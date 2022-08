Stasera in tv: “Immenhof 2 – La grande promessa” su Rai 1

Cast e personaggi

Laura Berlin: Charly

Torben Liebrecht: Dr. Blumenau

Valerie Huber: Runa

Max Befort: Cal

Ludger Pistor: Krämer Senior

Heiner Lauterbach: Malinckroth

Caro Cult: Josy

Max von Thun: Viktor

Rafael Gareisen: Matz

Benjamin Trinks: Sven

Leia Holtwick: Lou

Jill Weller: Krämer Junior

Moritz Bäckerling: Leon

Ella Päffgen: Emmie

Benjamin Kelm: Marvin Schitter

Sylvia Mayer: Capo della polizia

La trama

Tempi turbolenti al maneggio Immenhof! Mentre Charly frequenta la scuola d’arte, Lou ed Emmie si prendono cura del maneggio. Ottengono il sostegno della stravagante cugina Josy, che arriva da una grande città e non ha idea di come si accudiscano i cavalli. Ancor peggio: Josy non riesce a distinguere un cavallo da una zebra. La prima sfida arriva quando Mallinckroth vuole nascondere il suo campione Cagliostro, che è stato avvelenato da ignoti, nell’Immenhof. Josy è sopraffatta. In quale zona di gangster è finita? Contrariamente al consenso di Josy e sotto la più stretta segretezza, un tempo tranquillo Immenhof viene convertito in un’ala di massima sicurezza. Ma Lou e Josy non sono gli unici a mantenere un segreto. Anche Emmie e la sua amica Susi sono sotto pressione dopo aver promesso alla loro vicina, anch’essa vittima di avvelenamento, che si sarebbero presi cura dei suoi 22 cavalli islandesi. Ma come si fa a portare segretamente 22 Isis in una fattoria che ora è dotata di numerose telecamere di sorveglianza e sistemi di allarme ad alta tecnologia? Ignaro di tutto questo, Lou si trova di fronte ad un nuovo problema. Dopo aver trovato la punta di uno stivale davanti al box di Cagliostro, si accorge che neanche lo stallone dell’Immenhof è più al sicuro. Per proteggere Cagliostro da un altro tentativo di avvelenamento, ma soprattutto dall’ambizione del suo padrone Mallinckroth, che vuole far gareggiare il suo stallone nell’ultimo Derby des Triples nonostante sia stato avvelenato, Lou non ha altra scelta che fuggire. Con la promessa che il loro protetto non dovrà mai più correre una gara, Lou e Cagliostro intraprendono un viaggio ricco di avventure e sorprese. Ma dove nascondere un cavallo da milioni di euro? E qual è il ruolo finale interpretato dal suo amico d’infanzia, l’affascinante Cal?

Curiosità

“Immenhof 2” è scritto e diretto dalla regista Sharon von Wietersheim (Se cucini, ti sposo) che ha diretto anche il precedente Immenhof – L’avventura di un’estate.

I film della serie Immenhof sono una serie di pellicole apparse nelle sale cinematografiche tra il 1955 e il 1974. Erano ambientati nella fittizia tenuta agricola di Immenhof nello Schleswig-Holstein. Apparsi per la prima volta negli anni ’50 come trilogia di successo, furono seguiti negli anni ’70 da altri due film. Dopo il successo del romanzo “Dick und Dalli und die Pony” di Ursula Bruns, Gero Wecker ha acquisito i diritti cinematografici per la sua società. la Arca-Filmproduktion GmbH a Göttingen. Poiché era impegnato con altri progetti, sua moglie, Carola Bornée, ha assunto la direzione della produzione. Il successo nel 1955 del primo film di “Immenhof” aveva portato nel 1957 a due sequel supervisionati da altri registi. Poi, 16 anni dopo, Wecker riprese il controllo dei film del franchise, una situazione che sarebbe continuata fino alla sua morte. Il film ha generato anche una serie tv realizzata tra il 1993 e il 1995 che era direttamente collegata ai cinque film di “Immenhof” realizzati per il grande schermo.

La diciottenne Leia Holtwick (Lou) modella ed ex campionessa di atletica ha debuttato come attrice nel precedente “Immenhof – L’avventura di un’estate”. Durante le vacanze estive del 2015, Holtwick è stata avvicinata da uno scout di modelle russo a Ibiza, dopo di che ha firmato con l’agenzia di Monaco Louisa Models. Nel 2018 è stata invitata al casting per il film “Immenhof – L’avventura di un’estate” senza aver avuto alcuna precedente esperienza di recitazione. Prima di allora la regista Sharon von Wietersheim non aveva ancora scelto l’attrice per ruolo principale di Lou e mancavano solo otto settimane prima dell’inizio delle riprese. A quel punto ha chiesto al capo dell’agenzia di Holtwick.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore belga Hannes De Maeyer che ha musicato anche il precedente “Immenhof – L’avventura di un’estate”. Altri crediti di De Maeyer includono la commedia Viaggio da paura, il film d’azione Torpedo, il dramma sportivo The Racer ed episodi della serie tv Le imperatrici della notte.

TRACK LISTINGS:

