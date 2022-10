Stasera in tv: “Il piccolo Yeti” su Italia 1

Cast e personaggi

Chloe Bennet: Yi

Albert Tsai: Peng

Tenzing Norgay Trainor: Jin

Eddie Izzard: Burnish

Sarah Paulson: dottoressa Zara

Tsai Chin: Nai Nai

Michelle Wong: madre di Yi

Rich Dietl: comandante Goon

Doppiatori italiani

Lavinia Paladino: Yi

Luca Tesei: Peng

Alex Polidori: Jin

Stefano Benassi: Burnish

Ilaria Stagni: dottoressa Zara

Graziella Polesinanti: Nai Nai

Federica De Bortoli: madre di Yi

Carlo Scipioni: comandante Goon

La trama

Dopo essersi imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a Shanghai, ed averlo soprannominato “Everest”, l’adolescente Yi (Chloe Bennet di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) e i suoi amici Jin (Tenzing Norgay Trainor) e Peng (Albert Tsai), si imbarcano in un’epica impresa nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Per aiutare Everest a tornare a casa però, il trio di amici dovrà rimanere un passo avanti a Burnish (Eddie Izzard), un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara (Sarah Paulson), una zoologa.

Curiosità

Diretto da Jill Culton (Boog & Elliot a caccia di amici) con Todd Wilderman, scritto da Culton e prodotto da Suzanne Buirgy (Kung Fu Panda 2, Home – A casa), “Il Piccolo Yeti” conta tra i produttori esecutivi Tim Johnson (La gang del bosco, Home – A casa, Z la formica) ed è co-diretto da Todd Wilderman (Trolls, I Croods).

Tenzing Norgay Trainor è il nipote di Tenzing Norgay, il primo sherpa a raggiungere la vetta dell’Everest con Sir Edmund Hillary.

Il film non è uscito nelle sale in Vietnam o Malesia dopo che i produttori hanno deciso di non tagliare una scena con una mappa che supportava le rivendicazioni territoriali cinesi sulle regioni contese del Mar Cinese Meridionale.

Le montagne Avatar e il Buddha gigante di Leshan sono luoghi reali. La città natale di Li assomiglia molto a Hong Kong, dove ogni sera alle 20:00 si tiene uno spettacolo laser.

Il film intitolato in originale “Abominable” era precedentemente noto come “Everest”.

Questo film è uscito quasi un anno dopo Smallfoot: Il mio amico delle nevi (2018). Entrambi riguardano la leggenda dello Yeti noto anche come “Abominevole uomo delle nevi”, ma le prospettive e il modo in cui gli yeti sono rappresentati sono diversi.

Questo è il quinto film della DreamWorks Animation ad avere una protagonista femminile, dopo Galline in fuga (2000), Mostri contro alieni (2009), I Croods (2013) e Trolls (2016).

Questa è la seconda coproduzione animata USA-Cina per un film originale e la prima per un lungometraggio cinematografico. la primo è stata per Alla ricerca di Babbo Natale (2004).

Questo è il primo ruolo di doppiatore di Sarah Paulson in un film d’animazione uscito nelle sale.

Terzo di tre film d’animazione su Yeti/Bigfoot/Sasquatch usciti nel 2018-2019, dopo Smallfoot della Warner Animation Group (2018) e Mister Link di Laika (2019).

Questo è il primo ruolo di doppiatore in inglese di Tsai Chin in un lungometraggio cinematografici dai tempi di Titan AE (2000).

Secondo quanto riferito da Dreamworks, Yi è di Shanghai e non di Hong Kong.

“Il piccolo Yeti” è l’ultimo lungometraggio d’animazione originale della DreamWorks Animation degli anni 2010 e per i successivi 3 anni. Seguiranno Trolls World Tour (2020), I Croods 2 – Una nuova era (2020), Spirit – Il ribelle (2021) e Baby Boss 2 (2021) che sono tutti sequel.

Le nuvole prendono la forma di pesci Koi per trasportare “in alto” i protagonisti. La Koi è una varietà ornamemtale di carpa giapponese. Sono allevate per scopi decorativi in stagni all’aperto e laghetti da giardino. I colori più comuni comprendono il bianco, il nero, il rosso, il giallo, il blu e il color crema.

