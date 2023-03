Il Viaggio Leggendario: trailer e colonna sonora del film dei DinsiemE con Herbert Ballerina (Al cinema dal 23 marzo)

Dal 23 marzo nei cinema d’Italia con Medusa Il Viaggio Leggendario, il nuovo film della coppia di youtuber DinsiemE per la regia di Alessio Liguori tratto dall’opera letteraria omonima di Erick Parisi e Dominick Alaimo edita da Magazzini Salani.

Il Viaggio Leggendario – Trama e cast

La trama ufficiale: È sera, Erick e Dominick ricevono un pacco misterioso da parte di uno strano postino. All’interno c’è un videogioco di cui non hanno mai sentito parlare: “Il Viaggio Leggendario”. Curiosi, i ragazzi infilano nella console il videogioco e… vengono trasportati in un’altra dimensione, ovvero nel mondo di Leggendaria. All’improvviso Erick viene catturato dal malvagio Dottor Timoti alleato con suo fratello Dottor Giniu, scienziati pazzi e nemici giurati dei DinsiemE. Dominick non riesce a salvarlo, e i due ragazzi si ritrovano da soli. Nei loro percorsi paralleli, Erick e Dominick imparano ben presto che a Leggendaria, per sopravvivere, dovranno applicare la logica a livelli dei videogiochi. Dominick, alla ricerca di Erick, si ritrova nel livello di Camelot, dove incontra la principessa Ginevra, Erick invece è nel livello del Regno di Atlantide, dove trova come suo alleato il filosofo Platone e… addirittura si ritrova a duellare con il capitano dei pirati! Tante sono le sfide e tanti sono i nuovi personaggi che incontreranno lungo il percorso. In un’entusiasmante corsa contro il tempo fino ad arrivare all’ultimo livello… Riusciranno a fermare il Dottor Giniu, a salvare Leggendaria e a tornare a casa?

Il cast include Dominick Alaimo & Erick Parisi aka i DinsiemE, Sofia Iacuitto (Ginevra), Gianni Franco (Platone), Riccardo Cicogna (Capitan Sarrangia), Ladislao Liverani (Re Artù) e la partecipazione di Herbert Ballerina nei panni di Sir Romualdo.

Il Viaggio Leggendario – Trailer e video

Curiosità sul film

Alessio Liguori dirige “Il Viaggio Leggendario” da una sceneggiatura di Erick Parisi, Dominick Alaimo, Beatrice Valsecchi e Fran Crisafulli.

Il team che ha supportato il regista Alessio Liguori dietro le quinte ha incluso Giuseppe Costantino (Aiuto Regia), Donato Sileo (Direttore della fotografia), Tiziana Liberotti (Scenografia), Magda Accolti Gil (Costumi), Jacopo Reale (Montaggio), Marco Aruta (Suono di presa diretta), Armando Pizzuti (Casting).

Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone. Produttore delegato Carlotta Galleni. Produttore esecutivo Enrico Venti. Organizzatore di Produzione Davide Boschin.

La sinossi ufficiale del libro: LA PRIMA MAGICA AVVENTURA DEI DINSIEME – È una noiosissima giornata di pioggia quando un misterioso sconosciuto suona alla porta di Erick e Dominick. L'uomo consegna ai ragazzi un pacco altrettanto misterioso. L'involucro contiene un videogioco di cui i DinsiemE non hanno mai sentito parlare prima. Chi l'ha mandato, e perché? Ma non c'è tempo di farsi troppe domande: bisogna giocare! Il videogioco, però, ha qualcosa di speciale e non appena i ragazzi incominciano la partita, si ritrovano catapultati dentro l'avventura con una difficilissima missione da compiere. Il Regno di Leggendaria, infatti, è in pericolo da quando il malvagio Dottor Giniu ha spodestato i legittimi sovrani, Isabella e Romeo. Gli unici a poterli riportare sul trono sono proprio Erick e Dominick, con l'aiuto dei nuovi amici che incontreranno durante il viaggio. I DinsiemE sono disposti a tutto per salvare Leggendaria, e tu sei pronto ad accompagnarli? Leggi la storia che ha ispirato il loro primo, imperdibile film e scopri le foto scattate sul set.

