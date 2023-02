Stasera in tv: “Il ragazzo che diventerà re” su Italia 1

Il ragazzo che diventerà re, su Italia 1 una nuova versione della leggenda di Re Artù e della spada Excalibur ambientata nell’odierna Londra e diretta da Joe Cornish, il talentuoso regista del cult Attack the Block nonché produttore della recente serie tv Lockwood & Co di Netflix.

Il ragazzo che diventerà re – Cast e doppiatori

Interpreti e personaggi

Louis Ashbourne Serkis: Alexander “Alex” Elliot

Dean Chaumoo: Bedders

Tom Taylor: Lance

Rhianna Dorris: Kaye

Patrick Stewart: Merlino

Angus Imrie: Merlino trasformato

Rebecca Ferguson: Morgana

Denise Gough: madre di Alex

Noma Dumezweni: Mrs. Lee

Nathan Stewart-Jarrett: Mr. Kepler

Mark Bonnar: Mr. Jeffrey

Alexandra Roach: Miss Foster

Genevieve O’Reilly: Sophie

Nick Mohammed: Mr. Hyde

Doppiatori italiani

Giulio Bartolomei: Alexander “Alex” Elliot

Diego Follega: Bedders

Riccardo Suarez: Lance

Lucrezia Marricchi: Kaye

Luca Biagini: Merlino

Manuel Meli: Merlino trasformato

Chiara Gioncardi: Morgana

Il ragazzo che diventerà re – Trailer e video

Alex (Louis Ashbourne Serkis) è uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur e da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, decisa a distruggere il mondo.

Curiosità sul film

A supportare il regista Joe Cornish dietro le quinte il direttore della fotografia Bill Pope (The Matrix, Scott Pilgrim vs. The World).

La frase “The Once And Future King” è tratta dal titolo della serie di quattro libri di racconti arturiani di T.H. White, il primo dei quali è stato utilizzato come base per La spada nella roccia della Disney (1963). White ha derivato il suo titolo dall’iscrizione che, secondo Le Morte d’Arthur di Thomas Malory, era stata scritta sulla tomba di Re Artù: “Qui giace Artù, re una volta e re in futuro (eterno).”. Fu White a descrivere per primo Merlino come se vivesse nel tempo a ritroso; un’idea rivisitata da Joe Cornish in questo film.

L’indirizzo sul volantino del ristorante dove Merlino insiste affinché Alex lo incontri è all’8 di Boorman Road. John Boorman ha scritto, prodotto e diretto Excalibur (1981).

Quando si presenta alla classe, il giovane Merlino dà il suo nome come “Mertin Ambrosius Caledonensis”. Il primo nome è, ovviamente, un’astuta interpretazione di “Merlino” che ha inventato sul momento, ma altri due nomi derivano da nomi usati per riferirsi al mago Merlino nella leggenda di Re Artù e nelle storie che hanno ispirato il personaggio. Merlinus Caledonensis è un altro nome per il personaggio popolare gallese Myrddin Wyllt (il nome significa “della città di Carmarthen”, un luogo nel Galles meridionale), mentre Merlin Ambrosius è il nome dato del personaggio di Merlino nella storia arturiana originale Historia Regum Britanniae di Geoffrey of Monmouth.

La guida del tour a Stonehenge è interpretato da Adam Buxton, partner comico dello sceneggiatore/regista Joe Cornish sin dagli anni ’90, quando hanno creato e condotto insieme The Adam and Joe Show (1996).

Patrick Stewart ha anche interpretato Leondegrance (il padre di Ginevra) in Excalibur (1981), una delle principali ispirazioni per questo film.

La strada in cui vive Alexander prende il nome da Sir Thomas Malory, autore de Le Morte d’Arthur (originariamente pubblicato nel 1485) che era una rielaborazione dei racconti di Re Artù e Ginevra, ed è considerata una delle versioni definitive del ciclo arturiano.

I nomi degli amici di Alex corrispondono ai Cavalieri della Tavola Rotonda: Lance è Sir Lancillotto, Kaye è Sir Kay e Bedders è Sir Bedivere.

Lo sceneggiatore e regista Joe Cornish afferma che le principali ispirazioni per il film sono Excalibur (1981) e E.T. – L’extraterrestre (1982).

Alla fine dell’introduzione, il libro “Knights of the Round Table” è scritto da M.A.B. Parker. Mab è una regina delle fate della leggenda inglese, che in alcune storie è un’antagonista di Merlino.