“Il piccolo Yeti” è il sedicesimo film d’animazione della DreamWorks ad essere coprodotto con un altro studio, dopo Z la formica (1998), Galline in fuga (2000), Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Madagascar (2005), Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005), Giù per il tubo (2006), Shrek Terzo (2007), Bee Movie (2007), Madagascar 2 (2008), Megamind (2010), Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012) ), Mr. Peabody e Sherman (2014), I pinguini di Madagascar: Il film (2014) e Kung Fu Panda 3 (2016).

Mentre la telecamera ruota attorno a Yi che suona il violino per la prima volta, su uno dei cartelloni pubblicitari c’è la pubblicità di un Big Mac di McDonald’s (Cina).

I campi giallo brillante delle piante da fiore sono probabilmente della famiglia della colza. Il raccolto viene coltivato per l’olio che produce e che ha molti usi, anche come ingrediente da cucina.

Ultimo film d’animazione della DreamWorks degli anni 2010 ad essere prodotto con proporzioni 1,85:1.

Il secondo film della DreamWorks Animation ad avere un solo trailer promozionale prima dell’uscita nelle sale, dopo Capitan Mutanda (2017).

Nella scena in cui si accampano la prima notte, Peng dice “mia madre mi ha detto che le stelle sono i nostri antenati che ci guardano dall’alto”. Questo è un cenno ad una scena de Il re leone (1994) in cui Mufasa dice la stessa cosa a Simba. Per coincidenza il remake live-action Il re Leone (2019) è uscito lo stesso anno di questo film.

Il film ben accolto dalla critica e costato 77 milioni di dollari ha incassato oltre 188 milioni di dollari in tutto il mondo.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Rupert Gregson-Williams (Cambia la tua vita con un click , Il signore dello zoo, The Legend of Tarzan, Wonder woman, Aquaman). Gregson-Williams ha musicato anche i film d’animazione Bee Movie, Postino Pat – Il film, Boog & Elliot 4 – Il mistero della foresta e Back to the Outback – Ritorno alla natura.

(Cambia la tua vita con un click , Il signore dello zoo, The Legend of Tarzan, Wonder woman, Aquaman). Gregson-Williams ha musicato anche i film d’animazione Bee Movie, Postino Pat – Il film, Boog & Elliot 4 – Il mistero della foresta e Back to the Outback – Ritorno alla natura. La musica magica che Yi suona con il suo violino sul ponte di montagna suona come una raccolta di diversi temi del Concerto per violino in re minore di Jean Sibelius .

. La colonna sonora include i brani “Girl’s Gotta” di Danger Twins, “Dreams” di Phil Beaudreau, “Whoomp! (There It Is)” di Stephen Gibson & Cecil Glenn, “Beautiful Life” di Bebe Rexha e “Fix You” dei Coldplay, quest’ultima speciale versione del singolo realizzata per il film, con cori delle Sonia Jones Singers e archi & cori arrangiati da Rupert Gregson-Williams.

TRACK LISTINGS:

1. Beautiful Life (Bebe Rexha) 3:23

2. Fix You (Coldplay) 4:56

3. Dreams (Phil Beaudreau) 3:33

4. Girl’s Gotta (Danger Twins) 3:04

5. Everest Escapes 2:03

6. Yi Has a Dream 1:28

7. Play to the Rooftops 2:57

8. Soda Crate 1:47

9. Everest Hums a Blueberry or Two 2:00

10. Meet Peng and Jin 2:42

11. Bandages and Blankets 2:11

12. Yi and Everest Duet 2:05

13. Burnish 1:50

14. Leaving the City 1:33

15. Burnish Takes Charge 2:24

16. Dandelion Chase 1:36

17. Postcard Journey 1:59

18. The Leshan Buddha 3:46

19. He’s Just a Kid 1:24

20. Burnish Does Some Tracking 2:36

21. Starry Night Becomes a Wipe Out 3:22

22. I Really Liked Your Dad 2:13

23. Humming up a Storm 4:10

24. Everest 2:42

La colonna sonora de “Il piccolo Yeti” è disponibile su Amazon.