Joker: Folie à Deux – nuove featurette, spot tv in italiano e poster di “Joker 2”

Il 2 ottobre debutterà nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Joker: Folie À Deux aka Joker 2, l’atteso sequel del campione d’incassi Joker di Todd Phillips che oltre a raggiungere e superare il miliardo di dollari di dollari d’incasso nel mondo ha permesso a Joaquin Phoenix di ricevere il suo primo Oscar come miglior attore protagonista alla sua quarta candidatura.

Nel film Phoenix riprende il ruolo dell’anti-eroe Artur Fleck e del suo alter ego, una versione alternativa del supercriminale Joker dei fumetti. Arthur ricoverato incontra nell’Arkham State Hospital in attesa del processo incontra la Harleen “Lee” Quinzel di Lady Gaga, la versione di questa realtà alternativa di Harley Quinn, la folle partner di crimini del Joker creata in origine da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman nel 1992, e due anni dopo l’esordio nei fumetti, in “Batman: Amore folle” della serie Le avventure di Batman.

Parlando della versione di Harley Quinn che vediamo in questo film, Phillips ha spiegato:

Rispettiamo i fumetti. Abbiamo i fumetti. Nel caso di Harley, abbiamo guardato la serie animata. Certo, Margot Robbie è Harley Quinn. Ma quando passiamo in rassegna le cose in questo film, Harvey Dent è un esempio perfetto. In realtà è un modo più semplice di parlare di ciò che abbiamo fatto con Harley, che è stato semplicemente metterci sopra la lente del mondo reale, e non che altri film non l’abbiano fatto, ma semplicemente passarla attraverso la nostra Gotham.

Joker: Folie à Deux – Le nuove featurette in lingua originale

I personaggi del film

Nella Gotham City alternativa creata dal regista Todd Phillips, Arthur Fleck / Joker è un criminale nichilista e malato di mente con una personalità ispirata ai clown, in precedenza uno squattrinato e depresso clown da feste e aspirante comico. Il regista ha spiegato che anche se “Joker: Folie à Deux” si avventurerà ulteriormente nella psiche di Fleck, nel sequel non vedremo l’evoluzione di Fleck da anti-eroe al “Principe Clown del Crimine” dei fumetti.

Nel sequel Harleen “Lee” Quinzel è una una paziente (non una psicologa come nei fumetti) dell’Arkham State Hospital che incontra Arthur; la sua curiosità per questo strambo personaggio alla fine si trasforma in ossessione e instaura con lui una “letale” relazione romantica. Descrivendo Quinzel, Phillips ha notato come questa versione del personaggio sia manipolatrice, amorale e “più concreta”, con il film che ignora deliberatamente gran parte dei manierismi e dello stile classici del personaggio originale per adattarsi al mondo creato per il film Joker (2019).

(2019). La new entry Harry Lawtey interpreta Harvey Dent, il procuratore distrettuale appena eletto che progetta di utilizzare Arthur Fleck come esempio consegnandolo alla giustizia affinché paghi per i suoi crimini. Lawtey ha sviluppato la sua storia passata per il personaggio al fine di interpretare accuratamente il ruolo, con Phillips che gli ha instillato l’idea che, all’alba dei processi mediatici in TV, Dent ha gli occhi puntati sul premio ed è quindi cinicamente disposto a mettere Arthur sotto processo per il proprio tornaconto. Per prepararsi al ruolo, Lawtey ha evitato di guardare le versioni di Harvey Dent dei film live-action Batman (1989) e Il cavaliere oscuro (2008) e del film d’animazione Batman contro Due Facce (2017) interpretati rispettivamente da Billy Dee Williams, Aaron Eckhart e William Shatner. Nonostante il suo personaggio sia un imbonitore da tribunale, Lawtey non canta mai nel film, cosa di cui l’attore è stato grato avendo di fronte la talentuosa Gaga.

Joker: Folie à Deux – I nuovi spot tv ufficiali in italiano

Bruce Wayne non ha assunto il ruolo di Batman nella Gotham City del film “Joker”, ma il regista Todd Phillips ha recentemente parlato di cosa penserebbe l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix del Cavaliere Oscuro se andasse in giro a catturare criminali a Gotham. Phillips ha dichiarato al sito IGN che in quel caso Joker sarebbe un ammiratore di Batman:

Penso che Arthur sarebbe in soggezione rispetto al maschio alfa che è Batman. Davvero. Penso che Arthur lo guarderebbe e lo apprezzerebbe. Penso che ne sarebbe in soggezione. Penso che Arthur abbia sempre avuto un fascino per gli uomini a proprio agio, perché lui non è un uomo a proprio agio. Il Murray Franklin [di Robert De Niro] nel primo film era un uomo a proprio agio. Probabilmente vedeva i ragazzi con cui lavorava come uomini a proprio agio, e questa era l’unica cosa che Arthur non avrebbe mai potuto essere: un uomo a proprio agio.

Phillips non ha in programma di fare un terzo film di Joker, ma in precedenza aveva pensato a quale sarebbe stato il posto del Cavaliere Oscuro nella sua Gotham City che aveva creato per il suo Arthur Fleck:

Sarebbe interessante vedere qualcuno fare un film di Batman in questo filone che segue quel tizio 10 anni dopo o giù di lì. Se ha 12 o 11 anni nel film, 15 anni dopo potrebbe benissimo diventare Batman in quel mondo. Sì, penso che sarebbe davvero interessante.

Il nuovo poster ufficiale