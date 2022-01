Il sesso degli angeli: trama, foto e tutte le anticipazioni sul film di Leonardo Pieraccioni

Il 21 aprile 2022 debutta nei cinema d’Italia con 01 Distribution Il sesso degli angeli, la nuova commedia scritta e diretta da Leonardo Pieraccioni. L’attore e comico toscano veste i panni di un prete a corto di fedeli che riceve una inattesa e imbarazzante eredità da uno zio residente in svizzera.

La trama ufficiale: Don Simone (Leonardo Pieraccioni) è un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo “stare insieme” dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato… un bordello!