzel Washington nei panni di Macrino, Fred Hechinger nei panni dell’imperatore Caracalla, Joseph Quinn nei panni dell’imperatore Geta e Pedro Pascal nei panni di Marco Acacio.

Il Gladiatore 2 – La featurette in italiano “Making of an Epic”

Paramount Pictures Italia ha reso disponibile un nuovo “dietro le quinte” sottotitolato in italiano per Il Gladiatore 2 di Ridley Scott. Come prennuncia il titolo della featurette “Making of an Epic” ci racconta cosa è necessario per dare vita a questo epico film storico con interviste con Scott e membri del cast che offrono ulteriori approfondimenti sulla storia e sul film. Il video include anche diversi filmati dal set intervallati con scene tratte dal film. Denzel Washington descrive la scala del film come enorme e la descrive come “Cecil B. Demille sotto steroidi”.

Ridley Scott sta scrivendo “Il Gladiatore 3”

Ridley Scott dopo aver rivelato che stava pensando di continuare il franchise del “Gladiatore” con un terzo film, e che aveva già “acceso la miccia” per il prossimo capitolo della sua epopea storica, successivamente parlando con Total Film ha offerto un ulteriore aggiornamento rivelado che ha già iniziato a scriverlo:

Ho già otto pagine. Ho l’inizio di una traccia molto buona…Se ci fosse un Gladiatore 3, non credo che torneremo mai nell’arena. Ma io dovevo tornarci. Il primo film ha decisamente toccato l’immaginazione in un modo che non mi aspettavo. Perché quando hanno sentito che Ridley stava girando un’epopea romana, un film con spada, lancia e sandali, ci sono state molte risate. Perché fino a quella data, erano sempre stati molto, sai, Hollywood vecchio stile. E sapevo cosa fare. E da lì, io, in un modo divertente, ho modernizzato i film epici romani. Poi, sai, ha generato un sacco di altri ragazzi con gonne di pelle e roba del genere.

Scott ha già parlato del terzo film con Paul Mescal, lo ha confermato il protagonista de “Il Gladiatore 2”.

Sì, Ridley me ne ha parlato, ma solo ieri! Quindi aspetto di vedere cosa succederà, ma sono interessato, ovviamente. Ma non possiamo affrettare nulla. La storia deve reggere.

Il Gladiatore 2 – Le altre featurette in italiano del film

Curiosità

Negli anni successivi all’uscita del primo film, ci sono stati numerosi tentativi di scrivere un sequel. Il musicista Nick Cave è stato invitato a scrivere una bozza da Russell Crowe e Sir Ridley Scott. La sua versione si concentrava sugli elementi più mitici dell’antica Roma e avrebbe visto Massimo tornare nell’aldilà, solo per trovarsi di fronte ad altre anime che devono ancora ascendere. Alla fine viene incaricato da Giove e da altre divinità romane di tornare sulla terra per trovare e uccidere Efesto, un’ex divinità che li ha traditi. Da lì, viene resuscitato come cristiano e si ritrova in viaggio di ritorno a Roma, in una missione per impedire la diffusione del cristianesimo, mentre incrocia il cammino con il nuovo imperatore, Lucius. Il film si sarebbe concluso con Massimo maledetto a vivere per l’eternità, con un montaggio del soldato che combatte durante le Crociate, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam, rivelando infine un Massimo moderno che lavora al Pentagono a Washington. Lo studio ha deciso di non portare avanti questa versione, ma la sceneggiatura è disponibile per la lettura online.