Il libro "Il Viaggio Leggendario" di Erick Parisi e Dominick Alaimo.

Note di regia

La mia infanzia è stata caratterizzata e segnata dal grande cinema americano, dai film d’avventura, ai fantasy fino alla fantascienza. Ma più di ogni altra cosa, la meraviglia e lo stupore di bambino, sono stati amplificati a dismisura dal cinema di grandi autori che hanno segnato un’epoca, come Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Ivan Reitman e George Lucas. È passato molto tempo ma quel bambino non mi ha mai abbandonato e quando ho letto per la prima volta “Il Viaggio Leggendario” ho colto subito l’opportunità di poter raccontare una storia davvero fantastica a un giovane pubblico, rievocando quel senso di meraviglia e bellezza con il quale sono cresciuto. Il libro dal quale è tratto il film è ambientato in tre mondi fantastici: Camelot, Atlantide e il Regno di Diamante. La lettura mi ha immediatamente riportato ad un’altra fantastica esperienza della mia infanzia: quella nei parchi a tema, dove ho potuto visitare in prima persona questi mondi ricostruiti, restandone segnato per sempre. Nell’approcciare al film ho voluto unire queste due grandi suggestioni: i contenuti e la narrazione del cinema di fine secolo scorso e l’esperienza ludica dei parchi a tema, allo scopo di far vivere allo spettatore quel senso di stupore e fascinazione che mi ha accompagnato per tutta la vita. Emozioni che passano inevitabilmente anche attraverso la musica del film, che unirà approcci di epoche differenti ma di medesima matrice, passando da John Williams ad Alan Silvestri, sino a John Powell. La trasposizione cinematografica de “Il Viaggio Leggendario” ha il grande vantaggio di vedere due protagonisti che non sono “semplici YouTuber”. Sul set, Erick e Dominick stanno dimostrando un talento innato che va ben oltre i media streaming e che sarà una grande rivelazione per il pubblico tradizionale cinematografico. Inoltre, sono coadiuvati da un cast d’eccellenza che sta dando vita a personaggi iconici. La Lotus Production e Medusa film hanno da subito appoggiato l’idea di dare vita ai tre mondi leggendari, unendo suggestive location ad interventi scenografici dal vero, fino alla creazione di incredibili costumi e all’utilizzo massiccio di comparse, come nel vecchio glorioso cinema di una volta del quale siamo stati maestri nel mondo. Il risultato è davvero stupefacente. Al centro del film vi sono due ragazzi come tanti, con i loro sogni, le loro aspirazioni, le loro paure ed insicurezze. Ed è proprio durante il viaggio ricco di avventure e di sfide che i due protagonisti scoprono se stessi e le proprie abilità. Tra duelli con pirati, cavalieri e oggetti leggendari, scoprono il vero valore dell’unione che fa la forza, della consapevolezza e della forza del singolo al servizio di una causa unitamente al lavoro di squadra. Il “Viaggio Leggendario” è la realizzazione materica dei sogni di ogni bambino. Le ambientazioni del film, gli allestimenti fantastici e i costumi, conducono lo spettatore in un viaggio senza tempo paragonabile solo alle grandi attrazioni dei parchi a tema più famosi del mondo, rendendo il film un’incredibile esperienza emotiva e sensoriale. La storia avvincente e dal ritmo serrato, i personaggi ben costruiti ed egregiamente interpretati dal cast, fanno de “Il Viaggio Leggendario” un film divertente ed evocativo per tutte le età. [Alessio Liguori]

