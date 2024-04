Stasera in tv: “Il meglio di te” con Maria Grazia Cucinotta su Rai 1

Il meglio di te, su Rai 1 il dramma diretto dal regista Fabrizio Maria Cortese con protagonisti Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta nei panni di una coppia che il tempo e le recriminazioni ha separato e la malattia di uno di loro ha fatto riavvicinare.

Il meglio di te – Trama e trailer

Il film narra la storia di un uomo di successo, Antonio (interpretato da Vincent Riotta), e una donna brillante, Nicole (Maria Grazia Cucinotta). I due si sono amati intensamente e sono stati i protagonisti perfetti di quella che si può definire banalmente una favola. Tuttavia, prima di arrivare al “vissero per sempre felici e contenti”, il loro mondo è esploso e i due si sono trovati lontani, dispersi, pieni di rabbia, di colpa e di delusione. L’inevitabile separazione dura qualche anno e traccia un confine molto netto tra le loro vite. Ma il destino ha spesso una trama nascosta da tirare fuori al momento più opportuno per ribaltare piani, scompaginare progetti e per far ritrovare coloro che si sono smarriti.

Curiosità sul film

Fabrizio Maria Cortese, dirige “il meglio di te” da una sua sceneggiatura scritta con Marcello Cantoni & Carlo Lagreca.

Fabrizio Maria Cortese è un regista e autore teatrale, televisivo e cinematografico. Inizia a lavorare nel settore negli anni ’90 con una serie di spettacoli teatrali, prosegue poi con il piccolo schermo dove è autore di format televisivi per Rai International e ideatore di RaiSat per il sociale. Approda al cinema con “Ho Amici in Paradiso” sua opera prima del 2016, che viene presentata alla Festa del Cinema di Roma nella sessione

autonoma “Alice nella Città ed ottiene diversi riconoscimenti. “Free – Liberi” è il suo secondo lungometraggio.

autonoma “Alice nella Città ed ottiene diversi riconoscimenti. “Free – Liberi” è il suo secondo lungometraggio. Il cast tecnico: Montaggio di Karolina Maciejewska / Costumi di Stefano Giovani / Scenografia di Gaetano Russo / Fotografia di Dario Di Mella / Suono di Nicola Tripaldi

Montaggio di Karolina Maciejewska / Costumi di Stefano Giovani / Scenografia di Gaetano Russo / Fotografia di Dario Di Mella / Suono di Nicola Tripaldi Il film è prodotto da Orange Pictures, Golden Hours Film, Sirio Studios e Rai Cinema.

Note di regia

Un po’ di anni fa, un uomo gravemente malato mi chiamò di notte per chiedermi come stessi e per dirmi che lui si sentiva molto meglio. Mi fece addirittura delle battute di spirito, quasi volesse farmi ridere. Sì, perché quello era il suo carattere. Poi mi domandò se avessi sentito i miei fratelli. Voleva tranquillizzarmi. Sapevo bene quali fossero le sue condizioni di salute, ma dopo quella telefonata riuscii comunque a riaddormentarmi subito. Era mio padre. Fece la stessa cosa con i miei fratelli. Chiamò anche loro subito dopo. All’alba mia madre ci disse che era morto. Sono passati tanti anni ma più volte mi è tornata in mente quella telefonata. [Fabrizio Maria Cortese]

Il meglio di te – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Valerio Calisse & Daniele Bonaviri (Mio Fratello Mia Sorella, Vecchie Canaglie, Ovunque Tu Sarai).

(Mio Fratello Mia Sorella, Vecchie Canaglie, Ovunque Tu Sarai). La colonna sonora include “Meglio di te”, un brano originale scritto ed interpretato da Giusy Ferreri appositamente per il film.

Con grande orgoglio ho risposto alla richiesta di Fabrizio Maria Cortese di realizzare un brano per il suo film, “Il meglio di te”. Una opportunità arrivata dopo l’uscita del mio ultimo album “Cortometraggi”, quasi a voler sigillare una sorta di premonizione di una nuova avventura tra musica e cinema. Ringrazio per la profonda ispirazione che mi è arrivata sin dalla prima lettura del copione che ha acceso in me qualcosa che non sempre è facile comunicare. Questa è la magia della musica ed è molto stimolante l’idea di legarla a delle immagini e storie che a volte si ripercuotono nella quotidianità di tanta gente. Un semplice messaggio di quanto sia importante dare prevalenza ai ricordi positivi delle persone che abbiamo incontrato e con cui abbiamo condiviso esperienze ed emozioni. – Giusy Ferreri

Mixato da Francesco Luzzi presso il Mulino Recording e masterizzato da Pietro Caramelli presso Energy Mastering, “Il meglio di te” vede il produttore artistico Gabriele Cannarozzo al basso elettrico e alle chitarre aggiuntive, Andrea Polidori alla batteria, Davide Aru alle chitarre elettriche e acustiche, Will Medini al pianoforte e all’orchestrazione, Mattia Boschi al violoncello e Simone D’ Eusanio al violino e alla viola.

1. Memories 2:06

2. Drawing 0:58

3. Lorenzo’s eyes 2:58

4. tema il meglio di te (Giusy Ferreri, Valerio Calisse & Daniele Bonaviri) 6:31

5. Just one more song 1:40

6. Just silence 1:12

7. Looking for peace 2:27

8. Deep and high 1:21

9. Let me fix you 2:37

10. Dusk or dawn (Valerio Calisse, Daniele Bonaviri & Dario Falasca) 1:21

11. I will stay 2:58

12. And now you know 2:03

13. Basilicata stroll 1:08

14. Family dance 0:36

15. Te quiero mucho ((Valerio Calisse, Daniele Bonaviri & Fabrizio Palma) 0:38

16. Step back 1:04

17. Nothing good 1:57

La colonna sonora de “Il meglio di te” è disponibile su Amazon.