Una volta che Paul Mescal è stato scelto per il progetto, Scott e il presidente e CEO della Paramount Pictures Brian Robbins e i co-presidenti Daria Cercek e Michael Ireland hanno spinto forte per affidare ad una star l’altro ruolo importante nel film, quello di Macrino, mediatore di potere e trafficante d’armi che mantiene una scuderia di gladiatori che tratta con estrema crudeltà. Per il ruolo hanno fatto un tentativo con il due volte vincitore dell’Oscar Denzel Washington. Quando l’offerta fu presentata per la prima volta, non si sapeva se Washington l’avrebbe o meno accettata; L’attore è noto per il suo grande gusto nei progetti e non si impegna per niente. Ma dopo aver già lavorato con Ridley Scott in American Gangster (2007) e aver letto la sceneggiatura, fonti vicine al progetto hanno affermato che era entusiasta del ruolo “cazzuto” che Scott aveva concepito pensando a lui. Presto seguì un incontro con Scott e, dopo che il regista ebbe presentato la sua proposta, Washington era a bordo.

Connie Nielsen (Lucilla) e Sir Derek Jacobi (Senatore Gracco) sono gli unici membri del cast che ritornano dal primo film.

È stato riferito che Timothée Chalamet, Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden e Paul Mescal si sono incontrati o hanno fatto un’audizione per il regista Sir Ridley Scott e Mescal è stato uno dei primi e ha lasciato un’impressione duratura su Scott. Alla fine Mescal è stato scelto per il ruolo principale.

Barry Keoghan era stato originariamente scelto per il ruolo dell’Imperatore Geta, ma ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione. Joseph Quinn che lo ha sostituito ha elogiato la performance di Joaquin Phoenix nei panni di Commodo nel primo film, ma non si è ispirato ad essa poiché il regista Ridley Scott gli ha permesso di plasmare la sua performance.

Mary Elizabeth Winstead ha rifiutato un ruolo a causa della sua lunga pausa dalla recitazione dopo aver finito di girare la miniserie della Paramount+, Un gentiluomo a Mosca, che si dice sarà la sua ultima apparizione televisiva. Il ruolo è andato a May Calamawy.

Le numerose scene a torso nudo e il fisico muscoloso di Paul Mescal nel’opera teatrale “Un tram chiamato desiderio” rappresentata nel West End di Londra hanno convinto i dirigenti della Paramount Daria Cercek e Michael Ireland a dare a Mescal il ruolo principale. Cercek ha detto: “Ha interpretato Stanley, e ci sono diversi momenti in cui si toglie la maglietta ed è stato elettrizzante. Le donne tra il pubblico erano molto esplicite e così ci siamo detti: ‘Penso che abbiamo trovato il nostro ragazzo.’”

È la prima volta che il regista Sir Ridley Scott incontra il direttore della fotografia John Mathieson dai tempi di “Robin Hood” (2009). Avevano già lavorato insieme all’originale “Il Gladiatore” (2000). Da “Prometheus” (2012) fino a “Napoleon” (2023) il ruolo di direttore della fotografia nei film di Sir Ridley Scott è stato ricoperto da Dariusz Wolski.

Terza collaborazione tra Sir Ridley Scott e lo sceneggiatore David Scarpa, dopo Tutti i soldi del mondo (2017) e Napoleon (2023).

Questa è la seconda volta che Sir Ridley Scott dirige un sequel di un suo film, dopo Alien: Covenant (2017), il sequel di Prometheus (2012). Scott ha diretto anche Hannibal (2001), il sequel de Il silenzio degli innocenti (1991) di Jonathan Demme.

Il primo trailer ha ricevuto 128 milioni di visualizzazioni online nelle prime 24 ore, il secondo più alto di tutti i film della Paramount, dopo Transformers – Il risveglio (2023), con 238 milioni di visualizzazioni.

La Universal Pictures ha rifiutato di cofinanziare il film, come aveva fatto con la DreamWorks Pictures (la cui libreria pre-2011 è di proprietà della Paramount Pictures) per Il Gladiatore (2000).

Questo è il primo film di Denzel Washington e Pedro Pascal insieme da The Equalizer 2 – Senza perdono (2018).

Questo è il primo film di Pedro Pascal e Joseph Quinn insieme prima di entrare nell’MCU nei ruoli rispettivamente di Reed Richards/Mr. Fantastic e Johnny Storm/La Torcia Umana in The Fantastic Four: First Steps (2025)