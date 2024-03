Il mio amico robot: la colonna sonora del film d’animazione candidato agli Oscar 2024

E’ disponibile colonna sonora ufficiale de Il mio amico robot (Robot Dreams), l’acclamato film d’animazione scritto e diretto dal regista spagnolo Pablo Berger – qui al suo esordio nel cinema di animazione in 2D, vincitore come miglior film indipendente agli Annie Awards, miglior film d’animazione agli European Film Awards e candidato agli Oscar 2024 dove ha perso contro il super-favorito Il ragazzo e l’airone. Il film è ispirato all’omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità.

DOG vive a Manhattan e, stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot. Sulle note degli Earth, Wind and Fire e della travolgente musica newyorkese degli anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda. Finché una sera d’estate DOG si trova costretto ad abbandonare ROBOT sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi? Dal pluripremiato Pablo Berger (Blancanieves), qui al suo esordio nel cinema di animazione, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità celebrata a Cannes, premiata ad Annecy e candidata all’Oscar come Miglior film d’animazione.

Il mio amico robot – La colonna sonora

Per le musiche il regista Pablo Berger si è affidato nuovamente ad Alfonso de Vilallonga (già compositore per Blancanieves e Abracadabra), che ha ricreato melodie al piano delicate, ritmi jazz e suoni urbani molto newyorchesi, una giungla sonora unica nel suo genere per dare vita a un racconto emozionante e coinvolgente.

Lavorare nuovamente con Alfonso de Vilallonga, il compositore per i miei film Blancanieves e Abracadabra, è stato, come sempre, un enorme piacere. Alfonso è un compositore eclettico e sorprendente, ha una capacità prodigiosa di creare musiche piene di emozioni, sentimenti e ritmo. In Il mio amico Robot ha fatto di nuovo la magia con melodie al piano delicate, jazz di grande nonchalance e suoni urbani molto newyorchesi.

Altri crediti cinematografici di Villalonga includono musiche per Le cose che non ti ho mai detto, La mia vita senza di me e Transsiberian.

Alfonso de Vilallonga è un cantautore e compositore con una lunga carriera come cantautore, showman (Premio Encore come miglior cantante al Cabaret Teatro de la ciudad de Boston) e attore occasionale. È conosciuto nel nostro Paese sia per le sue canzoni, che trasudano ironia e romanticismo, sia per le sue personalissime colonne sonore, che gli sono valse, tra gli altri, i premi Goya e Gaudí per le colonne sonore di “Biancanieves” (Pablo Berger , 2013) e “La casa dei libri” (Isabel Coixet, 2017). Nell’ottobre 2020 esce il suo album di canzoni in francese, Hors de saison (Satelite-K, 2020), e nel novembre esce il film “Nieva en Benidorm” di Isabel Coixet, dove oltre ad aver composto la colonna sonora ha un ruolo come attore. Vilallonga ha anche scritto musica per il teatro (“84 Charing Cross Road” dir. Isabel Coixet) e ha pubblicato 9 album di sue canzoni, pubblicati in Spagna e negli Stati Uniti, e disponibili su piattaforme di streaming digitale.

La colonna sonora include i brani: A Bailar El Son di Canelita Medina (Arrangiamenti di Victor Mendoza) / I Hate Hate di Reagan Youth / Bucket Drums di John Bryant fondatore dei Chicago Bucket Boys / Breakdown di T La Rock / (It’s A) Monster Holiday di Buck Owens / Danny Boy (Traditional) di Ayna Ziordia / Bamboo Wok Solo di Abaji & Claude Sacre / Eternal Love di I Saputra / / Let’s Go di The Feelies / Happy di William Bell / Hip Hug Her di Booker T. & the M.G.s / September di Al McKay, Maurice White & Allee Willis / Oh Yes Baby I Love You So di Geronimo And The Apaches / Your Sweet Love di Richard Myhill / Apres Ski di Fred Tornow & Eric Frantzen / Easy Money di Maston / Quiz Wizard di Ed Welch / Beloved Secrets di E. Dozor / The New Explorers di Keith Mansfield

1. Dog and Tin at the Beach (1:11)

2. Building Robot (1:21)

3. Taxi to the Beach (1:11)

4. Whistling Danny Boy (0:33)

5. Rusty Robot (0:53)

6. The Card Players (0:47)

7. Mean Cop (1:05)

8. Was It a Dream? (2:49)

9. Septemberizing Piano (0:49)

10. Snow at the Beach (1:14)

11. Hello Blackbird, Goodbye Beach (0:55)

12. Mummy’s Nest (2:10)

13. Flowerland (1:32)

14. Vivalding at the Park (0:57)

15. Slow Bowling (0:55)

16. Kites (1:26)

17. No Mail for Dog (1:05)

18. Farewell to the Birds (1:08)

19. Defrosting Song (1:10)

20. Jealous Dream (0:56)

21. The Dog Is Sad (0:56)

22. Rest in Pieces (3:25)

23. Maintenance Rabbits (1:19)

24. The Card Players (Piano Trio Bonus) (2:31)

25. Jealous Dreams (Bonus) (1:16)

26. The Card Players (Sax Quartet Bonus) (2:26)

27. Taxi to the Beach (Bonus (1:56)

28. Flowerland (Tap Dance Version) (1:59)

29. Skiing Under the Sky (1:59)

La colonna sonora di “Il mio amico robot” è disponibile su Amazon.