Il Gladiatore 2: nuove featurette del film di Ridley Scott con Denzel Washington e Pedro Pascal (al cinema)

Il Gladiatore 2 del regista Ridley Scott ha debuttato nei cinema italiani con Eagle Pictures, e cogliamo l’occasione per proporvi due nuove featurette che ci portano dietro le quinte di questo atteso sequel del film campione d’incassi del 2000. vincitore di 5 premi Oscar su 12 candidature tra cui miglior film e miglior attore protagonista Russell Crowe.

La storia si svolge vent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio che ha dato la sua vita per spodestare il decadente e corrotto Commodo. Il sequel è incentrato su Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, figlio del leader romano Marco Aurelio che ha assassinato suo padre e si è impadronito del trono. Commodo incontrò la sua rovina nell’arena dei gladiatori contro Massimo, che nonostante fosse stato ferito a morte, sconfisse l’imperatore prima di morire e riunirsi alla sua famiglia che lo attendeva nei Campi Elisi. Massimo aveva salvato Lucio e sua madre, lasciando un impatto duraturo sul giovane ragazzo. Ora sono passati decenni e Lucio è diventato maggiorenne lontano da sua madre. Quando era ancora un bambino, Lucilla lo mandò sulla costa settentrionale dell’Africa, in una regione chiamata Numidia che era (a quel punto) appena fuori dalla portata dell’Impero romano. Il Gladiatore 2 inizia con Lucio di Paul Mescal che vive una vita pacifica con sua moglie e suo figlio finché i conquistatori della sua terra natale non iniziano a invadere. Scott dice: “Il film inizia con la squadra di razziatori della flotta romana, che arriva dal mare e decima la Numidia. È piuttosto orribile”. Lucio alla fine si ritrova prigioniero e viene portato a Roma, dove deve combattere nel Colosseo. Scott spiega come si svolge: “Il problema è che, quando arriva a Roma come prigioniero e ha un primo round nell’arena, vede sua madre, con suo grande shock”.