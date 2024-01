Stasera in tv: “Il labirinto del Grizzly” su Rai 4

Il labirinto del Grizzly, su Rai 4 un survival-horror con feroce orso assassino diretto da David Hackl (Saw V) e interpretato da Thomas Jane, James Marsden, Piper Perabo, Scott Glenn e Billy Bob Thornton.

Il labirinto del Grizzly – Cast e doppiatori

James Marsden: Rowan

Thomas Jane: Beckett

Michaela McManus: Kaley

Billy Bob Thornton: Douglas

Piper Perabo: Michelle

Scott Glenn: Sully

Adam Beach: Johnny Cadillac

Kelly Curran: Amber

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Rowan

Alberto Angrisano: Beckett

Ennio Coltorti: Douglas

Il labirinto del Grizzly – Trama e trailer

Il film segue un un vicesceriffo (Thomas Jane) la cui missione è stata per decenni proteggere l’orso grizzly dall’estinzione, ma ciò per cui ha combattuto per anni e che gli è stato insegnato viene sfidato quando un gigantesco grizzl inizia a scatenare il caos in una piccola cittadina. Con l’orso all’attacco l’uomo si propone di inoltrarsi nella foresta per trovare la moglie ecologista (Piper Perabo) che è scomparsa. Quando la sua strada incrocia quella di suo fratello (James Marsden) che non vede di lungo tempo, i due si ritrovano rapidamente a lottare per la loro vita e a trasformarsi in prede per una letale bestia assassina che darà loro una caccia senza tregua.

Curiosità sul film

La sceneggiatura del film è di Guy Moshe (Bunraku) e J.R. Reher (The Ride).

La sceneggiatura originale era intitolata “Red Machine”.

Quando Billy Bob Thornton si siede contro l’albero e si appoggia il fucile al petto per dormire bene la notte, è un omaggio a Grizzly, l’orso che uccide (1976) quando il personaggio di Richard Jaeckal fa la stessa cosa.

Adrien Brody è stato fortemente coinvolto in questo progetto fin dall’inizio, desiderando recitare e produrre. Ha incontrato Gerard Butler e ha discusso con lui dell’idea di interpretare i fratelli nel film, ma alla fine ha rinunciato.

Il cast è tornato a Vancouver in ottobre per ulteriori riprese. Voci hanno parlato di un ritorno al finale originale della sceneggiatura originale a cui era legato Adrien Brody.

Missy Peregrym ha fatto il provino per un ruolo, ma i produttori sono andati in una direzione diversa. Per coincidenza, o no… l’attrice è poi andata a realizzare un film horror sugli orsi, Backcountry, che contiene molte delle stesse scene della sceneggiatura originale “Red Machine”.

L’orso grizzly del film è “Bart l’Orso 2”. È un orso grizzly dell’Alaska interna. Bart è apparso in Dr. Dolittle 2, Il vento del perdono, Un’impresa da Dio, Into the Wild, Il signore dello zoo, La mia vita è uno zoo.

Chad Michael Murray, Hayden Christensen e Paul Walker sono stati considerati per la parte di Rowan.

Il personaggio “Kaley” (Michaela McManus) prende il nome dall’amica nella vita reale dello sceneggiatore, Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory.

Sia James Marsden che Thomas Jane hanno interpretato personaggi Marvel. Marsden nel ruolo di Ciclope degli X-Men e Jane nel ruolo di Punisher.

James Marsden e Piper Perabo sono apparsi in Affari di sangue – 10th & Wolf (2006).

Emily Hampshire (serie tv L’esercito delle 12 scimmie) ha sostenuto un provino per questo film.

Il labirinto del Grizzly – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Marcus Trupp (Nemico pubblico n. 1 – L’istinto di morte, Little Evil, Love and Mosters, Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Parte 3: 1666, The Plane).

(Nemico pubblico n. 1 – L’istinto di morte, Little Evil, Love and Mosters, Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Parte 3: 1666, The Plane). La colonna sonora include il brano “Have A Taste” scritta e interpretato Jay Marsh.