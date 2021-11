Stasera in tv: “Il richiamo della Foresta” con Harrison Ford su Canale 5

Cast e personaggi

Harrison Ford: John Thornton

Karen Gillan: Mercedes

Dan Stevens: Hal

Cara Gee: Françoise

Omar Sy: Perrault

Adam Fergus: James

Jamie Bock: Abigail

Bradley Whitford: giudice Miller

Jean Louisa Kelly: Katie Miller

Wes Brown: Mountie

Colin Woodell: Charles

Scott MacDonald: Dawson

Michael Horse: Edenshaw

Brad Greenquist: commerciante di cani

Terry Notary: operaio ferroviario

Doppiatori originali

Terry Notary: Buck

Doppiatori italiani

Michele Gammino: John Thornton

Francesca Manicone: Mercedes

Andrea Mete: Hal

Selvaggia Quattrini: Françoise

Simone Mori: Perrault

Francesco Sechi: James

Mattea Serpelloni: Abigail

Marco Mete: giudice Miller

Barbara Sacchelli: Katie Miller

Andrea Moretti: Mountie

Gianluca Cortesi: Charles

Eugenio Marinelli: Edenshaw

Daniele Valenti: commerciante di cani

Luca Pernisco: operaio ferroviario

Trama e recensione

Adattato dall’amato classico letterario, “Il richiamo della foresta” di 20th Century Fox porta vividamente sullo schermo la storia di Buck, un cane dal cuore grande la cui beata vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente sradicato dalla sua casa in California e trapiantato nelle terre esotiche dello Yukon in Alaska durante la corsa all’oro del 1890. Come nuovo novellino di una squadra di cani da slitta per la consegna della posta – e in seguito il suo leader – Buck vive l’avventura di una vita, alla fine trova il suo vero posto nel mondo e diventa il suo padrone.

Curiosità

Il film è basato sul romanzo “Il richiamo della foresta” dell’autore americano Jack London, pubblicato per la prima volta nel 1903.

“Il richiamo della foresta” segna il debutto live-action del regista Chris Sanders (Lilo & Stitch, Dragon Trainer, I Croods).

A ogni cane da slitta della squadra di Buck (a parte Spitz) è stata data la personalità di uno dei nani del classico Disney Biancaneve e i sette nani (1937): Dolly è timido, Pike è scontroso, Joe è felice, Billy è assonnato, Dave è cucciolo, Dub è Eolo e Sol-Leks è Dotto.

A differenza del romanzo originale, John Thornton ha un retroscena. Volevano che l’esperienza di Thornton fosse simile a quella di Buck per questo adattamento cinematografico per mostrare sia l’uomo che il cane che trovano la loro forza dopo aver superato la tragedia.

Buck è metà San Bernardo (che gli dà la taglia) e metà pastore scozzese (un cane da pastore di taglia media che si pensa sia l’antenato del Rough and Smooth Collie). È descritto nel romanzo originale come un grande lupo, piuttosto che il suo aspetto meticcio nel film. Inoltre, nessuno della squadra di slitte ha l’aspetto del libro. Nel libro, sono tutti Husky – nel film, solo Spitz è un Husky, ed è del colore sbagliato (bianco e nero, al contrario di tutto bianco come nel libro).

I produttori del film hanno scelto di utilizzare un cane in CGI per dargli una gamma più completa di emozioni ed espressioni, nonché per evitare di mettere a rischio cani veri dall’essere feriti o spaventati in questa storia di superamento delle difficoltà in un ambiente ostile. Il regista Chris Sanders è stato contattato per questo progetto in parte a causa della sua vasta carriera nell’animazione sia alla Disney che alla DreamWorks.

In onore dell’amore per la natura dell’autore Jack London, la realizzazione di questo film è stata ecologica. Non c’erano bottiglie di plastica monouso, solo piatti e posate biodegradabili. Inoltre, il cibo avanzato è stato donato, la troupe ha impiegato generatori a energia solare e si è affidata alla carta riciclata.

Il modello completamente CGI di Buck è una scansione digitale di Buckley, un vero cane che la moglie del regista Chris Sanders, Jessica Steele-Sanders, ha adottato come animale domestico di famiglia da un rifugio per animali di Emporia, Kansas durante la produzione. Si pensa che Buckley sia un incrocio tra un San Bernardo e un pastore scozzese (un cane da pastore di media taglia, simile a un rough collie o al border collie e da cui discende il pastore australiano). All’epoca, il design in CG di Buck nel film era basato più su un bovaro del bernese su richiesta di uno dei produttori, ma quando i produttori hanno visto Buckley e hanno appreso che era lo stesso tipo di razza mista del cane nel libro (e del cane reale su cui si basava Buck), è stato deciso che Buck nel film sarebbe stata una scansione digitale di Buckley. Questa è la prima volta negli adattamenti cinematografici de “Il richiamo della foresta” che Buck è stato ritratto come un cane di razza mista piuttosto che un purosangue (è stato anche ritratto come un San Bernardo purosangue, un pastore tedesco e un Leonberger).

Walt Disney Pictures ha acquistato le risorse di intrattenimento cinematografico e televisivo di Fox nel 2019. Questo è il primo film con il nuovo logo rinominato di 20th Century Studios, senza il nome Fox. Il nome Fox verrà eliminato da qualsiasi pellicola proveniente da società precedentemente di proprietà di Fox. Per coincidenza, la versione del film del 1935 è stata l’ultima uscita sotto il nome della 20th Century Pictures prima della fusione e della formazione della 20th Century Fox.

