Stasera in tv: “Il tabaccaio di Vienna” su Rai 3

Cast e personaggi

Simon Morzé: Franz Huchel

Bruno Ganz: Prof. Sigmund Freud

Johannes Krisch: Otto Trsnjek

Emma Drogunova: Anezka

David Altman: Camionista

Karoline Eichhorn: Anna Freud

Michael Fitz: Roter Egon

Regina Fritsch: Margarete Huchel

Tom Hanslmaier: Soldato

Erni Mangold: Donna alla stazione

Thomas Mraz: Conferenziere

Tobias Ofenbauer: Capitano

Vicky Nikolaevskaja: Ragazza

Martin Thaler: Nazista viennese

La trama

Franz, poco più che adolescente, vive con la madre, Margarete, in un villaggio austriaco. Il lavoro scarseggia, così quando il suo patrigno muore, Margarete decide di mandarlo a Vienna, da Otto, un amico conosciuto da giovane, che ha una tabaccheria. Otto è un vecchio molto saggio, che prende subito sotto la sua ala protettrice il ragazzo. In città è appena comparso il nazismo e quotidianamente si assiste ad atti di violenza contro gli ebrei e i socialisti. Otto si oppone con tutte le sue forze al nuovo pensiero politico e continua a servire ebrei e socialisti nel suo negozio, inimicandosi molte persone. Intanto Franz inizia a inserirsi nella vita della città. Conosce Freud, un cliente della tabaccheria e con lui instaura una peculiare amicizia. Si rivolgerà a lui più volte per avere consiglio sui suoi problemi d’amore con la giovane Aneske, di cui si è innamorato.

Curiosità

Il tabaccaio di Vienna è tratto dal romanzo “Der Trafikant” dello scrittore Robert Seethaler che ha anche un cameo nel film.

Le riprese si sono svolte a Vienna, Baviera, Alto Adige e Alta Austria.

Le scene riprodotte nella Westbahnhof di Vienna sono state prodotte nella storica sala del Museo ferroviario di Strasshof utilizzando la tecnologia dello schermo verde.

La produzione è stata supportata dall’Austrian Film Institute e dal Vienna Film Fund.

Caterina Czepek ha curato i costumi, Bertram Reiter la scenografia, Max Vornehm il suono e Sam Dopona, Verena Eichtinger e Sylvia Niehues il trucco.

Le musiche originali de “Il tabaccaio di Vienna” compositore tedesco Matthias Weber (Il mio miglior nemico, Il miracolo della Carinzia, Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley, Villa Eva). Weber ha anche collaborato alle musiche del film di guerra Pearl Harbor, del fantasy d’azione La leggenda degli uomini straordinari e serie tv americane come “Baywatch“, “I Soprano”, “The Shield” e il pilota di “The Good Wife”.

La colonna sonora include il brano “Underwater” scritto da Matthias Weber & Sean Renner e interpretato da Sean Renner con Erika Duke-Kirkpatrick (violoncello).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]