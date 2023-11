Il libro delle soluzioni: nuove clip in italiano e dove guardare il film di Michel Gondry (Al cinema)

Il libro delle soluzioni, disponibili nuove clip in italiano de Il libro delle soluzioni, il nuovo film del regista Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello, Be Kind Rewind) con protagonisti Pierre Niney e Blanche Gardin.

Presentato all’ultimo festival di Cannes e in anteprima italiana al Biografilm 2023 con plauso di pubblico e critica, Il libro delle soluzioni è una riflessione ironica e intelligente, personale e parzialmente autobiografica, sugli eccessi della creatività che segna il ritorno di Gondry sul grande schermo dopo 8 anni. Realismo, gag e momenti di surrealismo grottesco sono gli ingredienti del film.

La trama ufficiale: Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni.” Il libro delle soluzioni, cap. I Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo… Dal genio di Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello), una commedia imprevedibile e scatenata, una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, con un clamoroso Pierre Niney.

Il film scritto dallo stesso Gondry è ispirato dall’esperienza personale del regista durante la post-produzione di Mood Indigo – La schiuma dei giorni (2013). Il regista ha girato anche a casa di sua zia Suzette (chiamata Denise nel film).

Marc ha un lato alieno; il suo modo di pensare è diverso dalla norma. Presume che tutto ciò che fa sia rivoluzionario, inclusa la descrizione delle sue azioni e l’offerta di riflessioni su di esse. Questo gli dà l’impressione di vivere un momento unico. Marc crede in tutto quello che fa al punto da voler pubblicare un libro. Quando ero piccolo, come lui, pensavo che nelle guerre esistessero meccanismi che si ritrovavano, su scala minore, nei conflitti interni. Ovviamente è molto semplicistico e megalomane, ma Marc vede il genio in questa semplicità. È serio e sincero, come forse lo ero io da bambino, quando pensavo di aver scoperto come è stato inventato il telescopio osservando i buchi nelle foglie degli alberi o come posso aver pensato che la mia modestia fosse parte della mia grandezza . Sono stato anche in grado di comportarmi in modo arrogante nei confronti di una persona provando per lei un rispetto infinito. Tutto ciò può coesistere. [Michel Gondry]