Note di produzione

“Il Viaggio Leggendario” nasce dalla sfida di voler realizzare un film che parlasse a grandi e piccini, scegliendo di rivolgersi al pubblico family, raccontando un viaggio fuori dal tempo e dallo spazio e mettendo in gioco la tematica, che nessuno dipende da un’altra persona, ma l’unione fa la forza. L’intuizione produttiva, è stata quella di voler portare avanti un racconto fiabesco, ma allo stesso tempo moderno e per fare ciò era fondamentale scegliere i giusti protagonisti, una coppia la cui sintonia fosse immediata e innegabile e che permettesse al pubblico di immergersi nella storia raccontata. Da qui cruciale è stato l’incontro con i DinsiemE, youtuber da milioni di followers, amati da tante famiglie italiane; Erick Parisi e Dominick Alaimo, con la loro autenticità hanno conquistato l’affetto dei loro fan. Anche grazie al loro coinvolgimento, “Il Viaggio Leggendario” è diventato un progetto che si propone di parlare al pubblico non solo attraverso il film, ma di attivare una forte comunicazione social e multimediale, con l’obiettivo di accrescere, coinvolgere e fidelizzare i fan e non solo.

Alessio Liguori – Note biografiche

Alessio Liguori si laurea in DAMS come regista programmista per il cinema e la TV e prima di approdare alla produzione cinematografica dirige numerosi spot pubblicitari, cortometraggi e videoclip musicali. Il suo primo film è “In the Trap”: un horror psicologico con un cast internazionale in cui si annovera David Bailie (Pirati dei Caraibi) e che viene venduto da True Colours in oltre 40 Paesi riscuotendo grande successo di pubblico. Il secondo film internazionale del regista, “Shortcut” richiama lo spirito degli anni Ottanta unendo cult del passato come “Goonies” a successi moderni come Stranger things” e viene distribuito in oltre 800 sale negli Stati Uniti restando nella top ten USA per oltre un mese. Le successive vendite internazionali affidate a Minerva Pictures confermano il successo del film in ogni continente fino ad arrivare all’acquisto di “Shortcut” da parte di MGM. Il regista si cimenta poi nella prima produzione completamente italiana dirigendo “The Boat”, thriller prodotto da Lotus production e Rai Cinema lo distribuirà in sala. Il film vede come protagonisti Caterina Shula, Filippo Nigro, Marco Bocci, Alessandro Tiberi, Diane Fleri, Marina Rocco e Edoardo Valdarnini. Segue un altro film dal cast internazionale, “Black Bits”: un thriller sci-fi prodotto da Minerva Pictures ed attualmente in post-produzione. Il quinto film del regista, attualmente in lavorazione è “Il Viaggio Leggendario”, un ambizioso fantasy prodotto da Lotus production e da Medusa Film, che ne curerà anche la distribuzione in sala. Il film che vede protagonisti la coppia di Youtuber Erick e Dominick, è tratto dall’omonimo libro ed è ambientato nei mondi di Camelot, Atlantide e nel Regno di Diamante.

Chi sono i DinsiemE

I DinsiemE sono due ragazzi di Palermo diventati famosi YouTuber grazie ai loro video divertenti e canzoni tormentone come “Estate Perfetta” e “Non prende il Cell”. All’anagrafe Erick Parisi (nato 10 agosto 1996) e Dominick Alaimo (nata il 17 agosto 1997) non solo sono una coppia su YouTube ma anche nella vita reale. I due youtubers pubblicano filmati in cui devono affrontare due misteriosi antagonisti, la coppia di scienziati malvagi, Dottor Giniu e dottor Timoti, che vogliono conquistare il pianeta. Con i loro video freschi e le loro challenge divertenti sono riusciti a guadagnarsi tantissimi follower in poco tempo, creando la grande famiglia dei “Dinsiemini”, dando inizio ad un vero e proprio fenomeno mediatico. Il loro canale YouTube, che si rivolge principalmente a un pubblico di bambini tra i 5 e i 10 anni, conta ad oggi oltre un milione e mezzo di iscritti. La coppia ha, inoltre, pubblicato libri di grande successo con Salani e in commercio si trovano album di figurine, gadget, capi di abbigliamento a testimonianza del grande seguito di pubblico che li segue con grande calore, anche nelle numerose tappe dei tour in tutta Italia.

