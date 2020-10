Il Mago di Oz: un nuovo film animato vedrà protagonista il cagnolino Toto

Il classico Il Mago di Oz nel corso di sette decenni è stato narrato in varie salse, dall’intramontabile originale live-action del 1939 con Judy Garland per arrivare al prequel Il grande e potente Oz del 2013 diretto da Sam Raimi. Il sito Deadline riporta che ora il racconto “Il meraviglioso mago di Oz” di L. Frank Baum sarà adattato in un film d’animazione che sarà narrato dal punto di vista di Toto, il vivace cagnolino di Dorothy.

Deadline riporta che lo sceneggiatore Alex Timbers, co-creatore della serie tv Mozart nella giungla, farà il suo debutto alla regia con questo nuovo adattamento animato basato sul libro “Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz” di Michael Morpurgo. Il progetto targato Warner Bros. Animation sarà un musical, con una sceneggiatura di John August (Big Fish, La sposa cadavere e i remake La fabbrica di cioccolato e Aladdin).

La trama ufficiale del romanzo:

Dal maestro narratore Michael Morpurgo e illustrato con colori sbalorditivi dalla pluripremiata Emma Chichester Clark, arriva una svolta sorprendente, affascinante ed edificante del Mago di Oz, raccontata da un personaggio molto speciale e indimenticabile: il cane di Dorothy, Toto. “Ero lì”, disse papà Toto, e quelle parole magiche mi causarono brividi lungo la schiena. Sarebbe stata la storia del mago. “Io e Dorothy eravamo entrambi lì.” Restammo tutti in silenzio, rannicchiati insieme, aspettando pazientemente. Poi papà Toto iniziò…Quando un tornado si abbatte sulla loro fattoria del Kansas, Toto e la sua padrona Dorothy si nascondono in casa, solo per essere sollevati in aria e portati via! Atterrati nella misteriosa terra di Oz, la coppia incontra una serie di personaggi straordinari: uno spaventapasseri che crede di non avere cervello, un uomo di latta senza cuore e un leone codardo che potrebbe non essere così codardo come pensa. Ma Toto e Dorothy hanno un disperato bisogno di tornare a casa – dopotutto casa è casa e nessun posto è bello come casa! Così sono partiti con i loro nuovi amici in un viaggio lungo la strada di mattoni gialli per trovare l’unica persona che potrebbe essere in grado di aiutarli: il meraviglioso mago di Oz. Ma quello che troveranno potrebbe sorprenderli. E lungo la strada, tutti impareranno che quello che pensano manchi loro potrebbe essere stato lì, da sempre…

Timbers è un affermato regista di Broadway con all’attivo produzioni come Moulin Rouge! The Musical e The Pee-Wee Herman Show. Il film sarà prodotto da Derek Frey ex capo della Tim Burton Productions conJared Stern sceneggiatore di LEGO Batman – Il film , Gli stagisti e I pinguini di Mr. Popper a bordo come produttore esecutivo.