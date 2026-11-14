Il Paradiso delle Signore: incidente per Margherita, Riccardo sarà messo a dura prova

Una settimana delicata attende Riccardo Guarnieri nelle nuove puntate del Paradiso delle Signore, tra un ritorno inatteso e una prova familiare difficile da affrontare.

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, su Rai 1, l’equilibrio del giovane sarà messo alla prova mentre tenta di fare i conti con il passato e con la propria fragilità. Adelaide rientrerà da Roma portando con sé una sorpresa capace di cambiare la situazione in casa Guarnieri. Intanto, tra una nuova iniziativa promozionale e tensioni sentimentali, anche al grande magazzino milanese non mancheranno i colpi di scena.

Adelaide rientra da Roma e cambia tutto per Riccardo

La settimana si aprirà con un momento tutt’altro che semplice per Riccardo. Il giovane Guarnieri capirà di non poter più girare intorno al problema: la sua dipendenza va affrontata davvero. Secondo le anticipazioni della soap, inizierà così a pensare seriamente a un percorso di cura. Intanto Umberto verrà a sapere qualcosa di importante su Nicoletta, un dettaglio destinato a pesare nel clima già teso di casa Guarnieri.

La svolta, però, arriverà da Adelaide. Dopo il viaggio a Roma, la contessa tornerà a Milano con una sorpresa decisiva: porterà con sé Margherita, la figlia di Riccardo. Un ritorno atteso, ma anche delicatissimo. Perché Riccardo, ancora fragile, dovrà dimostrare di voler stare meglio e, soprattutto, di poter tornare a essere un punto fermo per sua figlia.

Al Paradiso, intanto, Roberto Landi lancerà un’idea promozionale pensata anche come piccolo omaggio ai dipendenti: un calendario con lo staff del Paradiso. Un’iniziativa leggera, quasi festosa. Almeno in apparenza. Elisa, infatti, chiederà di non partecipare, lasciando intravedere un disagio che nei giorni successivi diventerà sempre più evidente.

Margherita torna, Riccardo vacilla: la prova più dura per un padre

Il riavvicinamento tra Riccardo e Margherita non sarà semplice. Dopo averla riabbracciata, Riccardo dovrà riconquistare la sua fiducia un passo alla volta. Senza scorciatoie. Le anticipazioni raccontano un padre emozionato, certo, ma ancora esposto alle sue debolezze. In assenza di Adelaide, sarà Odile a provare a sostenerlo, consapevole che anche un piccolo imprevisto potrebbe mandarlo in crisi.

La prova più difficile arriverà nella puntata di venerdì 20 novembre, quando Margherita resterà coinvolta in un piccolo incidente. Per ora non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica, ma l’episodio basterà a mettere Riccardo con le spalle al muro. Dovrà restare lucido, proteggere la figlia e non farsi travolgere dalla paura.

Il rapporto tra padre e figlia diventerà così uno dei punti più emotivi della settimana. Riccardo vorrà dimostrare di essere cambiato, ma la fiducia di Margherita non potrà tornare con una promessa detta in fretta. Serviranno gesti concreti. E servirà tempo.

Diana, Irene ed Elisa: al Paradiso crescono ambizioni e tensioni

Accanto alla vicenda dei Guarnieri, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore seguiranno anche le storie di Diana, Irene ed Elisa, tutte alle prese con scelte personali importanti. Diana sfoglierà un vecchio diario del padre e da quelle pagine troverà l’idea per rendere più personale la mostra dedicata a Iacopo Corsi. Deciderà così di modificare l’abito realizzato da lui, una scelta che la porterà a esporsi al Circolo, dove attirerà l’attenzione leggendo alcuni brani del diario paterno.

Per Irene, invece, l’incontro con il mondo universitario aprirà una possibilità inattesa. Dopo aver partecipato, quasi controvoglia, alla riunione del movimento studentesco, comincerà a pensare all’Università. Un’idea nuova, nata anche da un confronto con Diana, che finirà per incuriosirla più di quanto lei stessa avrebbe immaginato.

Sul fronte sentimentale, crescerà la complicità tra Elisa e Cesare. Il calendario del Paradiso li metterà prima in una situazione imbarazzante, poi in un momento più intimo, quando i due ripenseranno alle foto scattate insieme. Valter, però, non prenderà bene la scelta della madre e guarderà con evidente fastidio questa vicinanza. Intanto Simona sarà coinvolta nella mostra di Iacopo e dovrà fare i conti anche con il problema alla caviglia, mentre Mirella rischierà di perdere l’inaugurazione prima che venga trovata una soluzione. Le puntate andranno in onda, come sempre, alle 16.00 su Rai 1.