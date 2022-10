Il piacere è tutto mio: trailer italiano e anticipazioni del film con Emma Thompson al cinema dal 10 novembre

Dopo aver conquistato la critica internazionale alla Berlinale – Festival Internazionale del Film e al Sundance Film Festival, dal 10 novembre 2022 nei cinema italiani con BiM Distribuzione Il piacere è tutto mio (Good luck to you, Leo Grande), film di Sophie Hyde con protagonisti la due volte Premio Oscar Emma Thompson e Daryl McCormack.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nancy Stokes (Emma Thompson) è un’insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po’ di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un’agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande(Daryl McCormack). Giovane e affascinante, Leo Grandesembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell’ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d’età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa…

Il cast del film è completato da Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes, Charlotte Ware e Isabella Laughland.

Il piacere è tutto mio – trailer e video

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 15 ottobre 2022

Curiosità

Il piacere è tutto mio è diretto da Sophie Hyde (Animals) da una sceneggiatura di Katy Brand (Under One Roof, Glued).

Daryl McCormack e Emma Thompson non hanno avuto bisogno di un coordinatore dell’intimità per orchestrare le loro scene di sesso. “Pensavamo solo che se ci concentriamo davvero sul conoscerci e sul sentirci a nostro agio l’uno con l’altro, saremo stati in grado di fare tutto il lavoro da soli”, spiega McCormack, descrivendo quello che suona come un approccio metodologico intenso. “Andavamo sul set insieme, tornavamo a casa insieme. Mangiavamo insieme, studiavamo le battute per il giorno successivo, andavamo a dormire e poi ripetevamo. Quindi, per quattro settimane buone abbiamo semplicemente vissuto appiccicati e siamo diventati così vicini, che lo siamo tuttora.

Daryl McCormack è un attore irlandese noto per ruoli nelle serie tv Peaky Blinders e La Ruota del Tempo. Al cinema ha recitato con Olivia Cooke e Ben Hardy nella commedia Pixie (2020) di Barnaby Thompson.

Il film è stato girato in ordine cronologico, quindi gli attori principali sono progrediti con i loro personaggi.

La scena di nudo di Emma Thompson in questo film è stata “probabilmente la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare”, ha detto. “[Il regista] Sophie [Hyde], Daryl [McCormack] e io abbiamo provato completamente nudi e abbiamo parlato dei nostri corpi, parlato del nostro rapporto con i nostri corpi, li abbiamo disegnati, abbiamo parlato delle cose per cui troviamo difficoltà, dei fattori che ci piacciono loro, descrivevano i corpi l’uno dell’altro”, ha raccontato Thompson durante un panel al Sundance Film Festival, dove il film è stato presentato in anteprima.

Il piacere è tutto mio è stato girato in 19 giorni, con una media di 12 pagine al giorno.

Il vero cognome di Nancy Stokes (Emma Thompson) è “Robinson”. Questo è lo stesso nome del personaggio di Anne Bancroft in Il Laureato (1967). Entrambi i personaggi sono simili in quanto si impegnano in exploit sessuali con uomini più giovani.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stephen Rennicks (The Stag – Se sopravvivo mi sposo, L’accabadora, Room, La settima musa, L’ospite).

TRACK LISTINGS:

1. Bathroom 2:44

2. Hey Nancy 1:34

3. Lights 1:22

4. Leo Grande 2:51

5. Champagne 0:55

6. On Bed Alone (Stephen Rennicks & Hugh Drumm) 1:39

7. Sad Leo 1:01

8. Across the Desert 3:55

9. What About You? 1:53

10. Not Lying to You (Stephen Rennicks & Hugh Drumm) 2:45

11. She Did Everything Right (Stephen Rennicks & Hugh Drumm) 0:54

12. New Sex Idea 1:30

13. I Told My Brother (Stephen Rennicks & Hugh Drumm) 1:55

14. Final Fling 1:25

15. The End 1:49

La colonna sonora de “Il piacere è tutto mio” è disponibile su Amazon.

Foto e poster