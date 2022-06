Il paradiso del pavone: trailer e anticipazioni del film con Alba Rohrwacher e Maya Sansa

Dopo l’anteprima alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Concorso Orizzonti, il 16 giugno arriverà al cinema Il paradiso del pavone, terzo lungometraggio della pluripremiata regista Laura Bispuri.

Trama e cast

La trama ufficiale: La storia si svolge in un giorno d’inverno, quando Nena (Dominique Sanda) riunisce la famiglia per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto (Carlo Cerciello), i figli Vito (Leonardo Lidi) e Caterina (Maya Sansa) con la cugina Isabella (Yile Yara Vianello), la nuora Adelina (Alba Rohrwacher) e l’ex genero Manfredi (Fabrizio Ferracane) con la sua nuova fidanzata Joana (Tihana Lazović), la nipote Alma (Carolina Michelangeli), la domestica Lucia (Maddalena Crippa) con sua figlia Grazia (Ludovica Alvazzi Del Frate). E poi c’è Paco, il pavone di Alma. Nell’attesa di un pranzo che non arriverà mai, Paco si innamora di una colombetta dipinta in un quadro. Un amore impossibile che mette in discussione tutta la famiglia, chiamata a riflettere sulla verità dei propri sentimenti e sul senso profondo di ciò che resta e di ciò che invece scompare per sempre.

Il cast del film vede anche la partecipazione di Maddalena Crippa nei panni di Lucia..

Curiosità

“Il paradiso del pavone” è il terzo lungometraggio della pluripremiata Laura Bispuri, già regista di Vergine giurata e Figlia Mia.

Laura Bispuri dirige “il paradiso del pavone” da una sua sceneggiatura scritta con Silvana Tamma.

Il team che ha supportato la regista Laura Bispuri dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Vladan Radovic, i montatori Carlotta Cristiani (Figlia mia) e Jacopo Quadri (Fuocoammare), la costumista Antonella Cannarozzi (Pericle il Nero) e la scenografa Ilaria Sadun (Cosa Sarà).

Le musiche originali del film sono del compositore Nando Di Cosimo (La Luna che vorrei) alla sua terza collaborazione con la regista Laura Bispuri dopo Vergine giurata e Figlia Mia.

Il film è una co-produzione Italia-Germania

“Il paradiso del pavone” è prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Match Factory Productions, con il sostegno di MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio e Film und Medien Stiftung NRW,

Il paradiso del pavone – trailer e video

Note di regia

Ci sono film che insegui per anni e altri che all’improvviso entrano nella tua vita e ti sorprendono. Il paradiso del pavone è un piccolo viaggio nell’intimità e nell’autenticità degli esseri umani: un film su una famiglia allargata in cui tutti si parlano ma nessuno si ascolta davvero. Finché un evento inaspettato costringe i protagonisti a guardarsi negli occhi e a svelarsi per ciò che sono. Ed è come se la loro vita diventasse improvvisamente la nostra, in uno specchio di sentimenti che ci fa riflettere sulla complessità dei rapporti umani, sul mistero della perdita, sulle mille voci che ci parlano da dentro, sull’importanza del silenzio, sulla nostra costante ricerca dell’amore. [Laura Bispuri]

Foto e poster

ELENCO SALE