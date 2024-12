Il mago di Oz: le scarpette rosse indossate da Judy Garland all’asta per oltre 28 milioni di dollari

Un paio delle scarpette rosso rubino (“ruby slippers”) che l’attrice Judy Garland ha indossato durante le riprese del classico Il Mago di Oz del 1939 sono state battute all’asta questo fine settimana per la cifra esorbitante di 28 milioni di dollari. Secondo quanto riferito dal sito Deadline è stata Heritage Auctions ha gestire la vendita e, con la commissione dell’acquirente, le scarpette sono state vendute per 32,5 milioni di dollari.

Un commento sulla vendita del vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions Joe Maddalena:

Non c’è paragone tra le scarpette di rubino di Judy Garland e qualsiasi altro pezzo di cimelio di Hollywood. Il risultato mozzafiato riflette quanto siano importanti i film e i cimeli cinematografici per la nostra cultura e per i collezionisti. È stato un privilegio per tutti noi di Heritage far parte dell’epico viaggio delle scarpette oltre l’arcobaleno e verso una nuova casa.

Le scarpette sono una delle quattro paia ancora reperibili da quando Garland le indossò durante le riprese del classico di Victor Fleming, tornato di recente alla ribalta grazie al film campione d’incassi Wicked. Un recentissimo lungometraggio live-action musicale basato sull’acclamato show di Broadway a sua volta tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, una rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum.

Heritage ha messo all’asta il paio che fu rubato dal Judy Garland Museum nel 2005 e recuperato 13 anni dopo dall’FBI. Michael Shaw, che le acquisì negli anni settanta, le ha messe all’asta attirando oltre 1.800 offerenti da tutto il mondo.

Durante la stessa asta, composta da più pezzi, è stato venduto per 2,93 milioni di dollari anche il Cappello della Malvagia Strega del’Ovest, parte della collezione di Shaw. Il cappello è l’unico a riportare sulla tesa la dicitura “M. Hamilton 4461-164”, in riferimento a Margaret Hamilton, l’attrice che ha interpretato la signorina Gulch e la Strega dell’Ovest nel film del 1939.

Judy Garland e “Il Mago di Oz”

Judy Garland ha iniziato a esibirsi nel vaudeville da bambina con le sue due sorelle maggiori, in un gruppo di vaudeville “The Gumm Sisters” e in seguito ancora adolescente ha firmato un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer da adolescente. È apparsa in più di due dozzine di film per la MGM. Garland è stato un frequente partner sullo schermo sia di Mickey Rooney che di Gene Kelly e ha collaborato regolarmente con il regista e suo secondo marito Vincente Minnelli. Garland ha lottato nella sua vita personale sin dalla tenera età.

Le pressioni di una celebrità precoce hanno influenzato la sua salute fisica e mentale sin da quando era un’adolescente; La percezione fisica di sé è stata influenzata dalle continue critiche dei dirigenti cinematografici che credevano che fosse fisicamente poco attraente e che manipolavano sistematicamente il suo aspetto fisico sullo schermo. Per tutta la sua età adulta è stata afflitta da disturbi da uso di alcol e sostanze, nonché da instabilità finanziaria, spesso a causa di centinaia di migliaia di dollari di tasse arretrate. Il suo disturbo da uso di sostanze che l’affliggerà per tutta la vita alla fine portò alla sua morte a Londra per un’overdose accidentale di barbiturici all’età di 47 anni nel 1969.

Nel 1938, quando aveva sedici anni, Garland fu scelta per interpretare la giovane Dorothy Gale in Il mago di Oz (1939), un film basato sul libro per bambini del 1900 di L. Frank Baum. Nel film, l’attrice canta la canzone con la quale sarebbe stata costantemente identificata in seguito, “Over the Rainbow”. Sebbene i produttori Arthur Freed e Mervyn LeRoy volessero Garland per il ruolo sin dall’inizio, il capo dello studio Mayer ha prima cercato di prendere in prestito Shirley Temple dalla 20th Century Fox, ma l’accordo non andò in porto. È stato quindi chiesto a Deanna Durbin, ma non era disponibile; ciò ha portato al cast di Garland.

