Stasera in tv: “Il ritorno di Mary Poppins” su Rai 1

Emily Blunt: Mary Poppins

Lin-Manuel Miranda: Jack

Ben Whishaw: Michael Banks

Emily Mortimer: Jane Banks

Pixie Davies: Annabel Banks

Joel Dawson: Georgie Banks

Nathanael Saleh: John Banks

Julie Walters: Ellen

Meryl Streep: Topsy

Colin Firth: Wilkins / Lupo

Kobna Holdbrook-Smith: Frye / Donnola

Jeremy Swift: Gooding / Tasso

David Warner: ammiraglio Boom

Jim Norton: sig. Binnacle

Dick Van Dyke: sig. Dawes Jr.

Angela Lansbury: signora dei palloncini

Noma Dumezweni: Penny Farthing

Tarik Frimpong: Angus

Karen Dotrice: passante

Doppiatori originali

Edward Hibbert: pappagallo / manico dell’ombrello

Chris O’Dowd: Shamus il cocchiere

Mark Addy: Clyde il cavallo

Doppiatori italiani

Domitilla D’Amico: Mary Poppins (dialoghi)

Serena Rossi: Mary Poppins (canto)

Giorgio Borghetti: Jack

Renato Novara: Michael Banks

Micaela Incitti: Jane Banks (dialoghi)

Gabriella Scalise: Jane Banks (canto)

Carolina Gusev: Annabel Banks (dialoghi)

Elisa Rinaldi: Annabel Banks (canto)

Alberto Vannini: Georgie Banks (dialoghi)

Andrea Rinaldi: Georgie Banks (canto)

Emanuele Suarez: John Banks (dialoghi)

Simone Iuè: John Banks (canto)

Melina Martello: Ellen (dialoghi)

Giò Giò Rapattoni: Ellen (canto)

Marina Tagliaferri: Topsy

Stefano Benassi: Wilkins / Lupo

Stefano Brusa: Frye / Donnola

Carlo Cosolo: Gooding / Tasso

Ugo Maria Morosi: ammiraglio Boom

Pietro Biondi: sig. Binnacle

Carlo Reali: sig. Dawes Jr.

Oliviero Dinelli: pappagallo / manico dell’ombrello

Matt Patresi: Shamus il cocchiere

Leslie La Penna: Clyde il cavallo

Doriana Chierici: signora dei palloncini

Laura Romano: Penny Farthing

Alberto Franco: Angus (dialoghi)

Alex Polidori: Angus (canto)

Londra anni 30, all’epoca della Grande Depressione nella casa della famiglia Banks ora vive Michael ormai adulto e vedovo da un anno. Michael è un indaffarato impiegato di banca che non trova il tempo di badare ai suoi tre vivaci figli: John, Annabel e Georgie. Con un debito che incombe come una spada di Damocle sulla casa della famiglia, sembra proprio il momento giusto affinché Mary Poppins faccia il suo ritorno e si cali dal cielo aggrappata al suo ombrello, utilizzando le sue abilità magiche uniche per aiutare la famiglia Banks a riscoprire la gioia e la meraviglia che mancano nelle loro vite.

Dopo una lunghissima gestazione il classico Mary Poppins ha avuto il suo sequel e bisogna ammettere che a partire dal casting assolutamente perfetto della bellissima e talentuosa Emily Blunt come nuova tata magica, casting tra l’altro approvato dalla Mary Poppins originale Julie Andrews, l’operazione sequel si dimostra ancora una volta scelta vincente rispetto a reboot e remake che sembrano ormai aver fatto il loro tempo, almeno per quel che concerne i classici di sempre. Diretto da Rob Marshall che di musical ne sa qualcosina, suoi gli adattamenti per il grande schermo di Chicago, Nine e Into the Woods, Il ritorno di Mary Poppins funziona poiché in grado di mantenere intonsa la magia dell’originale, evitando di snaturare il materiale originale con i tipici elementi da reboot e sfruttando l’elemento nostalgia tipico dei remake. L’intera confezione è ineccepibile e la messa in scena coinvolgente con musica, canzoni, coreografie, scenografie e costumi tutto di altissimo profilo, un parterre tecnico che avrebbe meritato qualche statuetta, ma purtroppo le quattro candidature conquistate dal film (scenografia, costumi, colonna sonora e canzone originale) si sono scontrate e hanno perso contro l’acclamato blockbuster Marvel Black Panther e la bellissima hit “Shallow” di Lady Gaga dal remake A Star Is Born.

Emily Blunt ha parlato con Entertainment Weekly della parte “ballata” che ha dovuto interpretare nei panni del leggendario personaggio della tata.

Ho l’incapacità di girare quando sto ballando, è diventata una gag con Rob e John. Erano tipo: “Non farla girare!”. Davvero, non so perché non ci riesco. Posso prendere altri passaggi bene e penso che saranno quelli che sono effettivamente finiti nel film…Rob ha dovuto usare tre diversi tagli per averne uno. Non tre piroette, ma tre quarti di una piroetta è l’unica cosa che potrei a malapena finire [Ride]. Quindi non so se ho mai affinato questa abilità, ma sicuramente con quei tre tagli lì, sembra che in realtà l’abbia fatto.

Blunt ha continuato parlando della scoperta della magia dietro al personaggio.

Il suo fascino è una specie di summa di ciò che amo, e questa strana dualità che ha una facciata piuttosto severa, eppure la fodera del suo cappotto è completamente folle ed eccentrica ed è proprio quello che realmente è. Lei si lancia in queste avventure, ne ha bisogno e si diverte tanto quanto i bambini. Ama lanciarsi in queste avventure. Ama sistemare le cose sai? Malgrado ciò, fa finta che non stia accadendo nulla e che tutto ruoti attorno a te. Quindi data la sua natura mistica e perché non sai veramente cosa sia, lei risulta molto aperta all’interpretazione di ciò che sente, di cosa è o di chi rappresenta per te. Non mi dispiaceva l’incognita che rappresentava. Penso a me e immagino la mia versione di ciò che penso che lei sia, dove sta andando o di chi si occuperà in futuro.

“Il Ritorno di Mary Poppins” è un sequel ambientato dopo gli eventi del classico Disney del 1964, ma non aspettatevi che questo sia solo un rifacimento per il pubblico moderno, dato che il regista Rob Marshall ha creato qualcosa di completamente diverso. A conferma di ciò il brano “Supercalifragilistichespiralidoso” non sarà presente nel film. L’originale Mary Poppins includeva diversi numeri musicali classici, ma forse nessuno più iconico dell’insensato, ma orecchiabile e delizioso “Supercalifragilistichespiralidoso”. Senza dubbio è sorprendente che il team creativo non abbia deciso di aggiornare la melodia per il sequel, ma come spiega lo sceneggiatore David Magee (Neverland – Un sogno per la vita), si trattava di creare una nuova storia.

La verità è che sin dall’inizio sapevamo quanto fosse amato il primo film e volevamo rendergli omaggio e fare riferimento ad esso, ma volevamo assicurarci che quando hai iniziato a guardare il nostro film, stavi guardando un film con una nuova storia, una nuova puntata. La speranza è che una volta che ti abbiamo immesso pienamente nel nostro mondo, potremmo usare piccoli riferimenti o giri di parole nella musica per ricordarti una connessione, ma non sempre fare affidamento sull’originale per dire: “Hai visto?”. Abbiamo pensato che fosse più rispettoso guadagnare il tuo interesse per questo film, e quindi renderlo un’esperienza più piena collegandolo al vecchio film.