Quando Buck raggiunge Skagway per la prima volta, si può vedere brevemente il personaggio vagabondo di Charles Chaplin (interpretato dall’attore Colin Woodell, che nel film interpreta anche il marito di Mercedes, Charles) che cammina e saluta vero la macchina da presa. Si tratta di un “easter egg” che fa riferimento al film La febbre dell’oro (1925), ambientato contemporaneamente nella stessa zona.

A Mountie, interpretato da Wes Brown, è stato chiesto di afferrare la sacca di posta lanciatagli con una mano senza guardarla. Lo ha fatto con successo in una sola ripresa. Durante il processo di montaggio, il presidente di produzione dello studio lo ha ritenuto “troppo cartoonesco”, quindi il braccio di Mountie è stato sostituito con un braccio digitale e la busta della posta ora atterra invece in un banco di neve.

Il costume scozzese rosso e nero di Dan Stevens è stato creato da un pezzo di tessuto risalente alla corsa all’oro dello Yukon, oltre 100 anni fa.

Dopo che John Thornton salva Buck, sono visibili alcuni schizzi di un cane appuntati sul muro di fondo della residenza di Thornton fuori Dawson (presumibilmente disegnati mentre Buck si stava riprendendo). Se si guarda vicino, questi schizzi assomigliano più a un bovaro del bernese che alla razza mista di Buck (San Bernardo /Cane da pastore scozzese) dal libro, perché il design di Buck a quel punto della produzione era (su richiesta di un produttore) basato su un bovaro del bernese e doveva ancora cambiare con il modello finale visto nel film.

Uno dei negozi di Dawson si chiama “The Lucky Goat” e l’insegna raffigura una capra che mastica un candelotto di dinamite in un cenno alla versione di Disneyland del Big Thunder Mountain Railroad (che presenta una capra animatronica che mastica dinamite). Il regista Chris Sanders è un veterano ventennale dei Walt Disney Studios.

Il numero A113 (famoso come una stanza al CalArts dove i giovani studenti di animazione dei personaggi hanno affinato il loro mestiere prima di intraprendere una carriera alla Disney o alla Pixar) è brevemente visibile su una bacheca. Il regista Chris Sanders si è laureato alla CalArts. L’easter egg A113 può essere trovato nascosto nei film Disney e Pixar, così come in altri film.

Il ruolo di John Thornton, qui interpretato da Harrison Ford, è stato precedentemente interpretato da Rutger Hauer nell’adattamento televisivo della storia del 1997. Entrambi gli attori sono apparsi notoriamente uno di fronte all’altro come nemici in Blade Runner (1982).

Nel libro, Buck viene acquistato da due uomini, Perrault e Francois. In questa versione, Francois diventa Francoise, una donna.

La coperta usata da Buck e John (verde, rossa, gialla, nera) è della Compagnia della Baia di Hudson. Questo negozio è il negozio più antico del Nord America ed è ancora in attività oggi. La coperta era così circa 100 anni fa e lo è ancora oggi.

Una versione digitale di Brody, il primo cane del regista Chris Sanders e Jessica Steele-Sanders, ha un breve cameo quando incontra Buck nel recinto per cani di Skagway prima dell’acquisto di Buck da parte di Perrault. Brody era il “fratello adottivo” nella vita reale di Buckley, il cane che ha servito da modello in CGI per Buck.

L’attrice canadese Cara Gee (Françoise) è Ojibwe e interpreta una donna Tlingit per questo adattamento. Gee ha parlato con un consulente culturale Tlingit (pronunciato “klinkit”) la cui nonna era, come il personaggio di Françoise, una conduttrice di slitte trainate da cani.

Harrison Ford ha confermato che il cane nel film era totalmente in CGI. Tutta illusione, mai reale.

Harrison Ford e Bradley Whitford erano già apparsi in Presunto innocente (1990).

Molte delle vocalizzazioni di Buck sono state fornite da Buckley, il vero cane utilizzato come modello per la versione CG di Buck nonché animale domestico di famiglia del regista Chris Sanders e sua moglie Jessica Steele-Sanders.

Altri adattamenti per il grande schermo del classico di Jack London includono l’omonimo film del 1972 con Charlton Heston girato in Finalndia, Il richiamo del lupo del 1975 con Jack Palance e Joan Collins, l’italiano Buck ai confini del cielo del 1991 con John Savage e più recentemente il lungometraggio d’animazione Il richiamo della foresta 3D del 2009 diretto da Richard Gabai. Da segnalare anche il film tv The Call of the Wild: Dog of the Yukon del 1996 con protagonista Rutger Hauer e narrato da Richard Dreyfuss.

“Il richiamo della foresta” costato 135 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 111.

La colonna sonora

Le musiche originali de “Il richiamo della foresta” sono del compositore John Powell (Happy Feet, Kung Fu Panda, Dragon Trainer, Rio 2, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, Solo: A Star Wars Story).

TRACK LISTINGS:

1. Wake The Girls 2:37

2. Train North 4:02

3. Skagway, Alaska 2:31

4. Snowy Climb 1:25

5. First Sledding Attempt 2:27

6. The Ghost Wolf Of Dreams 1:06

7. Joining The Team 2:59

8. Ice Rescue 2:26

9. Sometimes Nature’s Cruel And Gods Fight 4:57

10. Buck Takes The Lead 4:54

11. We Carry Love 3:02

12. Couldn’t Find The Words 2:22

13. Overpacked Sled 2:31

14. Newfangled Telegram 2:23

15. In My Bed? 2:54

16. Buck & Thornton’s Big Adventure 4:36

17. Finding Bears And Love In The Woods 2:57

18. They’re All Gone 2:51

19. Rewilding 3:48

20. Animal Nature 2:34

21. Come Say Goodbye 2:09

22. What An Adventure 3:01

23. The Call Of The Wild 2:51