Garland inizialmente indossava un parrucca bionda per la parte, ma Freed e LeRoy in seguito cassarono l’idea. Il vestito blu a quadretti è stato scelto per il suo effetto sfocatura sulla figura dell’attrice, che la faceva sembrare più giovane. I resoconti di Garland su ciò che accadeva sul set in cui si riportava una a dieta imposta a base di sigarette, zuppa di pollo e caffè sono errate; come chiarito nel libro “The Road to Oz: The Evolution, Creation, and Legacy of a Motion Picture Masterpiece” degli storici di Oz Jay Scarfone e William Stillman, a quel tempo nella sua vita Garland era contro il fumo e le era permesso mangiare cibo solido. Ad esempio, per un pasto principale a volte le veniva permesso di mangiare una scodella di zuppa e un piatto di lattuga. In un ulteriore tentativo di ridurre al minimo le sue forme, la sua dieta è stata accompagnata da uscite di nuoto ed escursioni, oltre a partite di tennis e badminton con la sua controfigura Bobbie Koshay.

“Il Mago di Oz” è stato un enorme successo di critica, anche se il suo budget elevato (2 milioni di dollari) e i costi promozionali di circa 4 milioni, insieme alle minori entrate generate dai biglietti scontati per bambini, hanno fatto sì che il film non diede profitto fino a quando non uscì di nuovo negli anni ’40 e in occasioni successive. Alla cerimonia degli Oscar del 1939, Garland vinse il suo unico Oscar, un Oscar giovanile per i ruoli in “Il mago di Oz” e Piccoli attori. Garland è stata la quarta persona a ricevere il premio, nonché una delle dodici nella storia ad averne mai ricevuto uno.

Il mago di Oz al cinema

The Fairylogue and Radio-Plays, 1908. Film muto diretto da Francis Boggs e Otis Turner. Fu il primo tentativo di portare sullo schermo cinematografico i libri di L. Frank Baum in una mescolanza di attori dal vivo, diapositive colorate a mano, lanterna magica e film. Lo stesso Baum vi appare come se tenesse una lettura interagendo con i personaggi, sia sul palcoscenico che sullo schermo.

Il mago di Oz (The Wonderful Wizard of Oz), 1910. È un cortometraggio di appena 15 minuti basato sul musical del 1902 e diretto da Otis Turner, con Bebe Daniels nei panni di Dorothy. Prodotto da L. Frank Baum.

The Patchwork Girl of Oz, 1914. Film muto prodotto dallo stesso Baum (The Oz Film Manufacturing Company).

Il mago di Oz (His Majesty, the Scarecrow of Oz), 1914. Film muto diretto da J. Farrell MacDonald e ispirato ai libri di L. Frank Baum, sebbene reimpostato con differenti modifiche strutturali rispetto al romanzo.

Il mago di Oz (The Wizard of Oz), 1925. Con Oliver Hardy nella parte del Taglialegna di latta.

Il mago di Oz (The Wizard of Oz), 1939. Diretto da Victor Fleming (regista di Via col vento), è forse il più noto adattamento cinematografico del romanzo, con Judy Garland nei panni di Dorothy.

La piccola Ayse e i magici nani nella terra dei sogni (Ayşecik ve sihirli cüceler rüyalar ülkesinde), 1971. Film turco di Tunç Başaran, con Zeynep Değirmencioğlu. Si tratta di una trasposizione non dichiarata ma notevolmente fedele al romanzo di Baum.

Ritorno a Oz (Journey Back to Oz), 1972. Film d’animazione, seguito ufficiale del celeberrimo film del 1939. È ispirato al secondo libro della serie scritta da L. Frank Baum, sebbene lo scrittore non venga neppure citato nei titoli.

The Wiz (The Wiz. I’m Magic), 1978. Rilettura in chiave blaxploitation della favola di Oz; è interpretato fra gli altri da Diana Ross e Michael Jackson.

Il mago di Oz (Ozu no Mahōtsukai), 1982. Film di animazione diretto da Fumihiko Takayama, adattamento di Akira Miyazaki.

Nel fantastico mondo di Oz (Return to Oz), 1985. Fu prodotto dalla Walt Disney Pictures come ideale seguito del classico film del 1939. Diretto da Walter Murch il film fu candidato all’Oscar ai migliori effetti speciali. Si basa sul secondo e sul terzo romanzo di L. Frank Baum: Il meraviglioso paese di Oz e Ozma, regina di Oz.

Il mago di Oz (The Wizard of Oz), 1991. Cortometraggio d’animazione direct-to-video prodotto dalla American Film Investment Corporation.

Il grande e potente Oz (Oz the Great and Powerful), 2013. Ideale prequel del romanzo di Baum, prodotto dalla Walt Disney Pictures e diretto da Sam Raimi. In questo film si narrano le vicende del mago (interpretato dall’attore statunitense James Franco) e del suo arrivo nel magico regno di Oz.

Il magico mondo di Oz (Legends of Oz: Dorothy’s Return), 2013. Film d’animazione prodotto da Will Finn e Dan St. Pierre.

