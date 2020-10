Il Trenino Thomas protagonista dell’omonima e amata serie tv inglese per bambini, nonchè di una quindicina di lungometraggi, approderà sul grande schermo in un film che ibriderà animazione e live-action. Il sito Deadline riporta che il film sarà prodotto da Mattel in collaborazione con la società di produzione 2Dux di Marc Forster, che è anche designato alla regia.

“Il Trenino Thomas” aka “Thomas & Friends”, che quest’anno celebra il suo 75 ° anniversario, è un franchise globale basato su una serie di libri del reverendo W.V. Awdry, intitolata “The Railway Series”. Le storie narrano le avventure di un gruppo di treni ed altri mezzi di trasporto che vivono sull’Isola di Sodor. I libri nascono come storielle che Awdry raccontava a suo figlio malato di morbillo. Le storie di Thomas sono attualmente raccontate attraverso la serie televisiva “Thomas & Friends” (giunta alla 24a stagione), giocattoli, videogiochi, libri, app e altro ancora.

“‘Thomas’ è un amato franchise globale che si concentra sull’importanza dell’amicizia, un tema che risuona profondamente con i bambini e i genitori di tutto il mondo”, ha detto il capo della Mattel Films Robbie Brenner. “Marc è un narratore incredibile e non vedo l’ora di collaborare con lui per raccontare la storia di Thomas in modo moderno e inaspettato.”

Mattel Films co-produrrà il film insieme a Forster e Renée Wolfe, co-fondatrice e co-CEO di 2Dux. Alyssa Hill (“A Taste of Power”) e Jesse Wigutow (l’annunciato Tron 3) che hanno scritto la sceneggiatura. Brenner e Kevin McKeon guideranno il progetto per Mattel Films.

“Thomas è stato uno dei miei preferiti sin dall’infanzia”, ​​ha detto Forster. “Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Robbie e l’intero team di Mattel e di intraprendere questo bellissimo viaggio con una proprietà così senza tempo.”

“Thomas & Friends” si unisce ad altri progetti Mattel Films in fase di sviluppo che includono film basati su American Girl, Barbie, Barney, Hot Wheels, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Masters of the Universe, View Master e Wishbone. L’incursione più recente di Mattel al cinema è arrivata con il live-action Max Steel del 2016, un flop da 6 milioni dollari d’incasso.

La società 2Dux di Forster e Renée Wolfe ha prodotto World War Z diretto da Forster, Ritorno al Bosco dei 100 Acri e Chiudi gli occhi – All I See Is You. Altri crediti di Forster regista includono Quantum of Solace, Monster’s Ball, Stranger Than Fiction e Neverland – Un sogno per la vita.