Il titolo del film rompe con il tema generale. È basato su “L’uomo che volle essere re” di Rudyard Kipling, una storia dell’India britannica senza collegamenti arturiani.

Nel film viene menzionato King Kong. Louis Ashbourne Serkis è il figlio di Andy Serkis, che ha interpretato King Kong nel remake di Peter Jackson (2005).

In parte girato all’ARK Putney Academy, che in precedenza era la Elliott School. Come Elliott School la location è stata utilizzata per filmare la scena della Natività in Love Actually – L’amore per davvero (2003).

Rebecca Ferguson che interpreta Morgana e Angus Imrie che interpreta il giovane Merlino erano entrambi nelle serie tv di Starz basate sui libri di Philippa Gregory. Rebecca Ferguson ha interpretato Elizabeth Woodville in The White Queen e Angus Imrie ha interpretato il nipote di Elizabeth Woodville, il principe Arthur (il fratello di Enrico VIII) in The Spanish Princess.

Durante la preparazione per la battaglia finale, si può sentire Alex dire “Vi nomino cavaliere Sir Hector”. L’elenco Winchester dei 24 cavalieri arturiani include un seggio per Sir Ector de Maris, scritto anche Hector.

Il film nonostante recensioni positive e un 90% “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes, è stato un flop al box office incassando 32 milioni di dollari da un budget di 59 milioni.

Joe Cornish – Note biografiche

Joe Cornish ha debuttato alla regia con l’acclamato “Attack the Block” nel 2011. Sotto la guida dell’acclamato regista Edgar Wright, i due poi hanno iniziato a creare Ant-Man per la Marvel, collaborando alla sceneggiatura. Quel progetto purtroppo non andò a buon fine con Wright che abbandonò quando non venne designato a regista, e la sceneggiatura di Cornish finì in altre mani. Ci sono voluti sette anni per riavere Cornish dietro la macchina da presa per questo suo secondo lungometraggio. Nel frattempo è apparso non accreditato in un cameo come soldato della Resistenza in “Star Wars: Gli Ultimi Jedi” e ha caldeggiato l’idea di dirigere Star Trek 3 o Masters of the Universe, entrambi progetti che alla fine ha abbandonato. Cornish attualmente sta pensando ad un Attack the Block 2 e ha sviluppato la recente serie tv Lockwood & Co tratta dalla serie di romanzi omonimi scritta da Jonathan Stroud.

Le musiche originali del film sono del collettivo musicale Electric Wave Bureau (Broken – Una vita spezzata) composto da Damon Albarn (L’insaziabile), Nelson De Freitas, Michael Smith (The Exchange) e Suzi Winstanley (Swim the Channel).

La colonna sonora include il brano "The Land of Make Believe" di Bucks Fizz, gruppo musicale pop britannico famoso all'inizio degli anni ottanta. Uno dei loro brani, "When We Were Young", verrà riproposto da Scialpi nella cover "Pioggia" (lato B del grande successo "Cigarettes and Coffee").

1. Arthur’s Theme (Album Mix) (3:12)

2. Prologue (2:14)

3. Failure (2:01)

4. It’s a Tough World (1:57)

5. Morgana (1:55)

6. Building Site (1:36)

7. It Has Been Drawn (1:08)

8. Bedders Is Knighted (0:54)

9. Enter Merlin (0:52)

10. Take Me East at Once (0:56)

11. Merlin Appears (0:55)

12. Cease Your Slumber (2:33)

13. Your Quest Is Decided (1:12)

14. The Inscription (2:11)

15. This Is Destiny (1:29)

16. Morgana Observes (1:28)

17. The Quest Begins (0:28)

18. Transport Hub (0:57)

19. 20 Mile Walk (0:52)

20. I’m the King Around Here (1:36)

21. The Sword (2:03)

22. You Knew All Along (1:42)

23. Mere Rumours (1:51)

24. Arcadia (1:48)

25. Journey to the Underworld (2:03)

26. Goodnight Your Highness (1:01)

27. I’m so Sorry (2:03)

28. Who Will Join Us (3:21)

29. It Won’t Be Easy (1:43)

30. Mortes Milles Attack (2:51)

31. Heroes All! (1:07)

32. Arthur’s Theme (3:32)

33. Epilogue (3:25)

La colonna sonora di “Il ragazzo che diventerà re” è disponibile su Amazon.