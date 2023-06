Il Signore degli Anelli: nuovi set di carte “Magic: The Gathering – Racconti della Terra di Mezzo”

E’ di qualche mese fa la notizia che New Line Cinema e Warner Bros Pictures stanno collaborando con la Middle-Earth Enterprises di Embracer Group AB con un nuovo accordo pluriennale per sviluppare una serie di nuovi film ispirati a Il Signore degli Anelli.

Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha condiviso questa notizia aggiungendo che i nuovi progetti si concentreranno sulla storia della Terra di Mezzo. Sono passati 20 anni da quando New Line ha pubblicato l’epica trilogia de “Il Signore degli Anelli” di Peter Jackson, che ha vinto 17 Oscar. Jackson in seguito ha diretto la trilogia de Lo Hobbit, e i sei film in totale hanno incassato quasi 6 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

Su questo progetto vi riproponiamo la dichiarazione du Lee Guinchard, CEO del gruppo operativo Freemode di Embracer Group:

Dopo la nostra recente acquisizione di Middle-earth Enterprises, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio di collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, portando il mondo incomparabile di J.R.R. Tolkien torna sul grande schermo in modi nuovi ed entusiasmanti. Comprendiamo quanto siano apprezzati questi lavori e, lavorando insieme ai nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, abbiamo in programma di onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione.

I co-presidenti e amministratori delegati del Warner Bros Pictures Group, Michael De Luca e Pam Abdy, hanno aggiunto:

Vent’anni fa, New Line ha compiuto un atto di fede senza precedenti per realizzare le incredibili storie, i personaggi e il mondo de Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stata una serie storica di film che sono stati abbracciati da generazioni di fan. Ma nonostante tutta la portata e i dettagli amorevolmente racchiusi nelle due trilogie, l’universo vasto, complesso e abbagliante immaginato da J.R.R. Tolkien rimane in gran parte inesplorato nel film. L’opportunità di invitare i fan più a fondo nel mondo cinematografico della Terra di Mezzo è un onore e siamo entusiasti di collaborare con Middle-earth Enterprises e Embracer in questa avventura.

New Line e Warner Bros Animation stanno attualmente lavorando al film anime Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, la cui storia è ambientata 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. Il film, che racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan, uscirà nelle sale il 12 aprile 2024.

Oggi però vogliamo darvi una ulteriore notizia che coinvolge il franchise de “Il signore degli anelli”, l’iconica Terra di Mezzo e il popolare gioco di carte “Magic: The Gathering”. “Wizards of the Coast”, una divisione di Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), ha pubblicato l’attesissimo set di Magic: The Gathering, Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™. Questo set di carte “Mondi Altrove” combina il gameplay profondo e strategico di Magic che i giocatori adorano con i personaggi e le ambientazioni della classica trilogia di J.R.R. Tolkien, per un’esperienza unica nella Terra di Mezzo.

Con “Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo”, i giocatori si uniranno alla Compagnia e rivivranno o creeranno il loro viaggio attraverso la Terra di Mezzo. Ogni partita è una nuova avventura e i giocatori decideranno se sopportare il fardello dell’Anello per salvare la Terra di Mezzo o reclamarne il potere e gettare il reame nell’ombra.

“Proprio come Il Signore degli Anelli, Magic: The Gathering riguarda l’amicizia”, ha affermato Bill Rose, global play lead per Magic: The Gathering. “Non vediamo l’ora che i fan di Magic e i nuovi giocatori si uniscano nel viaggio di andata e ritorno attraverso il gameplay tematico che gli appassionati di Magic di tutto il mondo hanno imparato ad amare e apprezzare”.

Le scene iconiche della Terza Era della Terra di Mezzo prendono vita attraverso straordinarie opere d’arte originali. Ogni carta è un mini-capolavoro, che fornisce una nuova interpretazione degli amati personaggi, delle terre e delle reliquie che Tolkien ha creato nella sua classica trilogia. Alcune avventure non possono essere contenute in un libro o in un viaggio.

I momenti cruciali de Il Signore degli Anelli sono così potenti che ci sono volute più carte per rappresentarli nella loro interezza. I collezionisti possono assemblare combinazioni speciali di carte di Magic per ricreare scene culminanti in scene più grandi, come la Battaglia dei Campi del Pelennor a Minas Tirith o la festa di compleanno di Bilbo.

Con un gameplay tematico, come se qualsiasi creatura diventasse un Portatore dell’Anello, questo racconto nostalgico è stato perfettamente integrato in Magic: The Gathering. La storia potrebbe svolgersi in modo molto diverso e gli effetti dell’Anello sul tuo Portatore dell’Anello permarranno anche se qualcun altro lo rivendica.

Un solo Unico Anello

Quella del solo Unico anello è una promozione straordinariamente rara, realizzata solo per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™. La carta è meccanicamente identica alle altre versioni della carta con testo in inglese o localizzato, ma questa copia di questa carta foil premium con lamina d’oro in rilievo è stata inserita in una Collector Booster in lingua inglese e stampata con numerazione 1 di 1 e con iscrizione in caratteri elfici. Il prezioso Unico Anello potrebbe cadere nelle mani di qualsiasi giocatore, presentando un’opportunità unica per collezionisti e fan del franchise.

Sol Ring

Ulteriori opportunità collezionabili continuano con le nuove carte artistiche Sol Ring, rappresentanti gli Anelli del Potere degli Elfi, dei Nani e degli Umani, ciascuno con caratteri elfici e una cornice unica sulla carta. Come punto fermo nel formato Commander, il Sol Ring è una delle carte più famose e utilizzate di Magic, rendendo queste versioni uniche altamente desiderabili sia per i collezionisti che per i giocatori.

Il Portatore dell’Anello

In quanto Portatore dell’Anello, l’Unico Anello cambia le abilità di una creatura che è stata tentata dal suo potere. Diventa immediatamente leggendaria e non può essere bloccata da creature con maggiore potere. Col tempo, le altre abilità de L’Anello forniranno preziosi bonus di combattimento, aumentando di potenza man mano che la meccanica di “L’Anello ti tenta” entra in gioco attraverso altre carte.

Weekend celebrativo e gioco in Arena

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ è ora disponibile. I negozi di giochi locali nel Wizards Play Network (WPN) ospiteranno eventi chiave per celebrare il lancio. I negozi di giochi partecipanti daranno il benvenuto nella Compagnia ai nuovi giocatori in un weekend di festeggiamenti dal 7 al 9 luglio, in modo che chiunque possa imparare a giocare a Magic in un ambiente rilassato. Tutti gli eventi WPN possono essere trovati utilizzando il Wizards Store Locator.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo è ora disponibile anche su Magic: The Gathering Arena nei formati Alchemy e Historic.

Per ulteriori informazioni su Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, visita https://magic.wizards.com/en/products/the-lord-of-the-rings-tales-of-middle-earth.