Herbert Ballerina – Note biografiche

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, classe 1980, è un attore, comico, conduttore radiofonico e produttore cinematografico italiano. Dopo essersi laureato al DAMS di Bologna, si trasferisce a Milano entrando a far parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in arte Maccio Capatonda e Ivo Avido), inizialmente come assistente e poi come attore e autore. Con Marcello Macchia è protagonista, con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, di numerosi trailer umoristici trasmessi all’interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì. Sempre con la Shortcut Productions partecipa come attore a vari format per la Web Tv di Fox Italia, Floptv.tv (“Drammi Medicali 1” e 3, “La Villa di Lato”, “Leggerezze”, “Mariottide”, “Piccol”) e Tatami per Rai 3. Nel 2011 esordisce al cinema nel film Che bella giornata di Checco Zalone. All’inizio del 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti. Nel 2013 fa parte del cast principale della serie televisiva Mario, dove interpreta principalmente il ruolo di Ginetto, un ragazzo dalle doti intellettive poco spiccate che il padre vuole far diventare giornalista, ma anche il “passante di professione” Pino Cammino divenuto celebre per frasi tormentone come «io ho visto tutto» e «come una catapulta». Dal 2014, su MTV, è protagonista di “Testa di calcio”, dove gira per il Brasile in vista dei Mondiali di calcio 2014. Si dichiara un grande tifoso, addirittura un malato, del Napoli. Il 29 gennaio 2015 esce nei cinema il film “Italiano Medio” di Maccio Capatonda, adattamento cinematografico dell’omonimo fake trailer, in cui ha più di una parte. Un anno dopo, entra a Le Iene con il ruolo di Ansiaman. Nel 2016 è protagonista del film “Quel bravo ragazzo” di Enrico Lando. L’anno dopo è lo pseudoinviato del PrimaFestival di Sanremo, è il vicesindaco Marino Peluria nel film Omicidio all’italiana ed è nel cast di Colorado. Dal 2018 appare nella trasmissione Quelli che il calcio, accanto a Federico Russo nel cosiddetto Pub, un bar di Milano dal quale si collegano in diretta. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Tra i suoi film come interprete e sceneggiatore: “Il Viaggio Leggendario”, “La Befana vien di Notte 2 – Le Origini” (2021), “In Vacanza su Marte” (2020), “Appena un minuto” (2019), “L’Agenzia dei Bugiardi” (2019), “On Air: Storia di un successo” (2016). Tra le serie tv che ha interpretato: “Mariottide” (2016).

Il Viaggio Leggendario – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Fabrizio Mancinelli (La regina delle nevi 3 – Fuoco e ghiaccio, La regina delle nevi 4 – La terra degli specchi, Scappo a casa, The Land of Dreams).

1. In Cucina 1:45

2. Guardiamo Un Horror 2:34

3. Il Videogame del Viaggio Leggendario 0:43

4. Giniu 0:30

5. Il Viaggio Leggendario 1:40

6. Nel Bosco 2:39

7. Erick è in Trappola 4:06

8. Dominick a Camelot 3:53

9. Il Cavaliere Misterioso 2:37

10. Ginevra e Dominick 2:15

11. Prigioniero di Timoty 1:27

12. Ser Romualdo 2:31

13. Dominick Sveglia Ginny 0:51

14. L’ Enigma di Artu’ 1:35

15. Excalibur 4:37

16. Nella Taverna Dei Pirati 3:37

17. La Biblioteca Delle Idee 6:11

18. Sarrangia 4:44

19. Erick a Duello con Sarrangia 2:23

20. Caverna di Diamanti 2:53

21. Romualdo e la Mela 1:01

22. Marshmallows 2:54

23. L’Incoronazione di Giniu 11:24

24. Addio a Leggendaria 3:55

Il Viaggio Leggendario – Foto e poster