Stasera in tv: “Il primo Natale” su Canale 5

Cast e personaggi

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Massimo Popolizio: Erode

Roberta Mattei: Rebecca

Giacomo Mattia: Isacco

Giovanna Marchetti: Sara

Giovanni Calcagno: capo dei rivoltosi

Gianni Federico: Giuseppe

Grace Ambrose: Noa

La trama

A Palermo vive Salvo (Salvo Ficarra), un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive padre Valentino (Valentino Picone) un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie: per magia, o per chissà quale altra ragione, Salvo e Valentino si ritroveranno, infatti, in un enorme presepe vivente. E’ la Palestina dell’anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù…I due si troveranno ad affrontare, quindi, un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà soprattutto a conoscere sé stessi, i loro limiti ma anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode (Massimo Popolizio) incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re mettendo a rischio la loro stessa vita pur di salvare il piccolo Gesù.

Curiosità

“Il Primo Natale” è scritto da Ficarra e Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini e prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited.

“Il Primo Natale”, è il settimo film degli attori e registi palermitani.

Il film è stato girato sullo sfondo dei magnifici scenari naturali di Ouarzazate, in Marocco, e in alcune location italiane, Arpino (Frosinone) e Roma. Il direttore della fotografia è Daniele Cipri, ai costumi Cristina Francioni, la scenografia è affidata a Francesco Frigeri.

Note di regia

Questa volta è accaduto qualcosa di strano. Qualcosa che non c’era mai capitato né nella nostra vita professionale, né in quella privata. Ma vogliamo dirvi tutto con calma partendo dall’inizio. I più alti dirigenti di Medusa, con i loro completi di grisaglia, preceduti dal capo del cerimoniale in alta uniforme e annunciati da sedici trombe vennero a portarci la lieta novella: farete il film di Natale. Accogliemmo la notizia con il sorriso tra le labbra, che a loro sembrò una paresi: non vediamo l’ora di mettere mano al nostro primo Natale, replicammo loro lungi dal pensare che quello sarebbe poi diventato il titolo. Tornammo a casa e, comprate le migliori penne sul mercato e la carta più bianca e pregiata che esistesse, ci mettemmo al lavoro. Pensare di intrattenere al cinema intere famiglie satolle di panettoni e pandori, ci emozionava e ci riempiva di orgoglio e gratitudine verso Medusa che aveva scelto proprio noi. Tutti abbiamo negli occhi le grandi storie americane piene di babbi natali ed elfi e renne volanti parlanti. Cosi ci immergemmo nella visione nello studio di centinaia di storie di Natale. Una mattina, come per magia, la famosa magia di Natale, la storia si scrisse da sola: “durante le feste natalizie un ladro d’arta sacra ruba una preziosa reliquia dentro una chiesa di un piccolo paese di provincia”, queste le prime righe che vennero di getto.

Una grande felicità s’impossessò dei nostri cuori e continuammo a scrivere per giorni e settimane e mesi certi di avere imboccato la strada giusta. Cosi, completato il copione e indossato i nostri jeans di grisaglia, preceduti da un nostro amico cerimonioso e annunciati da uno squillo di telefonino, ci presentammo al cospetto di tutti i più alti dirigenti Medusa per porgere loro il nostro lavoro. Lo lessero avidamente e ci diedero il loro benestare: si può fare! Ebbri di felicità giungemmo cosi al primo giorno di riprese. Eravamo tutti pronti: noi, la troupe, babbo Natale e pure le renne fremevamo come le macchine alle griglie di partenza del gran premio, quando il macchinista disse la famosa frase: CIAK SI GIRA. E i primi giorni andarono via tranquilli. Poi accadde quello che accadde e che nessuno si aspettava. Mentre stavamo girando la scena in cui padre Valentino (Picone) insegue il ladro Salvo (Ficarra) venne giù un acquazzone incredibile condito da tuoni e fulmini, le strade divennero impraticabili e correndo correndo ci infilammo in un canneto, all’uscita del quale per magia, o per chissà quale altra ragione, ci ritrovammo nella Palestina dell’anno zero inseguiti da veri romani.

A nulla valsero le nostre lamentele e le nostre rimostranze: eravamo veramente nell’anno zero e non riuscivamo a tornare indietro. “stiamo girando il film di Natale per Medusa dobbiamo tornare nel 2019 ci aspetta babbo Natale” urlavamo, ma niente. Nessuno ci dava retta. Così camminando per un mondo assurdo e sconosciuto abbiamo incontrato centinaia di persone, abbiamo visto animali incredibili, corso pericoli che non riusciamo a raccontarvi. Abbiamo persino conosciuto Erode una persona veramente malvagia e addirittura Gesù. Si Gesù quello vero, con la Madonna e San Giuseppe. Proprio lui. Piccolino ancora certo, appena nato, ma era proprio lui, infatti già parlava. Abbiamo chiesto perfino un piccolo miracolo: “puoi fare niente per migliorare Picone?” ma lì anche Gesù ha alzato gli occhi al cielo. Poi in un momento di calma ci rivolgemmo a lui, a Gesù, spiegandogli che noi lì non c’entravamo nulla e che stavamo girando un film di Natale. Gesù ci guardò con i suoi occhi ancora piccoli e ci disse: no, voi state girando un film su babbo Natale! Ma Natale se permettete è la mia festa, è il mio compleanno solo che a furia di babbo Natale ve lo siete dimenticati. Sono io il festeggiato. Rimanemmo a bocca aperta. Aveva ragione. [Ficarra e Picone]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Carlo Crivelli (Il 7 e l’8, L’Ora Legale, Andiamo a quel paese, Io sono Tempesta, Bella Addormentata).

TRACK LISTINGS:

Titoli Tracce:

1. Ouverture

2. Il furto di Salvo

3. Casting presepe

4. Furto bambinello e inseguimento

5. L’angioletto e il canneto

6. Nell’anno zero

7. La partenza del carro

8. Tema notturno, la guerriera e la battaglia

9. Tema di Erode

10. Tema epico

11. L’arrivo a Betlemme e il mercato

12. Salvo e Calogero

13. Le nozze e il tradimento

14. La guerriera

15. Tema notturno

16. Tema di Erode 2

17. Alla ricerca di un bue

18. Tema epico 2

19. Nel palazzo di Erode

20. La tombola

21. Tema Erode e notturno

22. Nell’arena, la cometa e la tigre

23. Il laser e la conversione

24. Tema epico 3

25. Il primo Natale

26. Tema lirico

27. Andiamo a fare il miracolo

28. La battaglia e la guerriera

29. Tema epico, Salvo e Valentino

30. Il bacio

31. Tema di Erode 3

32. Tema Epico e di Erode

33. Il lancio delle frecce

34. La tempesta

35. Tema lirico

La colonna sonora di “Il primo Natale” è disponibile su Amazon.