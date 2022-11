Stasera in tv: “Il ritorno dell’eroe” con Jean Dujardin su Rai 2

Il ritorno dell’eroe, su Rai 2 la commedia francese a sfondo storico diretta da Laurent Tirard (Il piccolo Nicolas e i suoi genitori) e interpretato da Jean Dujardin, Mélanie Laurent e Noémie Merlant.

Il ritorno dell’eroe – Cast e personaggi

Jean Dujardin: cap. Charles-Grégoire Neuville

Mélanie Laurent: Elisabeth Beaugrand

Noémie Merlant: Pauline

Christophe Montenez: Nicolas

Evelyne Buyle: Madame Beaugrand

Christian Bujeau: Monsieur Beaugrand

Féodor Atkine: gen. Mortier-Duplessis

Fabienne Galula: Eugénie

Laurent Bateau: Monsieur Dunoyer

Aurélie Boquien: Madame Dunoyer

Jean-Michel Lahmi: Monsieur Loiseau

Sophie Nicolas: Madame Loiseau

Mathilde Roehrich: domestica

Doppiatori italiani

Francesco Prando: cap. Charles-Grégoire Neuville

Barbara De Bortoli: Elizabeth Beaugrand

Veronica Puccio: Pauline

Raffaele Carpentieri: Nicolas

Lorenza Biella: Madame Beaugrand

Ambrogio Colombo: Monsieur Beaugrand

Michele Gammino: gen. Mortier-Duplessis

Roberta Gasparetti: Eugénie

Alberto Bognanni: Monsieur Dunoyer

Beatrice Margiotti: Madame Dunoyer

Raffaele Palmieri: Monsieur Loiseau

Alessandra Sani: Madame Loiseau

Sara Imbriani: domestica

Il ritorno dell’eroe – Trama e trailer

Borgogna, 1809. Il capitano Charles-Grégoire Neuville (Jean Dujardin), impenitente codardo, chiede la mano di Pauline Beaugrand (Noémie Merlant), una giovane aristocratica che non vede l’ora di diventare la sua sposa. Ma la guerra incombe e il capitano deve partire per il campo di battaglia. Neuville promette a Pauline di scriverle ogni giorno senza farlo mai. Davanti alla disperazione della sorella minore, Elisabeth (Mélanie Laurent) si improvvisa Cyrano e avvia una fitta corrispondenza, inventando le parole del soldato. Convinta in cuor suo che il capitano non tornerà mai più, Elisabeth redige lettere piene di ardore e avventure che ridestano Pauline e ‘uccidono’ (creativamente) l’amato. Ma Neuville ritorna, tre anni dopo, senza gloria e senza scrupoli. Deciso a rientrare nelle grazie di Pauline, dovrà vedersela con Elisabeth che lo sfida a duello.

Curiosità sul film

Il regista Laurent Tirard ha diretto anche Le avventure galanti del giovane Molière (2006), Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (2009), Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà (2012) e Le vacanze del piccolo Nicolas (2014) e Un’amore all’altezza (206).

Laurent Tirard dirige “Il ritorno dell’eroe” da una sua sceneggiatura scritta con Grégoire Vigneron (Sarà perché ti amo) assiduo collaboratore di Tirard, il duo ha scritto insieme anche Le avventure galanti del giovane Molière, Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, Le vacanze del piccolo Nicolas e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà.

“Il ritorno dell’eroe” segna la seconda collaborazione tra il regista Laurent Tirard e l’attore Jean Dujardin dopo la commedia “Un amore all’altezza”.

L’attore Jean Dujardin sul regista Laurent Tirard: “Fa un cinema elegante, e ti impedisce di esagerare. La sua è una regia molto pulita e ben costruita: è un piacere lavorare con lui. Tirard non parla molto, ma quando ti dà un’indicazione o ti fa un’osservazione coglie sempre nel segno. Mi piace questo, di lui: invece di fare l’amicone che ti dà una pacca sulla spalla, ti trascina nel suo universo. Amo i suoi silenzi e la sua riservatezza. Non ha un ego ipertrofico, ma sa quello che vuole. Vuole viaggiare, divertirsi e sperimentare cose nuove. Ed è così che anch’io concepisco il mio lavoro.”

Il film è prodotto da Marc Dujardin, Nadia Khamlichi, Olivia Lagache e Adrian Politowski.

Il ritorno dell’eroe – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Mathieu Lamboley (Minuscule 2, Il discorso perfetto, La signora delle rose, Red Snake, serie tv Lupin).

TRACK LISTINGS:

1. Le retour du héros (Thème) 2:13

2. Épopée 2:41

3. La chanson du badaud 1:44

4. Préparation à l’exploit 2:03

5. L’exploit 3:16

6. La gavotte de l’escroc 1:14

7. L’imposteur philanthrope 0:54

8. Chassé-croisé 1:08

9. Amour balbutiant 1:11

10. Dernière lettre 1:48

11. Les orages de la passion 0:57

12. Aventures épistolaires 1 2:25

13. Aventures épistolaires 2 1:11

14. Pause 0:36

15. Veillée du poltron 0:46

16. Poltron-minet 0:58

17. L’air du général 0:59

18. Le duel 2:20

19. La promesse de l’escroc 1:23

20. Les aveux 2:12

21. Danse 2:24

22. La promesse de l’époux 1:21

23. La bourrée du mariage 1:09

La colonna sonora di “Il ritorno dell’eroe” è disponibile su Amazon.